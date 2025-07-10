🚨Осторожно налог! Продажа основных средств на УСН «Доходы минус расходы»

Когда налоговая заставит доплатить?
Продали основное средство слишком быстро? Налоговики скажут: "Эй, вы списали расходы, а теперь продали – верните налог!" 🔙
Сроки зависят от срока полезного использования:
До 15 лет → нельзя продавать 3 года после покупки.
Более 15 лет → нельзя продавать 10 лет.
Что делать, если продали раньше?
1️⃣ Исключить расходы – убрать стоимость основного средства из затрат.
2️⃣Начислить амортизацию (как в налоге на прибыль).
3️⃣ Пересчитать налог за все годы и доплатить + пени.
🔹 Пример: Купили станок за 300 тыс. ₽ (срок полезного использования 5 лет), продали через 2 года → нужно пересчитать налог за эти 2 года.
А если продали вовремя?
Если прошло 3 или 10 лет – спокойно продавайте, налог не пересчитывается. ✅
📌 Вывод: Продали основные средства раньше срока? Готовьтесь к доначислениям. Планируете продажу? Считайте сроки!
🔜 В следующем посте разберем, как продавать основные средства, которые были в лизинге – там свои нюансы!
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