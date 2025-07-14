Продажа лизингового имущества на УСН – где подвох? 🚗💼
Продажа лизингового имущества на УСН – где подвох? 🚗💼
Если ваше основное средство было в лизинге, правила продажи меняются! Разбираем, как не нарваться на доплату налога.
1. Лизинг с выкупом.
🔹 Пока не выкупили – имущество не ваше, продажа не влечет пересчета налога
🔹 После выкупа – действуют обычные правила (3 или 10 лет, как в прошлом посте)
2. Как учитывать расходы?
✔️ Лизинговые платежи – списываем сразу.
✔️ Выкупная цена – только после перехода права собственности.
3. Продали ДО выкупа?
Если продали раньше, чем оформили собственность, перерасчета нет – ведь расходы на покупку вы не списывали! 🎉
Спор с налоговиками
🔴 Минфин: «Остаточная стоимость не уменьшает налог!» 🚫
🟢 Верховный суд: разрешает учитывать как расход (как товары для перепродажи) ⚖️
📌 Вывод:
Продали до выкупа – рисков нет.
Продали после выкупа – смотрим сроки (3/10 лет).
🔹 Совет: прежде чем продавать, проверьте договор лизинга и сроки! Лучше проконсультируйтесь со специалистом.
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