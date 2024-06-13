Внешнеэкономическая деятельность с Вьетнамом. Логистика, оформление, НДС

Как торговать и на что обратить внимание при взаимодействии с этим государством, расположенным на полуострове Индокитай, рассмотрим в статье.

Вьетнам расположен на востоке полуострова Индокитай в Юго-Восточной Азии. Государство граничит с Китаем, Лаосом, Камбоджей и Малайзией по всему Южно-Китайскому морю. Наши государства связывают долгие и дружественные отношения, которые продолжаются уже более 70 лет. Вьетнам – экономический партнер, связи с которым не подвержены изменениям. Основным прорывом в масштабировании двусторонней торговли между нашими странами стало присоединение Вьетнама к зоне свободной торговли ЕАЭС в 2015 г. — это стало причиной снижения таможенной ставки пошлины и других таможенных преференций.



ВЭД Вьетнама регулируют тремя основными нормативными актами:



1. Постановление № 69/2018/ND-CP «О порядке применения закона о регулировании внешней торговли».

2. Циркуляром Министерства промышленности и торговли Вьетнама № 12/2018/TT-BCT от 15.06.2018.

3. Циркуляром Минздрава СРВ № 30/2015/TT-BYT от 12.10.2015.



В документах обозначены:

перечень продукции, который запрещен к ввозу или вывозу;

перечень продукции, который временно запрещен к ввозу или вывозу;

перечень продукции, ввоз или вывоз которых производится по лицензии (разрешению) Министерств.

Вьетнам — одна из самых развитых стран в Юго-Восточной Азии

Экономика Вьетнама сделала значительный рывок в последние 10 лет и об этом нам говорят цифры:

Население страны – одно из наиболее быстрорастущих в мире. Численный прирост населения за последние 20 лет составил около 20% и превысил отметку 100 млн человек. Это означает, что Вьетнам обладает мощным внутренним рынком, который привлекает все больше иностранных инвестиций.

ВВП на душу населения — вырос в 10 раз. В 2023 г. составил 11,4 тыс. долл. в сравнении с 1990 г. (1,2 тыс. долл.). Вьетнам одна из немногих стран, которые успешно восстановились после пандемии — ВВП в 2022 г. достиг 8%, а средняя инфляция держится на уровне 3,2%.

Иностранные инвестиции — достигли 28,8 млрд долларов за 11 месяцев в 2023 г, что на 14,8% больше аналогичного периода в 2022г. Основные инвесторы в экономику Вьетнама — Сингапур, Южная Корея, Китай и Япония.

Рис.1. ВВП Вьетнама в 2000-2020 гг. в млрд долларов США

Многие крупные компании рассматривают Вьетнам как альтернативу Китая для размещения производственных площадок. Например, Nike и Adidas перенесли большинство своих фабрик во Вьетнам еще в 2000 г. Цифровая экономика Вьетнама — одна из самых быстрорастущих в регионе с ежегодным темпом роста 38%. Вьетнам входит в группу 30 стран и территорий с наибольшей стоимостью импорта и экспорта в мировом масштабе.

Основные преимущества для производства в этой стране ЮВА — относительно невысокие затраты на производство, недорогая рабочая сила, энергия и ресурсы, доступная стоимость аренды производственных помещений.

По данным главного статистического управления Вьетнама (GSO) основными торговыми партнерами по внешней торговле в 2022-2023 гг. стали — США, Китай, Южная Корея и Япония.

Основная доля экспорта Вьетнама приходится на сотовые телефоны, электронные платы и обувь. Эта страна:

лидирует по экспорту черного перца на мировой рынок (34% мирового производства);

стала второй по величине экспорта риса (после Таиланда) и кофе (после Бразилии);

поставляет в больших объемах резиновую и рыбную продукцию.

Основные товары, которые импортирует Вьетнам — машины и оборудование, нефть и нефтепродукты, железо и промышленные продукты. Основные страны, откуда поступает импорт: Китай, Южная Корея, Япония.

Ежегодно число качественных производств Вьетнама растет, многие из них работают под заказ клиента. В то же время цена у вьетнамского производителя часто более оптимальнее, чем у китайского.

Товарооборот Вьетнама и России – динамика и тенденции

Пик взаимной торговли между нашими странами был достигнут в 2021 году и составил более 7 млрд долларов. Далее, из-за санкционного давления ряда стран, ряда ограничений в сфере финансового взаимодействия произошел спад товарооборота на 35%. В 2022 г. экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%.

