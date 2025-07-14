Если ваше основное средство было в лизинге, правила продажи меняются!

Продажа лизингового имущества на УСН – где подвох? 🚗💼

Если ваше основное средство было в лизинге, правила продажи меняются! Разбираем, как не нарваться на доплату налога.

1. Лизинг с выкупом.

🔹 Пока не выкупили – имущество не ваше, продажа не влечет пересчета налога

🔹 После выкупа – действуют обычные правила (3 или 10 лет, как в прошлом посте)

2. Как учитывать расходы?

✔️ Лизинговые платежи – списываем сразу.

✔️ Выкупная цена – только после перехода права собственности.

3. Продали ДО выкупа?

Если продали раньше, чем оформили собственность, перерасчета нет – ведь расходы на покупку вы не списывали! 🎉

Спор с налоговиками

🔴 Минфин: «Остаточная стоимость не уменьшает налог!» 🚫

🟢 Верховный суд: разрешает учитывать как расход (как товары для перепродажи) ⚖️

📌 Вывод:

Продали до выкупа – рисков нет.

Продали после выкупа – смотрим сроки (3/10 лет).

🔹 Совет: прежде чем продавать, проверьте договор лизинга и сроки! Лучше проконсультируйтесь со специалистом.

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