По каким критериям налоговики оценивают договоры с самозанятыми?
К критериям подмены трудовых отношений относят:
график выплат;
объем выплат;
долю доходов от общей массы их доходов;
постоянные отношения с организациями;
совпадение предыдущих мест работы самозанятых;
связи текущих заказчиков самозанятых с их бывшими работодателями.
Деятельность организации налоговики оценивают комплексно. Если есть наличие таких критериев, то ФНС может проверить организацию.
Хотя в законе нет ограничений по срокам взаимодействия с самозанятыми и способам их привлечения.
Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде!
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