Таблица 1. Динамика внешней торговли Вьетнама и России

По данным вьетнамской логистической компании Tristana объем морской торговли между двумя странами за 2022 год составил 252,4 тыс. тонн грузов, причем экспорт и импорт разделились примерно поровну.

Основные порты, где грузится товар для Вьетнама — Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск. Владивосток обрабатывает примерно 47% всех грузов, Санкт-Петербург — 23,5%, на порты Новороссийск и Восточный приходится примерно по 8-9% грузопотока. Существуют также прямые железнодорожные перевозки и морские с перегрузкой в Китае.

Несмотря на внешние трудности Россия и Вьетнам за последний год налаживали партнерство в разных сферах:

В логистике — заключили соглашения об увеличении контейнерных перевозок (например, в ходе выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM). Транспортная группа FESCO запустила регулярные контейнерные линии, соединяющие вьетнамские порты Хошимин и Хайфон с Владивостоком.

В инвестициях — Россия внедрила 117 проектов на сумму 953 млн долларов. Основная сфера инвестиционного сотрудничества РФ — это энергетика.

Во взаимной торговле — провели встречи, нацеленные на укрепление дальнейшего сотрудничества и роста взаимного товарообмена до 10 млрд долларов к концу 2025г.

На 24-том заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое стороны подписали соглашения о дальнейшем сотрудничестве в разных сферах:

о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий;

об открытии в Ханое совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологии.

Так как эта азиатская страна привлекает все больше и больше иностранных инвесторов, важно четко понимать процедуры импорта и экспорта Вьетнама.

Импорт из Вьетнама в Россию

Особенность российского покупателя при выборе товара из стран Азии, а в частности из Вьетнама — это большое разнообразие, невысокие цены и качество, которое устраивает потребителя. Причина привлекательных цен – низкая стоимость производства и доступность рабочих ресурсов страны. Средняя заработная плата вьетнамца в 2023 году — 300 долларов (7,3 млн донгов). Страна находится на 129 месте в мире по уровню заработной платы.

В России велик спрос на такие потребительские азиатские товары, как продукты пищевой промышленности, продукция сельского хозяйства и рыболовства, строительные материалы.

Топ товаров, которые Россия импортирует из Вьетнама (данные на 2022г.):

Электронное оборудование (321,8 млн долл.). Кофе, чай, пряности и специи (241,6 млн долл.). Текстиль, предметы одежды, трикотаж (220,6 млн долл.). Рыбы, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные (149,3 млн долл.). Продовольственные товары, фрукты (115,2 млн долл.). Изделия из резины (104,0 млн долл.).

Существует ряд товаров, запрещенных к вывозу и ввозу на территорию Вьетнама. За нарушение закона последует серьезная ответственность и даже смертная казнь (например, за ввоз и распространение наркотических средств).

Товары, которые запрещены к вывозу из Вьетнама:

огнестрельное оружие (даже коллекционное или игрушечную имитацию), взрывчатые вещества;

изделия, изготовленные из бивней и кожи слонов, крокодилов, змей;

национальные реликвии, антиквариат, культурные товары;

раковины моллюсков, чучела животных, кораллы;

золото свыше 300 грамм (даже при наличии чека);

экзотические виды растений (даже семена и отростки);

бревна и пиломатериалы из внутренних естественных лесов;

национальная валюта — донг.

Вьетнам стремится стимулировать экспорт, поэтому пошлины при вывозе применимы лишь в некоторых случаях (например, на полезные ископаемые, природные ресурсы). Экспортные пошлины варьируются от 0 до 45%.

Логистика из Вьетнама

В связи с особой локацией Вьетнама, перевозки грузов осуществляются в основном мультимодальным способом – т.е. при поставке используют два и более вида транспорта. Выбор логистической цепочки для доставки товаров зависит от вида перевозимого груза, срочности и стоимости доставки.

Доставить груз из Вьетнама можно всеми видами транспортировки:

по автомобильным дорогам;

по железной дороге;

авиадоставкой;

морским транспортом.

Автотранспорт. Самый популярный маршрут – через Китай. Автомобиль перевозит груз по Вьетнаму, далее через Китайскую границу заезжает в Россию. Маршрут составит более 10 тыс. км и длится от 20 дней. Маршрут через Казахстан проходит через Китай, Казахстан, Россию — он дольше, от 25 дней.

Чаще всего автомобильные грузоперевозки используются как часть мультимодальных маршрутов.

Минусы автодоставки: плохое качество автомобильных дорог, высокая стоимость доставки, относительно длительный срок транспортировки.

Плюсы автоперевозок: возможность транспортировки негабаритного груза.

