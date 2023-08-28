Будущее наступило: дистанционные медосмотры водителей перед рейсом становятся реальностью

Также дистанционные медицинские осмотры можно будет проводить после рейса, а также в течение рабочего дня.

Каждый день в России предрейсовые медосмотры проходят более 500 тыс. водителей. Это направление является одним из ключевых в комплексе обеспечения безопасности движения на дороге. Ведь за руль транспортного средства должен сесть здоровый человек, способный полноценно исполнять свои обязанности и адекватно оценивать ситуацию вокруг.

С развитием цифровых технологий меняется и подход к проведению данной процедуры. Участникам транспортной сферы повсеместно становится доступна так называемая «телемедицина». По оценкам экспертов, эта система позволяет существенно сократить затраты предприятия и усилить контроль за линией медосмотров водителей.

О проблемах медосмотров перед рейсом

Как правило, перед выездом на маршрут медицинский специалист замеряет у работника, собирающегося сесть за руль, температуру тела, артериальное давление, пульс, проверяет, нет ли в организме человека сильнодействующих веществ, не пьян ли он. После чего выносит решение о допуске водителя к рейсу. При этом в путевом листе проставляется соответствующая отметка.

Но далеко не все организации или предприниматели имеют возможность содержать в штате медработника и оборудованный согласно законодательным нормам медкабинет.

Кроме того, при проверке медицинских журналов, заполняющихся в бумажном виде, часто выявляется, что практически у всех водителей указано артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Это наводит на мысль, что работа сердечно-сосудистой системы не обследовалась вовсе, а показания проставлены формально. Контролирующие инстанции нередко обнаруживают, что отметки о прохождении предрейсовых медосмотров в «путевках» фиктивны.

Такое положение создает лишние риски возникновения аварийных ситуаций. И участники транспортной сферы активно ищут пути исключения «человеческого фактора» из системы объективной оценки здоровья водителей и усиления контроля за процессом.

Таким способом может стать телемедицина — система предоставления медицинских услуг с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Дистанционный контроль

С внедрением современных технологий явью становится удаленный контроль за состоянием здоровья сотрудников и своевременное уведомление о результатах осмотров работодателя.

Законодателем утверждены правила осуществления медосмотров с применением соответствующих медицинских изделий, которые выполняют автоматизированную дистанционную передачу данных о самочувствии сотрудников и удаленный контроль за состоянием их здоровья.

Все это определено в Постановлении Правительства РФ от 30.05.2023 № 866. Этот акт давно ждали участники транспортной сферы. Подробнее рассмотрим важнейшие положения документа.

В первую очередь следует помнить, что применяемые в деятельности медицинские изделия обязаны иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ. Они должны давать возможность зрительного осмотра медработником водителя, который проходит медосмотр. В обязательном порядке все медспециалисты, осуществляющие медосмотр, должны освоить дополнительную профессиональную переподготовку. Ее объем не должен быть меньше 36 часов, а данные об обученных по указанной программе специалистах заносятся в федеральный реестр медработников. Медицинское учреждение должно предоставлять услуги по каждому виду медосмотров, которые внесены в действующую лицензию. Непреложным пунктом становится обеспечение работодателем либо же медучреждением проверки личности сотрудника, который проходит медосмотр. Процедура идентификации исключает варианты подмены одного лица другим.

Сбор показателей анамнеза о состоянии здоровья работника будет проводиться определенным медицинским аппаратом. Определены также условия эксплуатации медицинских изделий, нормы освещенности и микроклимата комнатах, где осуществляются осмотры.

Медосмотр теперь может проводиться с фиксированием самого процесса. При согласии сотрудника процедура идентификации личности, а также замера данных ведется при помощи видеозаписывающих средств. В нормативном акте определен срок хранения сведений о самом процессе и выводах медосмотра. Он составляет не меньше 30 дней. Определен и процесс удостоверения итогов медосмотра. С использованием телемедицины медицинское заключение, вынесенное по результатам медосмотра, должно быть удостоверено с применением специальной усиленной квалифицированной электронной подписи должностного лица - медработника. Итоги медосмотра должны быть направлены как в медучреждение, так и работодателю сотрудника, прошедшего медосмотр. Для передачи сведений об осуществленном медосмотре применяются медицинские информационные системы. Документ оставил для водителей транспорта обязанность не меньше двух раз в год осуществлять химико-токсикологическое обследование на алкозависимость, наличие наркотиков и иных запрещенных веществ в стандартном — очном - формате. При этом сотруднику, прошедшему проверку, вручается копия справки об итогах исследования. Медучреждения должны хранить данные о результатах произведенных анализов не меньше пяти лет.

Нормативно-правовой акт вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Стоит добавить, что удаленные медосмотры все также запрещены для водителей, которые осуществляют организованную перевозку групп детей, а также тех, кто перевозит опасные грузы, либо занимается регулярной транспортировкой пассажиров междугородними маршрутами с расстоянием более 300 км.

Таким водителям предрейсовый медосмотр необходимо проходить по старой системе. То есть, как обычно, на приеме у медработника.

Перспективы

Как отмечают эксперты, телемедицина имеет огромные перспективы. По предварительным оценкам, в России порядка 15% транспортных предприятий уже используют данную систему.

Преимущества дистанционных медосмотров водителей велико. Ведь терминалы осуществляют свою работу в режиме 24/7. Это позволяет сэкономить как время, так и денежные средства компании.

Благодаря системе удаленных медосмотров, среднее время на выпуск одного водителя составляет не более 1 минуты. Таким образом, за час работы осуществить проверку здоровья могут от 40 до 60 человек. Цена же самого осмотра будет совсем небольшой, минимум в два раза дешевле, чем стоимость работы стандартного медкабинета.

При этом руководство предприятия имеет возможность через личный кабинет в онлайн режиме осуществлять контроль за состоянием здоровья своих штатных водителей и быстро реагировать на сложные ситуации.

Предрейсовый осмотр водителя — это обязанность и главное условие безопасности. Его главная цель состоит в определении профессиональной пригодности работника к выполнению своих обязанностей, снижении рисков ДТП.