По каким критериям налоговики оценивают договоры с самозанятыми?

К критериям подмены трудовых отношений относят:

график выплат;

объем выплат;

долю доходов от общей массы их доходов;

постоянные отношения с организациями;

совпадение предыдущих мест работы самозанятых;

связи текущих заказчиков самозанятых с их бывшими работодателями.

Деятельность организации налоговики оценивают комплексно. Если есть наличие таких критериев, то ФНС может проверить организацию.

Хотя в законе нет ограничений по срокам взаимодействия с самозанятыми и способам их привлечения.

Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде!

А если Вам нужен представитель, пишите нам!

Документ: Письмо ФНС России от 11.11.2024 N АБ-4-20/12835@