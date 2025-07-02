🚨 Внимание! Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырастет в 4 раза

Госдума приняла в третьем чтении закон, который ужесточает ответственность за неуведомление военкомата о переезде по России.

Что меняется?

🔹 Раньше: штраф 1 000–5 000 ₽ за несообщение о новом месте пребывания (без регистрации).

🔹 Теперь: 10 000–20 000 ₽ за:

✔ Неуведомление военкомата о переезде

✔ Неявку для постановки на учет в срок

Когда вступает в силу?

📅 Сразу после официального опубликования закона.

Почему это важно?

Если вы меняете место жительства или долго находитесь в другом городе (даже без регистрации), теперь обязаны сообщить об этом в военкомат – иначе крупный штраф!

Что делать?

📌 Проверьте, стоит ли у вас отметка о новом месте пребывания в военкомате.

🔗 Документ: Проект Федерального закона № 840347-8