Маргарита Харитонова
Законопроекты

Бизнес сможет оплачивать ряд штрафов со скидкой 50%!

Проект Федерального закона.

Отличная инициатива правительства РФ!

Бизнес сможет оплачивать ряд штрафов со скидкой 50%

Я лично двумя руками за, чтобы этот проект ФЗ о внесении изменений в Административный кодекс прошел!

Согласно поправкам компании и ИП смогут оплатить 50% штрафа, независимо от того, как выявили нарушение. Только скидка применяется, если штраф оплачен в течении 20 календарных дней с даты, когда вынести постановление о наказании.

Новшества подготовлены с подачи КС РФ. В июле 2024 года он обнаружил недостаток в КоАП РФ. По нему скидка возможна (при соблюдении остальных условий), только если нарушение выявили при государственном или муниципальном контроле. Из-за этого суды в ряде случаев не позволяли воспользоваться льготой, если нарушение зафиксировали, например, в рамках прокурорского надзора.

Посмотрим, примут ли этот закон.

Как считаете?
пишите свои комментарии!

Документ: Проект федерального закона

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