Меры поддержки отменили, положение 781-П изменили. Как теперь страховым компаниям сдавать отчетность

Часть мер отменили. К чему это приведет

Для страховщиков, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль), отменяется мера смягчения требований по резервированию капитала для покрытия кредитного риска в части снижения вероятности дефолта c 50 до 19% для активов без кредитного рейтинга. Отмена данной меры поддержки приведёт к увеличению оценки риска 2.

Также отменяется увеличение с 5 до 30 рабочих дней предельного срока просрочки платежа по договору страхования, при котором будущие непросроченные премии по договору могут быть учтены при расчете кредитного риска.

Это отразится на увеличении показателя R2*credit, что приведёт к увеличению оценки риска 2.

Ещё одна мера, которой не смогут воспользоваться страховщики — это возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать для целей расчета собственных средств и рисков рейтинги, присвоенные конечному заемщику, а при их отсутствии использовать рейтинги такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Отмена приведет к уменьшению собственных средств, так как стоимость активов в соответствии с Положением 781-П по облигациям, выпущенным иностранными эмитентами, будет равна нулю.

Некоторые меры поддержки закрепили в Положении 781-П. Разбираемся, как они влияют на отчетность.

Часть мер поддержки 2023 года Банк России закрепил в Положении 781-П. Данные изменения внесены указанием Банка России от 21.08.2023 № 6513-У и вступают в силу с 1 января 2024 года.

Так, пункт 1.5.1 решения Совета Директоров от 23.12.2022 г. по активам недружественных стран теперь отражён в Положении 781-П.

Страховые организации, не принявшие решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) после 1 января 2023 года, и общества взаимного страхования, стоимость активов* определяют в размере не более произведения их фиксированной стоимости в рублях и коэффициента снижения стоимости активов. Коэффициенты снижения стоимости активов предусмотрены до 2032 года включительно.

Ещё одним нововведением для страховщиков, не принявших решение о выплате дивидендов после 1 января 2023 года, является применение до 31 декабря 2024 года следующей величины порогового значения нормативного соотношения: в первом полугодии 2024 года в размере 1,03, во втором полугодии 2024 года в размере 1,04.

Страховые организации, принявшие решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) после 1 января 2023 года, применяют требования Положения 781-П с учетом того, что стоимость активов принимается равной нулю.

*акций, облигаций, паев иностранных инвестиционных фондов, прав требования к эмитентам, являющимися резидентами недружественных стран, прав требований к брокерам, прав требований по денежным обязательствам к лицам недружественных стран возникших из договора банковского счета (вклада), прав требований к лицам недружественных стран по договорам входящего и исходящего перестрахования.