🚨Осторожно налог! Продажа основных средств на УСН «Доходы минус расходы»

Что делать, если продали раньше?

1️⃣ Исключить расходы – убрать стоимость основного средства из затрат.

2️⃣Начислить амортизацию (как в налоге на прибыль).

3️⃣ Пересчитать налог за все годы и доплатить + пени.

🔹 Пример: Купили станок за 300 тыс. ₽ (срок полезного использования 5 лет), продали через 2 года → нужно пересчитать налог за эти 2 года.