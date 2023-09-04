Основные аспекты осмотра и выемки, проводимых в рамках налоговой проверки. Что изымает налоговая

Осмотр и выемку проводят как правило совместно с правоохранительными органами. По сути выемка — это обыск, потому как могут ломать двери, запоры, сейфы. Выемка стала ключевым элементом в сборе доказательной базы при установлении вины налогоплательщика.

Данные мероприятия регламентированы ст.92, 94 НК. На проведение данных мероприятий должны быть постановления, а также должны присутствовать 2-е понятых.

Осмотр и выемку проводят как правило совместно с правоохранительными органами.

По сути выемка — это обыск, потому как могут ломать двери, запоры, сейфы. Выемка стала ключевым элементом в сборе доказательной базы при установлении вины налогоплательщика.

Халатное отношение к вероятности ее (выемки) проведения по всем адресам налогоплательщика, его контрагентов (даже по дальнейшим звеньям), его зависимых лиц (есть такая практика), кроме жилища физических лиц (в рамках УК возможна) заканчивается печально.

Определением Конституционного суда РФ от 31.03.2022 № 500-О, раскрыт ряд положений о налоговой выемке, по которым ранее велись споры между налогоплательщиками и налоговыми органами.

В нем, Конституционный суд РФ вразрез позиции Верховного суда РФ (Определение от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327) признал выемку у контрагента налогоплательщика правомерной.

В ходе выемок налоговая изымает у проверяемого лица:

📍печати контрагентов и последующих звеньев

📍компьютеры, сервера

📍переписку по бумажному НДС и незаконному обналу,

📍ключи ЭЦП банков контрагентов и последующих звеньев,

📍чековые книжки,

📍контракты с реальными поставщиками, не отраженные в учете

📍и прочие документы и матеиалы, которые могут указывать на налоговые нарушения.

Найденные при осмотре и выемке документы контрагентов, третьих и последующих звеньев, например, переписка, характеризующая контрагентов и все, что указано выше, серьезно осложнит защиту НП.

Провести выемку документов (предметов) при камеральной налоговой проверке (КНП), а также в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля (ДМНК) согласно НК не возможно.

Однако, на практике бывает по-другому.

Выемку проводят и по завершении выездной проверки в рамках доп.мероприятий налогового контроля, вплоть до вынесения итогового решения по результатам проверки.

Ссылаются налоговики при этом на необходимость выемки оригиналов документов, например, для проведения почерковедческой экспертизы.

О правомерности таких деяний сообщается в письме ФНС России от 23 мая 2013 г. № АС-4-2/9355, а также в Определении ВС РФ от 28 октября 2016 г. № 305-КГ16-13774.

Также и при КНП вопреки нормам НК РФ выемка вероятна. В письме от 07.06.2006 №03-02-07/1-141 Минфин России указал, что провести выемку при камеральной проверке можно.

Судебная практика на этот счет противоречива. Так часть судов исходит из недопустимости выемки документов в ходе камеральной проверки. Однако, есть судебные решения, из которых можно сделать и обратный вывод.

Также при проведении осмотра и выемки параллельно допрашиваются сотрудники налогоплательщика, которые напуганы и могут «нафантазировать».

Результаты выемки оспорить возможно при грубом нарушении прав налогоплательщика со стороны налоговой. После признания выемки незаконной, все изъятое по результатам будет признано ненадлежащими доказательствами.

Но случаев признания незаконной выемки крайне мало.

👆🏻Вывод из этого один — платите налоги законно и держите офисы в чистоте и порядке))).

Больше полезной информации тут ➡️ @proff_nalog