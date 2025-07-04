Важное обновление для владельцев ООО
🔥 Важное обновление для владельцев ООО! Теперь преимущественное право покупки доли можно ограничить 🚀
С 1 сентября 2025 года в закон об ООО вступают изменения, которые дают бизнесу больше гибкости! 🎉
Что нового?
Теперь в уставе можно прописать:
✔ Ограничить преимущественное право для всех или только для некоторых участников 👥
✔ Привязать его к условиям, сроку или их комбинации ⏳
✔ Полностью отменить — если так решит собрание ❌
Как это оформить?
🔹 При создании ООО — просто внесите в устав 📄
🔹 Для действующего ООО — потребуется единогласное решение всех участников 🤝
🔹 Чтобы отменить ограничения — достаточно ⅔ голосов (если устав не требует большего) ✅
❗ Важно! Решение о внесении изменений нужно заверить у нотариуса 🖋
Зачем это нужно?
Раньше закон не запрещал отменять преимущественное право, но и не разрешал явно. Теперь всё четко: правила действуют, только если устав не говорит иного 💡
Вывод
Хотите больше контроля над долями? Следите за изменениями и вовремя обновляйте устав! 🛠
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Вот это поворот: теперь у ООО открываются такие возможности, что акции Миссии невыполнима нервно курят в сторонке! 🚀