Железнодорожный транспорт. Прямого железнодорожного сообщения между Россией и Вьетнамом нет, но есть Транссибирская железная дорога, пересекающая Россию и связывающая страны Евразии – Китай, Монголию и Корею. Также существуют жд маршруты, которые связывают Вьетнам и Китай. Есть два основных маршрута между РФ и Вьетнамом:

Через Китай — самый короткий и популярный. Груз доставляют из Вьетнама на жд платформах до Китая, а далее доставляются в Россию на жд платформах через границу с Китаем. Этот маршрут составит чуть более 6 тыс. км и займет около 15 дней.

Через Монголию — более продолжительный маршрут. Он также проходит через Китай, но после пересекает границу с Монголией и пересекает ее территорию. Затем снова через Китай заезжает в Россию. Такой маршрут составит около 8 тыс. км и займет более 20 дней.

Минусы жд перевозки: во Вьетнаме не везде есть железнодорожные пути, а колейность дорог не совпадает с российской.

Плюсы жд перевозки: большая пропускная способность, невысокая стоимость, возможность использования специальных контейнеров для транспортировки опасных грузов, например химических веществ. Есть возможность бронирования грузовых вагонов-рефрижераторов, которые оборудованы системами холодильных установок и предназначены для поставок свежих и замороженных продуктов.

Авиаперевозка. Географическая локация страны стала причиной для развития воздушной доставки. Во Вьетнаме открыты 8 международных аэропортов, которые ежедневно отправляют разные грузы. В Россию груз отправляется из аэропорта Нойбай в Ханое, Камрань в Нячанге, Таншоннят в Хошимине и Дананг. Оптимальным для перевозки воздушным путем считается груз от 30 до 120 кг. Авиа перевозку предпочитают для доставки скоропортящихся и дорогостоящих товаров: фруктов, медикаментов, косметики, драгоценных камней и металлов, ценных бумаг. Прямые рейсы между РФ и Вьетнамом отсутствовали до конца января 2024 г. С 31.01.2024 «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы в Хошимин три раза в неделю.

Минусы авиаперевозки: высокая стоимость.

Плюсы авиаперевозки: самые быстрые сроки — от 2 до 5 дней, надежность доставки и сохранность груза.

Морской транспорт – самый распространенный вид доставки для тяжелого и объемного груза. Во Вьетнаме функционируют более 19 современных портов и контейнерных терминалов: Ханой, Хошимин, Вингтау, Дагагш и другие. Продукция доставляется в российские порты во Владивостоке, в Новороссийске, Санкт-Петербурге. Такой вид перевозки подойдет для больших партий таких типов товара, как промышленное оборудование, автомобили, мототехники, продуктов питания и т.д.

Минусы доставки морем: длительный срок перевозки — от 30 до 50 дней.

Плюсы доставки морем: невысокая стоимость, высокая пропускная способность, возможность межконтинентальных перевозок.

Особенности таможенного оформления при импорте или экспорте во Вьетнам.

Все товары при пересечении национальной границы подлежат стандартной проверке на характеристику, объем, количество и качество товаров. Не исключена процедура досмотра. Например, все медицинские препараты, которые ввозятся на территорию Вьетнама, должны пройти тестирование, иметь подробное описание. Описание – инструкция на вьетнамском языке, которая должна быть как внутри упаковки, так и на ней.

Основной закон Вьетнама, который регулирует таможенное оформление – это Закон № 54/2014/QH13 от 23.06.2014 «О таможне». Он определяет управление в отношении товаров, разрешенных к импорту, экспорту или транзиту, и транспортных средств местных и иностранных компаний, а также организацию и работу таможенной службы. Для России основным документом, регламентирующим таможенное законодательство, является Таможенный кодекс ЕАЭС.

На ряд товаров установлены тарифные квоты (в зависимости от кода ТН ВЭД).

Например квота на рис длиннозерный в 2024 г. предполагает ввоз товара по сниженной таможенной пошлине до определенного объема. Все поставки сверх утвержденного объема облагаются базовой ставкой пошлины.

Подготовка к таможенному оформлению при импорте из Вьетнама выполняется по стандартной схеме. Импортер заранее готовит требуемые разрешительные документы: сертификаты (декларации) соответствия и происхождения, разрешения и нотификации; согласовывает и подписывает контрактные документы; уплачивает таможенные платежи.

