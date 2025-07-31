Алкогольные лицензии: новые правила с сентября 2025

Теперь лицензия нужна для каждой отдельной точки (магазина, бара), и платить придётся за каждую.

Что изменится?

Стоимость лицензии в год:



65 000 ₽ — для городов и посёлков;



20 000 ₽ — для сёл и деревень.



Раньше: одна лицензия на все точки за 65 тыс., независимо от их количества.

Теперь: за каждый новый магазин или бар — отдельная оплата.



Плюсы для бизнеса: если нарушение (например, продажа по заниженной цене) найдут в одной точке, лицензию отберут только там, а не у всей сети. Раньше наказывали всех!

Когда вступает в силу?

Основные изменения — со 2 сентября 2025 года.



Вывод:

Сельскому бизнесу — выгоднее (20 тыс. вместо 65).

Сетям — дороже (платить за каждую точку).

Нарушителям — мягче (рискуют только проблемной точкой, а не всей лицензией).



Официальные документы:



Проект ФЗ № 506452-8

Проект ФЗ № 506793-8