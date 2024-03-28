НДФЛ 35% вместо 13%. Новые изменения законодательства

Если законопроект будет принят, на размер налоговой ставки будет влиять сумма доходов.

При исчислении налога планируется применять ставку, которая будет зависеть от суммы общих доходов за налоговый период, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК. В частности:

0 % — при сумме дохода менее 360 тысяч рублей (или равной этой сумме) в год;

13 % — при сумме дохода более 360 тысяч рублей и менее или равной 5 миллионам рублей в год;

15 % + 603,2 тысяч рублей — при сумме дохода свыше 5 миллионов рублей и не более 10 миллионов рублей в год;

25 % + 1 353,2 тысяч рублей — при общем доходе, превышающем 10 миллионов рублей и не превосходящем 50 миллионов рублей в год;

30 % + 11 353,2 тысяч рублей — при доходах более 50 миллионов рублей и не превышающих 100 миллионов рублей в год;