Какие документы понадобятся для импорта из Вьетнама

Кроме стандартного пакета, который требуется при любой международной поставке, в который входит коммерческий инвойс, международная транспортная накладная (СМР, коносамент, авианакладная или жд накладная), счет за перевозку, страховку, платежные документы при импорте из Вьетнама потребуются:

1. Международный контракт – документ, составленный с учетом не только норм международного права, но и с учетом особенностей законодательства страны-партнера. Главный международный документ, регулирующий внешнеторговые контракты — Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. При составлении контракта нужно учитывать законодательство зарубежной страны.

В контракте определяются такие разделы, как: преамбула, предмет контракта, стоимость контракта, условия оплаты и валюта платежа, условия поставки, таможенное оформление, страхование, приемка товаров, форс-мажорные обстоятельства, санкции за нарушение взятых обязательств, применяемое право, прочие условия, реквизиты сторон. Сторонам необходимо выбрать нужную редакцию Инкотермс в зависимости от условий поставки.

2. Сертификат происхождения EAV (оригинал) — документ потребуется, чтобы доказать, что товар произведен на территории Вьетнама. Документ выдается на партию товара на бланке с водяными знаками розового цвета. Срок его действия — один год. Для его получения следует обращаться в органы сертификации Вьетнама.

Важно! Не все товары можно привезти с нулевой пошлиной. Перечень продукции, за который придется заплатить государству, утвержден Решением ЕЭК от 19 апреля 2016 г. № 36.

Документ должны получать местные компании, которые занимаются экспортом товара в ЕАЭС. Получить сертификат необходимо до или во время совершения экспортной сделки. В отдельных случаях разрешено получение документа после фактического перемещения товара через границу с проставлением отметки «ISSUED RETROACTIVELY».

Сертификат содержит:

обязательные реквизиты контрактной документации (дата и номер контракта, инвойса);

информация о получателе (если товар следует через территорию третьих государств, нужно указать данные об импортере);

маршрут перевозки и вид транспорта для доставки;

данные о товаре – название, количество, страна назначения, тип упаковки и т.д.

В бланке указывают все товарные позиции, которые экспортируются в текущей партии.

Рис.2. Образец сертификата происхождения EAV

Порядок заполнение сертификата при экспорте из России во Вьетнам можно посмотреть тут.

На сертификате должна быть подпись лица, наделенного правом заверять сертификат, печать уполномоченного органа и элементы средств защиты. Подпись должна быть рукописной, использовать факсимиле официальной печати не разрешено. Таможня сравнит подпись в документе с образцом подписи, которая имеется в таможенных органах. В случае несоответствия — компанию накажут.

Электронная экспортная таможенная декларация (E-Form HQ/2015/XK) — документ, которые оформляет экспортер, чтобы доказать факт перевозки товара за границу и предоставить таможне данные о грузе.

Организации, которые на регулярной основе экспортируют и импортируют одинаковые товары в течение определенного периода, могут использовать единую форму таможенной декларации для проведения соответствующих таможенных процедур. Условие — товары должны быть указаны в одном и том же контракте и доставлены в течение контрактного срока поставки. Таможенную декларацию в электронном виде можно подать здесь.

3. Разрешительные документы на товар (при необходимости), конкретный перечень будет зависеть от специфики товара.

Все товары, которые импортируются в ЕАЭС, перемещаются через границу с соблюдением запретов и ограничений (ст.7 Таможенного кодекса ЕАЭС). Соблюдение запретов и ограничений подтверждается путем представления таможенным органам документов и (или) сведений в зависимости от характера товара. Например:

лабораторный контроль по показателям безопасности – может вводиться для некоторых групп товара (письма Россельхознадзора от 10.08.2022 № ФС-АРв-7/4651-3, от 28.10.2022 № ФС-АРв-7/4790-3, от 29.07.2022 № ФС-АРв-7/4622-3);

ветеринарный контроль (надзор) на таможенной границе. Товары животного происхождения подлежат ветеринарному контролю. За ввоз продукции без сертификата импортер заплатит штраф. Исключение – ввоз груза на территорию ЕАЭС не с целью его реализации, а транзитом. В этом случае будет достаточно разрешения Россельхознадзора. Процедура этого контроля товаров подразумевает переоформление ветеринарного сертификата экспортера на ветеринарный сертификат РФ. На сопроводительных документах проставляются соответствующие штампы. Требования Россельхознадзора к ввозимой продукции из Вьетнама можно посмотреть тут.

Перед поставкой товара из Вьетнама следует убедиться, не попадают ли они под ограничение к ввозу в РФ. Например, в соответствии со следующими письмами Россельхознадзора: от 24.06.2022 № ФС-АРв-7/4563-3, от 02.06.2022 № ФС-АРв-7/4524-3.

