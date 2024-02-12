Водители готовы соблюдать ПДД ради скидок на ОСАГО и транспортный налог

Более половины респондентов (52%) готовы не нарушать правила дорожного движения, если им будет предоставлена скидка на транспортный налог.

Страховая компания «Ренессанс страхование» и сервисом «Автотека» в конце 2023 года провели среди россиян интересное исследование.

По результатам опроса 86% автомобилистов, то есть абсолютное подавляющее большинство, считают себя идеальными водителями. Наиболее уверена в себе возрастная категория людей от 18 до 24 лет — аж 88%.

При этом 58% опрошенных считают, что количество правонарушений на дорогах за 2023 год выросло в несколько раз.

Наиболее распространенные нарушения ПДД:

превышение скорости движения — 33%,

несоблюдение правил парковки — 7%,

разговор за рулем по телефону — 4%.

Самые частые происшествия на дорогах:

столкновение с другими транспортными средствами — 63%,

наезд на препятствия, животных или людей — 27%,

повреждения посторонними объектами во время движения — 9%.

Водители уверены, что бороться с нарушителями можно при помощи иной усовершенствованной системы штрафов. И предлагают соотносить размер оплаты с серьезностью произошедшего ДТП (39%), другие — с уровнем доходов правонарушителя (20%), а третьи, в целом, выступают за повышение тарифов и ужесточение наказаний (28%).

Также 61% опрошенных считают, что должна быть и система поощрений и специальных бонусов для аккуратных и соблюдающих правила водителей. Более половины респондентов (52%) готовы не нарушать правила дорожного движения, если им будет предоставлена скидка на транспортный налог. Почти столько же человек (51%) согласны при условии предоставления льготы на приобретение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Мотивацией для 25% водителей станет существенная скидка в размере 90% на оплату первого штрафа.

Стоит отметить, что за минувший год на 4% выросла доля аккуратных водителей, которые не обращались по страховым случаям.