Кэшбэк, тендер и прочая иноземщина теперь под запретом? Разбираемся, можно ли бизнесу использовать иностранные слова

28 февраля 2023 года вступила в силу новая редакция 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005. Юрист Виктория Стальмакова из Рунетлекс рассказывает, на кого она распространяется и нужно ли бизнесу отказываться от иностранных слов в рекламе и коммуникациях.

Зачем приняли этот закон?

В пояснительной записке к законопроекту указаны следующие цели:

совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка в РФ;

контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка;

усиление объединяющей роли русского языка как государственного языка РФ.

Не поняли? Мы тоже.

Сейчас будет ещё интереснее.

Что такое «иностранные» слова?

Непонятно.

Многие слова, которые сейчас являются общеупотребительными, пришли из иностранных языков: конституция, прокуратура, инвестор, бренд и т.п.

Авторы закона вышли из положения так: они хотят составить список иностранных слов, которые не имеют аналогов в «государственном» русском языке, и поэтому их можно использовать. Звучит как рецепт провала.

История запрета иностранных слов

В российском законодательстве запрет использования иностранных слов существует с 2005 года — в ФЗ «О государственном языке».

Старая редакция ч. 6 ст. 1 ФЗ «О государственном языке»:

При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

И новая редакция:

При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

Список допустимых иностранных слов, для которых нет подобных русских, будет внесён в нормативные словари, которые должна разработать Правительственная комиссия по русскому языку, а утвердить — Правительство РФ.

Если верить стенограмме обсуждений законопроекта, словари появятся только к 2025 году. Если появятся.

Пока получается, что наши дорогие законотворцы нарушили «чистоту русского языка». В законе использованы слова «сферы», «аналог», «функционирование» и т.д. Ладно хоть слово «закон» — старославянское, а то совсем неудобно получилось бы.

На кого распространяются требования закона?

В статье 3 ФЗ «О государственном языке» указаны сферы обязательного использования государственного языка РФ. Их можно условно разделить на две категории:

деятельность государственных органов, деятельность предпринимателей.

ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Если вы, например, арендуете рекламный щит, чтобы поздравить любимую с днём рождения, это не подпадает под действие закона, потому что не связано с предпринимательской деятельностью. Если размещаете объявление на Авито о продаже старого велика, это тоже не считается предпринимательской деятельностью.

Вот сферы применения закона для первой категории «Деятельность государственных органов»: наименование государственных органов и органов местного самоуправления, подготовка и проведение выборов/референдумов, судопроизводство, официальное опубликование международных договоров РФ, законов и иных нормативных правовых актов, взаимоотношения государственных органов и органов местного самоуправления с физическими лицами, наименование географических объектов, нанесение надписей на дорожные знаки, оформление документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, в государственных и муниципальных информационных системах.

Предприниматели должны использовать государственный язык в:

официальных взаимоотношениях и переписке с физическими лицами;

информации, предназначенной для потребителей товаров, работ, услуг;

рекламе;

образовании;

СМИ;

показах фильмов в кинозалах;

публичных исполнениях произведений культуры.

Что именно считать официальной перепиской с физическими лицами, закон не уточняет. Вероятно, ей будут признаваться письма с официальных доменов, с аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, смс-рассылки, уведомления от приложений и сообщения от чат-ботов. А звонки сотрудников компании будут одним из способов официальных взаимоотношений с физическими лицами.

Отметим, что список сфер применения в законе не ограничен:

…в иных сферах, определенных законодательством Российской Федерации, предусматривающим использование русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Исключения в законе

Во-первых, закон разрешает использовать иностранные слова при наличии точного перевода на русский язык.

Новое требование к переводу: он должен иметь одинаковые физические параметры с иностранными словами — цвет, тип и размер шрифта. Нельзя, например, писать перевод слова на рекламном щите шрифтом меньше, чем у оригинального иностранного слова.

Второе исключение — фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. В них можно использовать иностранные слова без перевода.

Что будет за нарушение закона? Например, если я использую иностранное слово в рекламе?

Ответственность пока показная. Статья 6 говорит о том, что нарушение закона влечёт за собой «ответственность, установленную законодательством РФ». Но этим самым законодательством РФ она пока не установлена.

Возьмём рекламу. Пункт 1 ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» содержит запрет на использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла. За нарушение этого требования ст. 14.3 КоАП предусматривает ответственность до 500 000 рублей для юридических лиц.

Ответственность несёт рекламодатель, даже если текст написал подрядчик.

Если в рекламной кампании используются разные каналы распространения — например, контекст, наружка или ТВ, — и установлены нарушения сразу в нескольких каналах, отвечать придётся за нарушение в каждом.

Повтор рекламы с «нарушением» в том же формате будет являться повторным однородным правонарушением, то есть отягчающим обстоятельством, которое позволяет назначить больший штраф.

Если вы крутите баннер или объявление в контексте, то нарушением является баннер/объявление, а не его показ.

Кто следит за нарушениями?

В переписке и коммуникации — пока никто. Появится ответственность — появятся и надзиратели.

Контроль и надзор за соблюдением законодательства в рекламе выполняет ФАС (Федеральная антимонопольная служба).

Пример «рекламного» дела:

Решение и предписание по делу №06-11/27-17 от 4 октября 2017 г.



Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области при осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства о рекламе в «Интернет» произведен осмотр интернет-магазина.

Осмотром установлено, что на главной странице сайта, слева распространяется реклама в виде посменно сменяемых баннеров следующего содержания «SALE 70% весна». При нажатии мышкой на указанный баннер раскрывается страница закупки brandly Moda, анонсируемая текстом — «Ярко и качественно. Низкие цены», организатор bertolonia. Факт распространения информации подтверждается актом осмотра сайта, составленным должностными лицами Томского УФАС России.

На рассмотрение дела рекламодателем представлены пояснения, из которых следует, что реклама произведена рекламодателем <…>. самостоятельно, при производстве рекламы использовалось иностранное слово «sale», которое понятно пользователям сайта.



Согласно п.1 ч.5 ст.5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.



Таким образом, рассматриваемая реклама размещена с нарушением требований п.1 ч.5 ст.5 ФЗ Федерального закона «О рекламе».

И ещё один:

Решение УФАС по Архангельской области от 8 октября 2020 г. по делу №029/05/5-1006/2020.

В адрес Архангельского УФАС России по электронной почте поступило обращение гражданки по факту размещения в лифте многоквартирного дома рекламы следующего содержания:

Впервые! TRADE IN: Принимаем старую ДВЕРЬ в счет новой арсенал — высокая звукоизоляция — надежные замки — сделано в России — аккуратная установка 8 952 258 51 31 8 960 006 73 37 Архангельск, ул. Северодвинская, 29.

По мнению рекламодателя, текст информации не ведет к искажению смысла информации, так как иностранное слово, которое используется в рекламе — TRADE IN — переводится «обменивать», «обмен».

В рамках действия данного предложения, рекламодатель обменивает старую дверь на новую с доплатой, о чем гласит текст рекламы: принимаем старую дверь в счет новой. В процессе принятия старой двери в счет новой происходит обмен двери старой на новую.

Руководствуясь действующим законодательством, УФАС по Архангельской области признал спорную рекламу ненадлежащей, нарушающей требования ч. 7 ст. 5, п. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Что в итоге?

Появление ответственности за нарушение ФЗ «О государственном языке» — вопрос времени. Не зря же его приняли.

Рекомендуем бизнесу уже сейчас внимательнее относиться к текстам, причём не только в рекламе, но и в общении с вашими клиентами.

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