Преимущества Импорта из Вьетнама

Наличие таможенных преференций. Вьетнам — первая страна дальнего зарубежья, которая подписала соглашение о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза. Поэтому импорт с нулевой или минимальной пошлиной привлекает бизнес со всего ЕАЭС. Размер пошлины на конкретный код товара из Вьетнама можно проверить тут. Отсутствие требования от компаний отдельной импортной или экспортной лицензий. Инвесторы, которые хотят осуществлять внешнеэкономическую деятельность, создают торговую компанию. Это недорогой вариант создания предприятия, без требований к минимальному капиталу. Ценовая привлекательность товаров. Завоевание места под солнцем и конкуренция с таким гигантом, как Китай, вынуждает вьетнамских производителей и поставщиков предлагать более низкие цены. Коммуникация с местным населением. Большинство жителей Вьетнама владеют английским языком лучше, чем их коллеги из Китая. Возможность облегчить таможенное оформление и снизить расходы на него. Для этого необходимо подать заявление на приоритетный режим. Важное условие – компания должна соответствовать нескольким условиям для получения льготного таможенного режима (Постановление № 08/2015/ND-CP). Условия довольно жесткие, например одно из них – необходимый годовой оборот — 100 млн долларов США. Для тех кто экспортирует товары из Вьетнама — 40 млн долларов США.

Возможные трудности при импорте из Вьетнама

Сложности при банковских переводах. В настоящее время существует ряд финансовых ограничений для безналичного перевода денег во Вьетнам – отключение банков РФ от SWIFT, внесение ряда финансово-кредитных организаций в санкционный список. Но перевод можно сделать через компанию-посредника и по реквизитам получателя через банки, которые не попали под санкции. Например, ВТБ предлагает услугу перевода денежных средств в донгах. Непростая логистика. Удаленная локация, отказ ряда крупных морских линий от доставки в Россию, наличие сложного рельефа местности — все это усложняет доставку товара. Нацеленность на большой объем заказа — вьетнамские поставщики неохотно работают с небольшими по объёму заказами, в отличие от тех же китайцев. Специфика требований к оформлению разрешительных документов. Например, чтобы получить сертификат соответствия, может уйти до двух месяцев. Все акты, нормативные документы ведутся на вьетнамском языке. Отсутствует единый знак соответствия — каждый товар маркируется отдельно (в соответствии с техническими регламентами оценки соответствия). Административные барьеры. В стране функционирует более 6500 национальных стандартов. Существование взаимно противоречащих юридических актов, отсутствие четкого разделения полномочий органов исполнительной власти делает вьетнамский рынок не совсем ясным и понятным для зарубежных партнеров.

Как учесть НДС при импорте из Вьетнама

Вьетнам не входит в ЕАЭС, следовательно, для НДС следующие правила:

Налог начисляется при оформлении декларации на товары (ДТ) в таможенных органах при ввозе товара.

База налогообложения – стоимость товара, увеличенная на сумму ввозной пошлины и акцизов.

Уплата налога на счет ФТС – обязательное условие для выпуска товара. Поэтому, при регулярном импорте товара, импортеры уплачивают авансовые платежи на единый лицевой счет таможни.

Право на вычет таможенного НДС возникает сразу после выпуска товара (Письма Минфина РФ от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42943 и ФНС РФ от 26.01.2015 № ГД-4-3/911). Документ, который подтверждает вычет – Декларация таможенная.

Ставка НДС при импорте равна 20% или 10% в зависимости от вида ввозимого товара (пп. 2, 3 ст. 164 НК РФ). Список товаров, который освобожден от уплаты импортного НДС определен статьей 150 НК РФ.

Ставку 0% применяют при переработке товаров на территории РФ. Условия применения:

Товар помещен под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. Наличие разрешения от ФТС на процедуру переработки. Товар должен быть вывезен из России после окончания переработки.

Компания, которая осуществляет переработку должна быть указана в разрешении от таможни.

Плательщики ввозного НДС — все компании и ИП на любом системе налогообложения. Налог уплачивает импортер или декларант. Также уплатить налог может иное лицо, например, перевозчик. Если таможенное оформление проводит брокер, он несет ответственность за уплату НДС (ст. 405 ТК ЕАЭС).

Пример расчета и учета НДС по импорту из Вьетнама

ООО «Невод» импортирует из Вьетнама сушеную рыбу (код ТН ВЭД 0305599000). Таможенная стоимость партии — 10 тыс. долларов. Ставка таможенной пошлины этого товара 7%, НДС — 20%, акцизом не облагается. Таможенный сбор — 3100 руб.

