Теперь преимущественное право покупки доли можно ограничить.

🔥 Важное обновление для владельцев ООО! Теперь преимущественное право покупки доли можно ограничить 🚀

С 1 сентября 2025 года в закон об ООО вступают изменения, которые дают бизнесу больше гибкости! 🎉

Что нового?

Теперь в уставе можно прописать:

✔ Ограничить преимущественное право для всех или только для некоторых участников 👥

✔ Привязать его к условиям, сроку или их комбинации ⏳

✔ Полностью отменить — если так решит собрание ❌

Как это оформить?

🔹 При создании ООО — просто внесите в устав 📄

🔹 Для действующего ООО — потребуется единогласное решение всех участников 🤝

🔹 Чтобы отменить ограничения — достаточно ⅔ голосов (если устав не требует большего) ✅

❗ Важно! Решение о внесении изменений нужно заверить у нотариуса 🖋

Зачем это нужно?

Раньше закон не запрещал отменять преимущественное право, но и не разрешал явно. Теперь всё четко: правила действуют, только если устав не говорит иного 💡

Вывод

Хотите больше контроля над долями? Следите за изменениями и вовремя обновляйте устав! 🛠

📌 Документы:

🔸 Проект закона № 788656-8

🔸 Проект закона № 788669-8