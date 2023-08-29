Последние изменения законодательства по налоговым преступлениям. Обзор

Серьезные изменения внесены и в УПК РФ в 2023 году. В том числе и по налоговым преступлениям. Рассмотрим, что изменилось.

Уже не очень новый порядок, который пытаются переписать, об этом тут, возбуждения уголовных дел (УД) по налоговым преступлениям:

в соответствии ч. 1.3 ст. 140 УПК (51-ФЗ от 09.03.2022), УД может быть возбуждено только на основании материалов, которые направлены налоговой.

📘Ст. 32 НК регламентирует порядок направления материалов и является специальной нормой.

📘Ст. 82 НК про обмен материалами, не относится к основаниям для возбуждения дела по 198,199,199.3,199.4 УК, однако есть и отрицательная практика.

Генпрокуратура в письме № 36-14-2023 от 28.04.23 пояснила, что следствие не должно подменять порядок возбуждения УД.

Суды тоже поддерживают эту позицию (АП МГС от 24.04.2023 № 10-8791/23)

«Суд установил, что УД возбуждено в отсутствие решения о привлечении к налоговой ответственности, вступившего в законную силу».

Помимо всего, УД должно быть прекращено, еслирешение инспекции отменено.

АП МГС от 03.04.2023 № 10-6896/23 — УД в отношении руководителя организации было возбуждено на основании признанного Судом незаконным решения НО о привлечении к ответственности.

Это больше уникальный случай разумности подхода, чем общая практика, поэтому не всегда так❗️

Следующий важный вопрос — сроки давности

Всоответствии с ФЗ от 18.03.2023 № 78-ФЗ, вступившем в силу 29.03.23, по ч.2 ст.199, ч.2 ст.199.1 и ч.2 ст.199.2 УК, стало максимум 5 лет лишения свободы, срок давности привлечения к уголовной ответственности 6 лет (ранее 10 лет), а по ч. 2 ст.199.4 УК — 3 года лишения свободы, а срок давности - 2 года вместо 6 лет.

После вступления в силу 78-ФЗ, находящиеся в производстве УД, по которым истек срок давности привлечения к уголовной ответственности должны быть прекращены (с учетом изменений, ч.2 ст.78 УПК — до вступления в силу приговора суда).

В соответствии с п.4 ПП ВС РФ от 26.11.2019 № 48 «моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 199 УК, следует считать фактическую неуплату налогов, установленный зак-ом о налогах и сборах».

Теперь по статьям 198 – 199.1, 199.3, 199.4 УК УД не может быть возбуждено, а ранее возбужденное подлежит прекращению, при наличии факта уплаты в полном объеме недоимки, пени, штрафа, на основании ч.1 ст.76.1 УК.

По решениям налоговиков, по которым ущерб полностью погашен (УД на дату вступления в силу ФЗ не возбуждено), должно быть принято постановление об отказе в возбуждении, а по ранее возбужденным – о прекращении производства/

Казалось бы все логично и так, но ранее существовала иная практика, так как считалось, что преступление все равно совершено, а погашение его не прекращает.

В соответствии с ФЗ от 13.06.2023 №220-ФЗ,с даты вступления в силу 24.06.2023 если:

🔽срок давности уголовного преследования истек, а подозреваемый или обвиняемый возражает против его прекращения по данному основанию, то уголовное преследование подлежит прекращению ввиду непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (по реабилитирующему основанию — п.1 ч.1 ст.27 УПК) — по истечении 2 мес. с момента истечения сроков давности по преступлениям небольшой тяжести, 3 мес. — по преступлениям средней тяжести, 12 мес. — по тяжким или особо тяжким преступлениям (ч. 2.2 ст. 27 УПК)

🔽лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, а действующие меры пресечения применяться не могут, если срок давности уголовного преследования истек (за исключением смертной казнью или пожизненным лишением свободы) (ч.3 ст.91 и ч.3 ст.97 УПК).

Осталось дождаться принятия законопроекта № 327269-8 в части увеличения порога размера ущерба для целей налоговых (экономических) преступлений, об этом мы писали тут.

Ведь очевидно, что инфляция зашкаливает в последние годы и покупательская способность рубля явно изменилась!

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