1 февраля ООО «Невод» подал декларацию для оформления груза. Условный курс доллара на 01.02.2024 равен 89,67 руб. Таможенная стоимость партии товара в рублях на эту дату составит: 10 000 USD × 89.67 руб./USD = 896 700 руб.

Сумма таможенной пошлины, которую должен заплатить «Невод», составит: 896 700 руб. × 20% = 179 340 руб. Сумма НДС составит: (896 700 руб. + 179 340 руб.) × 20% = 215 208 руб. Сумму таможенных сборов и пошлин отражается на субсчете «Расчеты по таможенным пошлинам и сборам» к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Проводки по НДС:

Дебет 19 – Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» — отражен НДС, подлежащий уплате на таможне;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» — Кредит 51 — перечислен НДС в бюджет.

Какие формы бизнеса можно открыть во Вьетнаме

Вьетнам привлекает все больше международных инвесторов и предпринимателей, желающих расширить свой бизнес в Юго-Восточной Азии. Открытию компании способствуют стабильный рост экономики, зона свободной торговли, выгодное территориальное расположение. Открытие бизнеса во Вьетнаме требует глубокого понимания местного законодательства и процедур, связанных с регистрацией компании.

5 причин зарегистрировать компанию во Вьетнаме:

Рост рынка. Увеличение ВВП совпадает с ростом покупательской способности населения — это дает бизнесу больше возможностей. В республике активно формируется средний класс, который охотно тратит деньги. А это представляет собой отличный рынок сбыта для многих товаров. Выгодное расположение. Соседство с рынками Китая и Индии помогает оптимизировать цепочки поставок. Налоговые послабления. Государство предоставляет ряд налоговых преференций для зарубежных инвесторов. Например, снижение налоговых ставок, возможность получения налоговых каникул. Можно получить землю в аренду по сниженной стоимости. Многообразие сфер для инвестирования: от производства до IT технологий — выбор областей для запуска бизнеса широк. Трудовой ресурс. Показатель трудоспособного населения республики составил 68,7%. Средний возраст населения 32,5 года, мужчин и женщин – примерно поровну.

Нерезиденты могут купить уже готовую вьетнамскую компанию. При этом нет разницы, кто ее продает — местный владелец или иностранный собственник. Правила оформления сделки будут одинаковыми.

Для зарубежных инвесторов доступны следующие организационно-правовые формы бизнеса:

Общество с ограниченной ответственностью (LLC). Открытое акционерное общество (JSC). Филиал. Представительство (RO). Совместное предприятие.

Каждая ОПФ имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно выбрать ту, которая больше всего будет соответствовать требованиям бизнеса.

LLC – Общество с ограниченной ответственностью — этот вариант является самым популярный и актуальный для малого и среднего бизнеса. Он существует в двух видах:

с полным иностранным участием (WFOE);

с частичным иностранным участием.

Для регистрации Общества достаточно 1 акционера и директора (обязательно – местного резидента). Ответственность учредителей ограничена их вложениями в капитал, что защищает личные активы.

Важно! Компании, в которых присутствует иностранный капитал для подтверждения законности бизнеса должны оформить инвестиционный сертификат во Вьетнаме. Он выдает Департамент планирования и инвестиций (DPI).

Этот документ дает компании следующие преимущества:

Право на запуск и ведение деятельности во Вьетнаме.

Право на оформление льгот и преференций согласно местному законодательству.

Право на оформление разрешений и лицензий, необходимых для ведения деятельности.

Требований к размеру уставного капитала нет, но при открытии счета в банке понадобится вложение в размере от 25 до 40 тыс. долларов США (для фирм с иностранными инвестициями).

JSC — Открытое акционерное общество должно быть с тремя или более учредителями. Подходит для компаний среднего и крупного бизнеса, т.к. имеет более сложную структуру. Ответственность каждого акционера ограничена его вкладом в капитал. Ограничений на максимальное число акционеров нет. АО могут выпускать акции для продажи на фондовой бирже. Для открытия рекомендуется иметь не менее 300 млн донгов (примерно 112,3 тыс. долларов).

RO — Представительство. Подходит для анализа и изучения местного рынка, для ведения маркетинговой деятельности. Представительства не могут работать и получать прибыль во Вьетнаме. Их полномочия ограничиваются продвижением интересов компании в стране. Условие открытия – компания-учредитель должна быть зарегистрирована как юрлицо в стране происхождения и вести коммерческую деятельность минимум в течение 1 года.

