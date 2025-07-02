🚨 Внимание! Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырастет в 4 раза
Госдума приняла в третьем чтении закон, который ужесточает ответственность за неуведомление военкомата о переезде по России.
Что меняется?
🔹 Раньше: штраф 1 000–5 000 ₽ за несообщение о новом месте пребывания (без регистрации).
🔹 Теперь: 10 000–20 000 ₽ за:
✔ Неуведомление военкомата о переезде
✔ Неявку для постановки на учет в срок
Когда вступает в силу?
📅 Сразу после официального опубликования закона.
Почему это важно?
Если вы меняете место жительства или долго находитесь в другом городе (даже без регистрации), теперь обязаны сообщить об этом в военкомат – иначе крупный штраф!
Что делать?
📌 Проверьте, стоит ли у вас отметка о новом месте пребывания в военкомате.
🔗 Документ: Проект Федерального закона № 840347-8
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
О, так в том что примут этот закон в таком виде никто не сомневался. Все что касается увеличения или ввода штрафов принимается на 100%