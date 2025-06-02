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Маргарита Харитонова
Законопроекты

🚬 Минфин ужесточает правила продажи сигарет: что ждет бизнес с 2026 года?

Новый законопроект! С 1 сентября 2026 года розничная торговля табаком и никотином станет лицензированной.

Хочешь продавать сигареты в своём магазине? Придётся получать разрешение.

Что важно знать

✔ Лицензия на каждый магазин – оформляется отдельно на каждый торговый объект (магазин, павильон).

✔ Срок – до 5 лет, но конкретный период выбирает сам бизнес (ИП или компания).

✔ Минимальная площадь – с 1 сентября 2027 года магазин должен быть не менее 5 кв. м. Регионы смогут увеличить этот порог, но максимум в 5 раз (до 25 кв. м).

✔ Помещение должно быть в собственности или аренде (от 1 года).

✔ Госпошлина – 20 000 ₽ за каждый год действия лицензии.

Что даёт лицензия?

✅ Закупку, хранение и розничную продажу табака и никотиносодержащей продукции (кроме импорта).

Обсуждение законопроекта идёт полным ходом!

Как вам такие изменения? Готовы к новым требованиям или считаете их избыточными? 💬

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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