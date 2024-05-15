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Сергей ТрансАвто-7
Транспортный налог

Им придется заплатить: кого ждет повышенный транспортный налог в 2024 году

Министерство промышленности и торговли РФ 30 марта 2024 года представило список авто, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Собственникам данных транспортных средств придется выплатить повышенный транспортный налог.
Им придётся заплатить: кого ждет повышенный транспортный налог в 2024 году Налоги, Водитель, Рост цен

Всего в перечень включено 295 авто стоимостью до 15 миллионов рублей и 222 машины, чья цена превышает 15 миллионов. В список вошли модели марок Феррари, Мазерати, BMW, Porsche и других брендов.

Особенности исчисления транспортного налога

Все владельцы транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД, каждый год уплачивают транспортный налог. Ставка определяется органами региональной власти, деньги от уплаты поступают в бюджет субъекта России (поэтому ставки в регионах различаются).

Для некоторых собственников транспорта налог повышается (сумма умножается на коэффициент 3). Владельцы попадают под данные условия в следующих ситуациях:

  • Авто не старше 10 лет, средняя стоимость от 10 до 15 миллионов;

  • Авто не старше 20 лет, средняя цена превышает 15 миллионов.

Определение средней стоимости авто

Важно отметить, что цена автомобиля, обозначенная договором купли-продажи, не определяет итоговый налог на транспорт. Например, если старый Москвич продан за 15 миллионов, налог не вырастет. Однако если новое Ламборгини владелец приобрел за 3 миллиона, от повышения ставки не спастись.

Минпромторг вносит авто в перечень дорогих после запроса информации от производителей, дилеров и изучения множества данных. В результате ошибки исключены: в списки попадают только относительно новые, дорогостоящие машины.

Владельцы остальных автомобилей платят налог по региональной ставке без наценок. Посмотреть сумму можно в интернете, либо самостоятельно рассчитать на калькуляторе транспортного налога ФНС.

И тем, кто попал в перечень Минпромторга, и тем, кого не включили в список, придет налоговое уведомление. Осуществить оплату за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.

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