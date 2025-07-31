Алкогольные лицензии: новые правила с сентября 2025
Теперь лицензия нужна для каждой отдельной точки (магазина, бара), и платить придётся за каждую.
Что изменится?
Стоимость лицензии в год:
65 000 ₽ — для городов и посёлков;
20 000 ₽ — для сёл и деревень.
Раньше: одна лицензия на все точки за 65 тыс., независимо от их количества.
Теперь: за каждый новый магазин или бар — отдельная оплата.
Плюсы для бизнеса: если нарушение (например, продажа по заниженной цене) найдут в одной точке, лицензию отберут только там, а не у всей сети. Раньше наказывали всех!
Когда вступает в силу?
Основные изменения — со 2 сентября 2025 года.
Вывод:
Сельскому бизнесу — выгоднее (20 тыс. вместо 65).
Сетям — дороже (платить за каждую точку).
Нарушителям — мягче (рискуют только проблемной точкой, а не всей лицензией).
Официальные документы:
Проект ФЗ № 506452-8
Проект ФЗ № 506793-8
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