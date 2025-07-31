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Маргарита Харитонова
Законопроекты

Алкогольные лицензии: новые правила с сентября 2025

Госдума утвердила изменения в правилах лицензирования алкоголя.

Теперь лицензия нужна для каждой отдельной точки (магазина, бара), и платить придётся за каждую.

Что изменится?

Стоимость лицензии в год:

65 000 ₽ — для городов и посёлков;

20 000 ₽ — для сёл и деревень.

Раньше: одна лицензия на все точки за 65 тыс., независимо от их количества.

Теперь: за каждый новый магазин или бар — отдельная оплата.

Плюсы для бизнеса: если нарушение (например, продажа по заниженной цене) найдут в одной точке, лицензию отберут только там, а не у всей сети. Раньше наказывали всех!

Когда вступает в силу?

Основные изменения — со 2 сентября 2025 года.

Вывод:
✔ Сельскому бизнесу — выгоднее (20 тыс. вместо 65).
✔ Сетям — дороже (платить за каждую точку).
✔ Нарушителям — мягче (рискуют только проблемной точкой, а не всей лицензией).

Официальные документы:

Проект ФЗ № 506452-8
Проект ФЗ № 506793-8

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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