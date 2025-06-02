Хочешь продавать сигареты в своём магазине? Придётся получать разрешение.
Что важно знать
✔ Лицензия на каждый магазин – оформляется отдельно на каждый торговый объект (магазин, павильон).
✔ Срок – до 5 лет, но конкретный период выбирает сам бизнес (ИП или компания).
✔ Минимальная площадь – с 1 сентября 2027 года магазин должен быть не менее 5 кв. м. Регионы смогут увеличить этот порог, но максимум в 5 раз (до 25 кв. м).
✔ Помещение должно быть в собственности или аренде (от 1 года).
✔ Госпошлина – 20 000 ₽ за каждый год действия лицензии.
Что даёт лицензия?
✅ Закупку, хранение и розничную продажу табака и никотиносодержащей продукции (кроме импорта).
Обсуждение законопроекта идёт полным ходом!
Как вам такие изменения? Готовы к новым требованиям или считаете их избыточными? 💬
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