Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?

В налоговом законодательстве есть множество нюансов, которые помогают сокращать налоги определённым категориям предпринимателей. Главное — знать, в каких случаях их можно применять.

Более того, в каждом регионе есть свои «послабления» для отдельных видов деятельности. Многие из них касаются, в частности, упрощенной системы налогообложения.

Например, согласно Закону Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ (ред. от 05.03.2022) «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков», предусмотрена возможность уплаты:

3 процентов налогов вместо 6 при объекте налогообложения «доходы»;

10 процентов налогов вместо 15 при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Ставка действительна для следующих видов деятельности:

торговля оптовая и розничная;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

транспортировка и хранение.

Аналогичные послабления могут присутствовать и в других регионах. Их можно найти самостоятельно или воспользоваться помощью профессионалов. Важно понимать, что при сдаче декларации на общих основаниях автоматически такие нормы не применяются.

А теперь самое интересное! Заплатить налоги по сниженной ставке можно за прошлый, 2022 год. Ещё не поздно пересдать декларацию. Однако важно грамотно её оформить с применением норм законодательства и с учётом положений, прописанных в соответствующем законе.