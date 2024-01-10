Новые налоги для удаленных работников за границей. Важная новость для работодателей

Порядок налогообложения доходов сотрудников, работающих удалённо за пределами России, изменился с 1 января 2024 года.

С 01.01.2024 г. вступили в силу поправки, снижающие НДФЛ на доходы лиц, работающих за границей по трудовому договору с организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Ранее оплата труда сотрудников, находящихся за пределами РФ, приравнивалась к доходам, полученным от источников за пределами страны. Соответственно, облагались повышенным налогом.

С нового года в п. 1 ст. 208 НК внесён подпункт 6.2, изменяющий порядок налогообложения дохода таких сотрудников.

Согласно внесённым изменениям, оплата труда и иные выплаты сотрудникам, работающим по трудовому договору дистанционно при нахождении за пределами страны, приравниваются к доходам, полученным от источника в пределах Российской Федерации в следующих случаях:

трудовой договор заключён с организацией, зарегистрированной и осуществляющей деятельность на территории РФ;

сотрудник официально работает на обособленное подразделение иностранной организации, зарегистрированное на территории РФ.

Исключение — работа на обособленное подразделение российской организации, которое зарегистрировано на территории иностранного государства.

Таким образом, с учётом вступивших в силу изменений, организации должны уплачивать НДФЛ в размере 13 или 15 % с дохода сотрудников, работающих дистанционно и находящихся за пределами страны. При этом не имеет значения их налоговое резидентство.