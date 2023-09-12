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Медосмотры

Система дистанционных предрейсовых осмотров. Этапы проведения

Многие предприятия имеют на балансе хотя бы одно транспортное средство. По этой причине руководитель должен организовать предрейсовый медосмотр, даже если в штате работает только один водитель. Данное обязательство предусмотрено Федеральным законом №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
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Система дистанционных предрейсовых осмотров. Этапы проведения

С 2023 года стал полностью законен один из способов проверки состояния водителя, дистанционный предрейсовый осмотр. Подобный вариант контроля в отношении здоровья сотрудника особенно удобен в ситуациях, когда смена начинается ночью или маршрут стартует в малонаселенной местности.

На законных основаниях

Иногда владельцы предприятий испытывают опасения в легальности удаленной проверки здорового состояния водителя. Подобные сомнения не случайны: ранее дистанционный предрейсовый осмотр не был запрещён или одобрен законодательством РФ.

В 2023 году вступили в силу поправки в актах «Об основах охраны здоровья граждан» и «О безопасности дорожного движения». По этой причине в настоящее время использование аппарата дистанционного предрейсового осмотра не уступает по силе очному посещению медицинского кабинета, если процесс осуществляется по всем правилам.

Этапы проведения

В удаленной форме предрейсовый осмотр будет считаться законным, если проводится на оборудовании, одобренном Минздравом РФ. При этом процедура предусматривает следующие шаги:

  1. Расположившись за включенным устройством, водитель вводит в систему идентификационный номер. Каждая комбинация чисел уникальна, поэтому на экране отображаются личные данные сотрудника.

  2. Затем устройство предлагает выбрать вид осмотра. Сотрудник должен нажать на «Предрейсовый осмотр».

  3. В состав комплекса дистанционных осмотров входят специальные приспособления, позволяющие провести замер пульса, температуры, давления. С их помощью водитель собирает необходимые данные, в том числе количество этанола в выдыхаемом воздухе.

  4. Далее сотрудник дает честные ответы на вопросы о самочувствии на момент прохождения.

  5. Собранная информация передается медицинскому работнику, который выносит заключение о допуске до выхода на линию.

В случае успешного прохождения термопринтер распечатывает наклейку в путевой лист. Если водителю было отказано в допуске, руководитель организации, в которой работает сотрудник, получает мгновенное уведомление по СМС и электронной почте. Выгодно и удобно

В городах России выбор проверки здоровья сотрудников на расстоянии характеризуется следующими преимуществами:

  • Предрейсовый осмотр на дистанции является наиболее дешевым способом организации контроля состояния водителей;

  • Оборудование не занимает много места, любой сотрудник учится правильно использовать устройство с первого раза;

  • Предрейсовый медицинский осмотр с помощью специальных приспособлений проводится в любое удобное время;

  • Медицинское оборудование предоставляет максимально точный результат, исключая риск ошибок;

  • Если какие-либо элементы сломались, составляющие легко заменить без больших затрат.

TransAvto-7

TransAvto-7

Руководитель в ТрансАвто-7

2 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 19 минут назад

    Ирина

    4 Далее сотрудник дает честные ответы на вопросы о самочувствии на момент прохождения.

    Необходима видеофиксация всех производимых действий. В противном случае "дышать в трубочку" будет кто-нибудь другой. Да и кто его заставит давать честные ответы, если он знает что за невыход (в рейс/на линию/в поездку) оплаты нет.

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