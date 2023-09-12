Система дистанционных предрейсовых осмотров. Этапы проведения

Многие предприятия имеют на балансе хотя бы одно транспортное средство. По этой причине руководитель должен организовать предрейсовый медосмотр, даже если в штате работает только один водитель. Данное обязательство предусмотрено Федеральным законом №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

С 2023 года стал полностью законен один из способов проверки состояния водителя, дистанционный предрейсовый осмотр. Подобный вариант контроля в отношении здоровья сотрудника особенно удобен в ситуациях, когда смена начинается ночью или маршрут стартует в малонаселенной местности.

На законных основаниях

Иногда владельцы предприятий испытывают опасения в легальности удаленной проверки здорового состояния водителя. Подобные сомнения не случайны: ранее дистанционный предрейсовый осмотр не был запрещён или одобрен законодательством РФ.

В 2023 году вступили в силу поправки в актах «Об основах охраны здоровья граждан» и «О безопасности дорожного движения». По этой причине в настоящее время использование аппарата дистанционного предрейсового осмотра не уступает по силе очному посещению медицинского кабинета, если процесс осуществляется по всем правилам.

Этапы проведения

В удаленной форме предрейсовый осмотр будет считаться законным, если проводится на оборудовании, одобренном Минздравом РФ. При этом процедура предусматривает следующие шаги:

Расположившись за включенным устройством, водитель вводит в систему идентификационный номер. Каждая комбинация чисел уникальна, поэтому на экране отображаются личные данные сотрудника. Затем устройство предлагает выбрать вид осмотра. Сотрудник должен нажать на «Предрейсовый осмотр». В состав комплекса дистанционных осмотров входят специальные приспособления, позволяющие провести замер пульса, температуры, давления. С их помощью водитель собирает необходимые данные, в том числе количество этанола в выдыхаемом воздухе. Далее сотрудник дает честные ответы на вопросы о самочувствии на момент прохождения. Собранная информация передается медицинскому работнику, который выносит заключение о допуске до выхода на линию.

В случае успешного прохождения термопринтер распечатывает наклейку в путевой лист. Если водителю было отказано в допуске, руководитель организации, в которой работает сотрудник, получает мгновенное уведомление по СМС и электронной почте. Выгодно и удобно

В городах России выбор проверки здоровья сотрудников на расстоянии характеризуется следующими преимуществами: