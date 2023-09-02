Оптимизация. Какие критические ошибки совершают налогоплательщики при минимизации налогов

1️⃣ нереальные работы и/или объемы работ (принято у подрядчика то, что не сдано заказчику)
2️⃣ задвоение объёма работ (два контрагента на один и тот же вид работ)
3️⃣ не отражение в учете операций по сделке, сокрытие реальной сделки, с отражением прикрывающей ее сделкой
4️⃣ ошибки в оформлении первичных документов — неправильные реквизиты, подписи недействующих, умерших,дисквалифицированных директоров и пр.
5️⃣ отсутствие надлежащих подтверждающих сделку документов (реальность сделки)
6️⃣ отсутствие обязательных разрешительных документов, лицензий, допусков, сертификатов у контрагентов
7️⃣ отсутствие подтвержденного остатка товара на складе, купленного у спорного контрагента и не реализованного согласно документообороту
9️⃣ наличие длящейся непогашенной кредиторской задолженности, отсутсвие оплаты в адрес контрагента
🔟 возврат денежных средств через цепочку контрагентов в адрес НП («круговая схема», в виде займа, обнала через зависимых лиц)
1️⃣1️⃣ использование одного компьютера с контрагентами, для управления счета или сдачи отчетности
1️⃣2️⃣ подконтрольность контрагента (например, директор контрагента сотрудник НП)
1️⃣3️⃣ найденные в ходе выемки и осмотра печати контрагентов, эцп и прочие документы и предметы, подтверждающие подконтрольность
1️⃣4️⃣ замена спорного контрагента в учете, на другого того же типа
При нереальности ТРУ (товаров, работ, услуг), если налоговым органом будут установлены и подтверждены доказательствами данные обстоятельства, то отстоять свою позицию от налоговых претензий будет весьма сложно!
❗️Будьте внимательны при оформлении сделок со своими контрагентами!
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