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Маргарита Харитонова
УСН

🚨Осторожно налог! Продажа основных средств на УСН «Доходы минус расходы»

Если ваша компания на УСН «Доходы минус расходы» продает основные средства — станки, компьютеры, машины, недвижимость — будьте готовы к пересчету налога!

Когда налоговая заставит доплатить?

Продали основное средство слишком быстро? Налоговики скажут: "Эй, вы списали расходы, а теперь продали – верните налог!" 🔙

Сроки зависят от срока полезного использования:

До 15 лет → нельзя продавать 3 года после покупки.

Более 15 лет → нельзя продавать 10 лет.

Что делать, если продали раньше?

1️⃣ Исключить расходы – убрать стоимость основного средства из затрат.

2️⃣Начислить амортизацию (как в налоге на прибыль).

3️⃣ Пересчитать налог за все годы и доплатить + пени.

🔹 Пример: Купили станок за 300 тыс. ₽ (срок полезного использования 5 лет), продали через 2 года → нужно пересчитать налог за эти 2 года.

А если продали вовремя?

Если прошло 3 или 10 лет – спокойно продавайте, налог не пересчитывается. ✅

📌 Вывод: Продали основные средства раньше срока? Готовьтесь к доначислениям. Планируете продажу? Считайте сроки!

🔜 В следующем посте разберем, как продавать основные средства, которые были в лизинге – там свои нюансы!

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

7 подписчиков 80 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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