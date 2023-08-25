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olgachuchumaeva
Право

За наш счет. В ресторане можно не платить за еду, если она вам не понравилась

❗️Согласно правилам оказания услуг общественного питания, потребитель вправе отказаться от договора, если обнаружил существенные недостатки услуги.
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Вот что можно считать такими недостатками:

🍚 Нарушение технологии приготовления. Подгоревшая рыба, хрустящий на зубах рис или щедро посоленный суп ...

🍲 Несоблюдение температуры подачи. Борщ или стейк не должны быть холодными, а мороженое растаявшим.

🥙 Подмена ингредиентов. Когда в блюдо вместо заявленного в меню кролика кладут курицу, а баранину меняют на говядину, вас пытаются обмануть. Если на кухне нет нужного ингредиента, вас обязаны спросить, согласны ли вы на замену.

🥗 Испорченные продукты. Если салат из морепродуктов оказался с душком, вероятно, в заведении не следят за сроками годности.

🥘 Недовес. Вместо заявленных 200 граммов на тарелке лежит 100 граммов.

🌭 Муха или волос. Без комментариев — в еде не должно быть инородных объектов!

Во всех этих случаях вы вправе потребовать бесплатную замену блюда на качественное, уменьшения его стоимости или совсем отказаться от него.

Друзья, если ресторан дорожит своим именем и клиентами, то не только испорченное блюдо непременно исключат из счёта, но и то, которое вам не понравилось по субъективным причинам. Ещё и предложат бесплатный десерт или напиток в качестве комплимента🍰

А есть заведения, где блюдо приготовлено с явным нарушением технологий, но при этом персонал будет спорить, что все в порядке и вы откровенно придираетесь. Последний раз в 2020 году пришлось доказывать что шашлык не шашлык вовсе, а кусочки обуглившегося мяса, сухие и их невозможно есть.

Больше мы туда ни ногой.

Друзья, призываю вас не молчать и всегда приглашать официанта, повара или администратора и объяснять почему вы считаете блюдо некачественным.

olgachuchumaeva

olgachuchumaeva

Юрист в Самозанятая

2 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 48 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    ок,  а как обосновать персоналу, что я отказываюсь от блюда? Можно ссылки на гк? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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