Филиал — подразделение иностранной компании. Филиал имеет право вести коммерческую деятельность во Вьетнаме, открывать счета в банках и переводить деньги за рубеж. Но, как и представительство, не считается вьетнамским юридическим лицом. Открыть это форму бизнеса получится, если основная компания просуществовала в стране происхождения более 5 лет. Все доходы и затраты филиала по законодательству подлежат налогообложению.

Основные шаги для открытия бизнеса во Вьетнаме

Выбрать организационно-правовую форму бизнеса. Определиться с названием организации и утвердить его в Департаменте планирования и инвестиций. Найти местного представителя и зарегистрировать офис. Получить свидетельство о регистрации бизнеса. Открыть счет в местном банке. Пройти регистрацию в местном налоговом органе и получить налоговый номер. Пройти регистрацию в местном отделении социального страхования.

Какие налоги должны уплатить зарубежные предприниматели

Налоги во Вьетнаме могут быть фиксированными, прогрессивными или социальными взносами. Налоговые ставки и льготы могут отличаться в зависимости от отрасли бизнеса и региона страны.

В республике 4 вида налогов, которые уплачивают как иностранцы, так местные предприниматели:

VAT (НДС). Размер ставок: 0%, 5%, 8% и 10% — для некоторых категорий. Налог зависит от вида товара и услуг.

PIT (налог на доходы физлиц). Для местных жителей предусмотрена прогрессивная ставка – от 5% до 35%, для зарубежного бизнеса — фиксированный налог – 20%.

CIT (корпоративный подоходный налог) — 20%. Налогооблагаемая база — весь доход, полученный на территории государства.

FCT (налог на подрядчиков из других государств) — предусмотрен для иностранных предпринимателей, которые получают доход в рамках контракта с местными подрядчиками.

Штраф за просрочку уплаты налога составляет от 2% до 5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Какие налоговые преференции есть во Вьетнаме для иностранного бизнеса

Для стимулирования иностранных инвестиций и привлечения капитала Вьетнам предоставляет ряд налоговых льгот для иностранных юрлиц:

Налоговые каникулы. Предоставляются новым компаниям, которые только начинают получать прибыль во Вьетнаме, IT компаниям. Срок каникул — от 2 до 4 лет.

Уменьшение корпоративного налога с 20% до 14% — действует для компаний, которые производят продукцию для экспорта, а также для предприятий, использующих передовые технологии в производстве.

Уменьшение корпоративного налога с 20% до 10% — действует для компаний, которые инвестируют в проекты сельской местности или регионы с ограниченными возможностями.

Уменьшение НДФЛ для сотрудников — действует для сотрудников, которые работают на предприятиях, расположенных в регионах с ограниченными возможностями.

К таможенным льготам для юридических лиц относятся:

Отсутствие импортной пошлины при ввозе оборудования и материалов, которые будут участвовать в производстве экспортных товаров.

Снижение таможенных пошлин на импорт таких товаров, которые будут использоваться для производства продукции для внутреннего потребления или товары для обеспечения национальной безопасности.

IT компании Вьетнама освобождены от уплаты корпоративного налога и уплаты НДС.

Каждый из регионов страны имеет свои нюансы для ведения бизнеса. Например, Ханой и Хошимин — крупные деловые центры страны с хорошо развитой инфраструктурой. В то же время, цены на аренду тут выше, чем в других регионах.

Регион Плюсы Минусы Ханой Столица страны, политический и культурный центр Вьетнама с отличной инфраструктурой и доступностью к государственным органам. На 2022 год, ВВП на душу населения в Ханое составляет около 4,5 тыс. долларов, что делает его одним из наиболее благополучных регионов страны. Высокая стоимость аренды и жизни, иногда достигающая $20 за квадратный метр в бизнес-центрах, а также высокая конкуренция. Хошимин Экономическая столица страны с высокой концентрацией бизнесов, особенно в сфере торговли и услуг. ВВП на душу населения здесь более 5 тыс. долларов. Рынок труда динамичный, с большим количеством молодых и квалифицированных специалистов. Здесь сосредоточена горнодобывающая промышленность, переработка морепродуктов, сельское хозяйство, строительство, туризм, финансы. Стоимость аренды относительно высокая. Присутствует проблема с транспортными пробками и загрязнением воздуха. Дананг Низкая стоимость аренды и операционных расходов, возможности для партнерства с местными компаниями. ВВП на душу населения в этих городах, как правило, ниже – около 3 тыс. долларов. Относительно недостаточно развитая инфраструктура и меньший доступ к квалифицированным кадрам по сравнению с крупными городами.

7 правил ведения бизнеса во Вьетнаме

Залогом успешных переговоров, заключение контракта на взаимовыгодных условиях для обеих сторон являются знания о деловой культуре и этикете Вьетнама. На время проведения деловых переговоров с вьетнамцами стоит запастись терпением — они не любят суеты и быстрых решений.

