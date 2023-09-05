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Налоговые проверки

Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они? Вот пример

По необоснованной налоговой выгоде в НК есть статья 54.1. Обязанность по доказыванию необоснованности налоговой выгоды лежит на налоговом органе.
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Инспекцией проведена ВНП Общества .Принято решение. Общество обратилось в суд. Основанием для принятия решения послужили выводы о взаимодействии с 12 спорными контрагентами.

Выводы основаны на следующих фактах:

  • товары «по цепочке» не приобретались,

  • «транзитное» движение денег,

  • общество не понесло расходы по спорным к/а (кредитора висит),

  • совпадения IP-адресов спорных к/а,

  • непредставление транспортных документов с отметками о приемке ТМЦ сотрудниками общества, иных документов, идентифицирующих сделки

  • отсутствие у спорных контрагентов имущества; транспортных средств, трудовых ресурсов,

  • отсутствие зарегистрированной ККТ,

  • отсутствие фактов аренды транспортных средств,

  • отказные допросы спорных к/а,

  • записи в ЕГРЮЛ о недостоверности спорных к/а,

  • разрывы,

  • непредставление спецификаций к договорам с к/а,

  • несоответствие видов деятельности спорных к/а.

А вот самое интересное:

  • по результатам инвентаризации склада общества, выявлена недостача спорных ТМЦ с учетом того, что ТМЦ, поставленные спорными к/а, по данным БУ не списаны в производство и числятся на остатке счета «Материалы»;

  • наличие свидетельских показаний начальника отдела материально-технического снабжения общества, главного инженера, кладовщика, согласно которым спорные к/а им не знакомы, спорные ТМЦ на склад не поступали;

  • представление уточненок по НДС в отношении соответствующих операций поставки спорных ТМЦ, а также невключение обществом затрат по их приобретению в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за проверяемый период.

В ходе проверки общество представило уточненки по НДС по вышеуказанными к/а.

В пояснении указало, что самостоятельно оценило риски и выявило недостаточность документальных свидетельств должной осмотрительности при выборе контрагентов по 8 к/а по ряду сделок. По 3 к/а в полном объеме.

В ходе допросов руководители спорных к/а показали, что после регистрации юр лиц полный пакет  документов и печати переданы Харитоновой И.Г.

В ходе допроса свидетель Харитонова И.Г. Показала, что деятельность данными организациями не велась.

Отсутствие поставки указанными контрагентами оборудования и запчастей подтверждается также проведенной в рамках выездной налоговой проверки инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Кроме того инспекция пояснила, что было направлено письмо о выделении должностных лиц, которые будут включены в состав инвентаризационной комиссии. На данное письмо получен ответ, что в состав инвентаризационной комиссии будет включен коммерческий директор общества, начальник ОМТС общества. Выявлена недостача ТМЦ на сумму 25 396 370 руб.

При этом Тарасов А.С. подтвердил, что является материально ответственным лицом Общества (расписка), а также вместе с Сониной М.В. и Косовым Э.В. подписал инвентаризационную опись с отметкой о том, что все ТМЦ, поименованные в инвентаризационной описи, проведены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензии к инвентаризационной комиссии отсутствуют.

Вместе с тем в ходе проведения проверки инспекцией установлены обстоятельства, свидетельствующие о нереальности поставки ТМЦ.

Доводы общества:

  • о проявлении им должной осмотрительности при выборе спорных контрагентов, не приняли,

  • нарушения процедуры проведения проверки, 2 года просрочки вынесения решения не приговор, отклонено.

Дело А54-9974/2021.

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Комментарии

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    Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они? Вот пример

    По необоснованной налоговой выгоде в НК есть статья 54.1. Обязанность по доказыванию необоснованности налоговой выгоды лежит на налоговом органе.

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