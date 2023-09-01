Правила по НДС при безвозмездной передаче рекламных товаров меняются

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров на территории РФ, в том числе безвозмездной реализации.

С 31 августа 2023 года со 100 руб. до 300 руб. повышается стоимость единицы товаров, освобождаемых от НДС в случае их передачи в рекламных целях (пп. 25 п. 3 ст. 149 НК).

А вот и очень интересное дело по этой теме:

Общество с целью продвижения торговых точек, заказала у Поставщика рекламные материалы для, применив к этим операциям вычеты по НДС.

ФНС провели проверку и установили:

рекламные материалы не используются в облагаемых НДС операциях. Вычет не положен,

вычеты неправомерны и доначислили НДС, пени, штрафы.

Суды трех инстанций поддержали ФНС.

Общество считало, что материал не товар и имеет право рекламироваться по-своему усмотрению. Основной спор возник вокруг темы материалы и товары, хотя их стоимость не превышала 100 руб.

ВС встал на сторону НП и указал:

вопрос о вычете НДС, предъявленного НП, возникает в связи с несением издержек на рекламу, вид и способ рекламы, по общему правилу не должны влиять на оценку правомерности налоговых вычетов,

иное не отвечало бы принципу нейтральности НДС, ставя в неравное положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные облагаемые НДС операции,

с учетом природы рекламы как деятельности, направленной на привлечение внимания и продвижение объекта рекламирования, при решении вопроса о принятии к вычету НДС налога по приобретенной налогоплательщиком рекламной продукции значение имеет то обстоятельство, являются ли объектами рекламирования конкретные товары облагаемые налогом,

глава 21 НК не содержит положений, препятствующих принятию к вычету НДС по рекламным материалам, но устанавливает особенности исчисления налога при передаче этих материалов розничным покупателям с учетом того, имеют ли передаваемые материалы потребительскую ценность, могут ли они быть отнесены к товарам малой ценности (до 100 руб за единицу)

С уважением @proff_nalog✊