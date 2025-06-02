Что важно знать

✔ Лицензия на каждый магазин – оформляется отдельно на каждый торговый объект (магазин, павильон).

✔ Срок – до 5 лет, но конкретный период выбирает сам бизнес (ИП или компания).

✔ Минимальная площадь – с 1 сентября 2027 года магазин должен быть не менее 5 кв. м. Регионы смогут увеличить этот порог, но максимум в 5 раз (до 25 кв. м).

✔ Помещение должно быть в собственности или аренде (от 1 года).

✔ Госпошлина – 20 000 ₽ за каждый год действия лицензии.