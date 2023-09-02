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Оптимизация налогообложения

Оптимизация. Какие критические ошибки совершают налогоплательщики при минимизации налогов

Рассмотрим примеры ошибок, которые может допустить налогоплательщик при налоговой оптимизации.
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1️⃣ нереальные работы и/или объемы работ (принято у подрядчика то, что не сдано заказчику)

2️⃣ задвоение объёма работ (два контрагента на один и тот же вид работ)

3️⃣ не отражение в учете операций по сделке, сокрытие реальной сделки, с отражением прикрывающей ее сделкой

4️⃣ ошибки в оформлении первичных документов — неправильные реквизиты, подписи недействующих, умерших,дисквалифицированных директоров и пр.

5️⃣ отсутствие надлежащих подтверждающих сделку документов (реальность сделки)

6️⃣ отсутствие обязательных разрешительных документов, лицензий, допусков, сертификатов у контрагентов

7️⃣ отсутствие подтвержденного остатка товара на складе, купленного у спорного контрагента и не реализованного согласно документообороту

9️⃣ наличие длящейся непогашенной кредиторской задолженности, отсутсвие оплаты в адрес контрагента

🔟 возврат денежных средств через цепочку контрагентов в адрес НП («круговая схема», в виде займа, обнала через зависимых лиц)

1️⃣1️⃣ использование одного компьютера  с контрагентами, для управления счета или сдачи отчетности

1️⃣2️⃣ подконтрольность контрагента (например, директор контрагента сотрудник НП)

1️⃣3️⃣ найденные в ходе выемки и осмотра печати контрагентов, эцп и прочие документы и предметы, подтверждающие подконтрольность

1️⃣4️⃣ замена спорного контрагента в учете, на другого того же типа

При нереальности ТРУ (товаров, работ, услуг), если налоговым органом будут установлены и подтверждены доказательствами данные обстоятельства, то  отстоять свою позицию от налоговых претензий будет весьма сложно!

❗️Будьте внимательны при оформлении сделок со своими контрагентами!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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