Знакомство. Назначать встречу в «холодную» нежелательно, лучше использовать рекомендации общих знакомых. Нужно быть готовым к нескольким встречам – первое знакомство считается предварительным и редко приводит к подписанию важных документов. Не стоит удивляться, если на переговорах спросят дату, время и место рождения – вьетнамцы серьезно относятся к гороскопу и хотят проверить, удачно ли с партнером вести бизнес. Переговоры. Несмотря, что английский в деловой сфере широко распространен, вьетнамский язык преобладает – на нем говорят более 85% населения. Поэтому при подготовке к переговорам следует обратиться к услугам профессионального переводчика. Дресс-код довольно строгий – несмотря на жару шорты и футболки недопустимы для деловых встреч. Приветствие. В группе людей принято здороваться с каждым – рукопожатие и легкий кивок предпочтительнее. Если партнер женщина, лучше подождать, когда она первая подаст руку или ограничиться легким поклоном. Деловая встреча. Перед переговорами желательно отправить повестку (желательно на вьетнамском языке), чтобы партнеры могли подготовиться к беседе. Передавать визитку необходимо двумя руками. В конце встречи будет уместным обменяться памятными подарками. Следует помнить, что ответ «да» может просто означать понимание, а не фактическое согласие. Обращение. В деловой беседе лучше обращаться к вьетнамцу «господин» или «госпожа». Официальных и правительственных лиц часто называют по должности или профессии, например, господин Инженер, господин Министр и т.д. В переписке допускается обращение с использованием полного имени, например, «господин Чан Суан Ли». Встреча в ресторане. При рассадке необходимо соблюдать иерархию — старшие в группе садятся первыми. Отказываться от еды считается невежливым, а оставлять еду на тарелке — тон нехороший. Вопросы бизнеса можно поднимать за обедом, но не принято обсуждать во время ужина. Обмен тостами является традицией. Язык тела. При встрече необходимо избегать объятий и поцелуев на публике. Не прикасайтесь к плечам и голове другого человека. В азиатской культуре голова считается символической высшей точкой человека, а прикосновение к лицу противоположного пола считается невежливым.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли китайский товар переупаковать во Вьетнаме и ввезти в ЕАЭС, сохранив таможенные преференции?

Нет, так как в этом случае товар не будет подходить под условие достаточной переработки и нарушит Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22.02.2019 № 64 (ред. от 18.11.2019) «Об установлении случаев и условий восстановления тарифных преференций» и Соглашения «О зоне свободной торговли». Такие операции, как заморозка, переупаковка, резка, розлив, фасовка – считаются недостаточными для отнесения товаров к происходящим с территории Стороны.

Какой товар из Вьетнама попадет под нулевую пошлину?

Основное требование – товары должны быть «произведены» на территории Вьетнама. Но допускается и «не полное производство» товара. Оно должно попадать под следующие критерии:

Товар должен быть подвергнут достаточной обработке в зоне соглашения о свободной торговле. Определенный процент товара произведен в этой зоне.

Примеры: товар попадает под таможенные преференции:

Полностью произведенный товар — кофе, выращенный во Вьетнаме. Не полностью произведенный товар, который подвергнут достаточной обработке – сотовый телефон, который собран во Вьетнаме, но его компоненты произведены в разных странах (например, Китай, Малайзия и т.д.)

Пример: товар не попадает под таможенные преференции:

Товары и продукция получены со стороны иных рынков:

товары отправлены через Вьетнам;

товары прошли минимальную обработку (переупаковка, чистку и т.д.).

Какие разрешительные документы понадобятся компании при импорте сушеной рыбы из Вьетнама?

Код ТН ВЭД сушеной рыбы 0305 59 9000. Так как сушеная рыба относится к пищевой продукции, при ввозе для выпуска для внутреннего потребления потребуются:

декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 и ТР ТС 021/2011;

ветеринарный сертификат, так как сушеная рыба из товарной позиции 0305 ТН ВЭД ЕАЭС включена в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Какую визу необходимо получить иностранцу для того, чтобы открыть бизнес во Вьетнаме?

Чтобы зарегистрировать компанию, зарубежному предпринимателю нужно получить бизнес-визу:

Виза DN1 — выдается заграничным инвесторам, сотрудничающим с другими предприятиями с легальным статусом в соответствии с вьетнамским законодательством.

Виза DN2 — выдается иностранцам, которые приезжают во Вьетнам для регистрации собственной компании.

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