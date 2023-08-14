Бухгалтерская ответственность: серьёзная и многогранная

Если есть в нашей сфере специалисты, которые считают, что не несут никакой ответственности или она минимальна, они очень сильно ошибаются.

Ответственность несёт каждый специалист, занимающийся бухгалтерской деятельностью (вне зависимости от того, один он работает в организации или это отдел с несколькими сотрудниками). В зависимости от выполняемых задач, бухгалтер может нести дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.

Дисциплинарная ответственность бухгалтера

Наступает при невыполнении или ненадлежащем выполнении трудовых обязанностей и регулируется ст. 192 ТК РФ. Тяжесть дисциплинарного проступка влияет на вид наказания. Это может быть простое замечание или выговор, а может — и увольнение по статье. К примеру, п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, который предусматривает увольнение в связи с утратой доверия к сотруднику, непосредственно работающему с денежными или товарными ценностями.

Материальная ответственность бухгалтера

Такую ответственность несёт бухгалтер в соответствии со ст. 233, ст. 241, ст. 242, ст. 243 ТК РФ. Она наступает в случаях, когда сотрудник совершает противоправные действия (или бездействие), которые влекут за собой материальный ущерб организации. Предусматривается возмещение причинённого ущерба:

в пределах месячного заработка;

полная ответственность, равная сумме причинённого ущерба;

иные размеры, предусмотренные письменным договором.

Договор об ответственности может быть заключён с бухгалтером отдельно от трудового. И это не обязательный документ: он составляется по желанию работодателя. В нём отражается перечень работ, которые предусматривают материальную ответственность (приём и выдача различных платежей, расчёты и прочие).

За что бухгалтера могут привлечь к административной ответственности?

Каждому бухгалтеру стоит понимать, что он несёт ещё и административную ответственность. Как гласит ст. 2.4 КоАП РФ, такая ответственность наступает в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Административные функции касаются управления имуществом и денежными средствами, например, принятие решений о зарплате, премиях, контроль над материальными ценностями (п. 5 Постановления N 19).

За правонарушения, совершённые в ходе своей работы, бухгалтер может быть привлечен к ответственности по статьям 14.5 (ч. 5), 15.5, 15.6 (ч. 1), 15.11, 15.33 (ч. 2) КоАП РФ.

В качестве административной ответственности предусмотрен штраф, размеры которого зависят от типа и тяжести правонарушения. При этом согласно ст. 7 ФЗ N 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» учитывается, что руководитель отвечает за организацию бухгалтерского учёта, а бухгалтер — за его ведение.

Уголовная ответственность для бухгалтера — вовсе не ночные страшилки

Это самая настоящая реальность, которая касается каждого, кто работает на этой должности.

Уголовная ответственность для бухгалтера предусмотрена статьями 159, 160, 165, 174.1, 199, 199.1, 199.4 УК РФ и наступает в случаях совершения уголовного преступления в отношении собственности и экономической деятельности организации:

Мошеннические действия, включая хищение имущества, приобретение права на чужое имущество незаконным путём.

Присвоение вверенного имущества или растрата денежных средств организации.

Причинение имущественного ущерба при злоупотреблении доверием.

Незаконная легализация денежных средств или имущества, приобретённого незаконным путём.

Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов.

Неисполнение функций налогового агента.

В этих случаях предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Срок определяется в зависимости от тяжести преступления. При этом согласно ст. 1064 ГК РФ наряду с наказанием суд может обязать возместить причинённый ущерб.

Всё это говорит об одном — важно вести легальную деятельность и не играть в «кошки-мышки» с представителями закона и проверяющими органами. Каждый бухгалтер должен помнить о той ответственности, которая на нём лежит