Проблемы налогообложения управляющих компаний. Массовые претензии ФНС. Разбор реального дела

Как мы писали тут, пункт 2️⃣, льготы под особым контролем ФНС
Налоговики провели проверку Управляющей компании.
Покупателями Общества являлись физ лица (оплата коммунальных услуг).
Основанием послужили выводы НО о создании УК схемы «дробления бизнеса» с участием подконтрольных организаций, формально привлеченных в качестве подрядчиков с целью применения льготы по НДС (пп. 30 п.3 ст.149 НК — содержание и ремонт общего имущества в МКД).
Заявитель привлекал подконтрольные организации с целью получения налоговой экономии выразившейся в том, что размер льготы заявленной обществом по содержанию МКД по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме состоит на 60-97 % от размера отказанной льготы, заявленной по подконтрольным взаимозависимым лицам.
Налоговики установили:
➡️к/а зарегистрированы в один день, все на УСН,
➡️спорные организации зарегистрированы по адресам нахождения ОП УК,
➡️по юр адресам к/а не находятся,
➡️установлено совпадение IP адреса УК и спорных к/а,
➡️в банковской анкете к/а указан адрес эл почты УК,
➡️все спорные к/а использовали один телефон,
➡️телефон, принадлежащий обществу, также указан в банковских анкетах к/а,
➡️в 2018 и в 2019 году к/а получали доход только от УК,
➡️транспортные услуги общества приобретали у подконтрольного УК общества,
➡️УК и подрядчики имели одних и тех же сотрудников,
➡️сотрудники УК проживают по одним адресам и имеют родственные связи с сотрудниками к/а,
➡️к/а сотрудничали с одинаковыми поставщиками и заказчиками.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что действия налогоплательщика направлены на необоснованное применение льготы по налогу на добавленную стоимость и занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
По эпизоду доначисления страховых взносов в результате не отражения выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в рамках трудовых отношений.
НО установлена схемы выплаты заявителем з/п сотрудникам подконтрольных организаций под видом материальной помощи от профсоюзной организации (ТПО «Самараоблпромпроф»), в результате чего установлена неуплата СВ, не исчисление и не удержание НДФЛ.
➡️у Общества и у к/а создан профсоюз в соответствии с 10-ФЗ
➡️к/а ежемесячно перечисляют в Профсоюз д/с с назначением пожертвования.
➡️Профсоюз полученные д/с перечислял на счета РОСТ-Поволжье с указанием в п/п - членские взносы профсоюза.
➡️далее д/с в течение 1-2 дней от РОСТ-Поволжье возвращались на р/с Профсоюза с назначением «возврат членских взносов».
➡️после возврата на счета Профсоюза, д/с списывались по реестрам с назначением платежей «выплата материальной помощи членам Профсоюза».
➡️Пожертвования перечислялись к/а Общества в адрес Профсоюза на постоянной основе, как и выплаты мат помощи Профсоюза членам профсоюза — работникам обществ.
Судом установлено, что полученные работниками контрагентов д/с не могут квалифицироваться как мат помощь, поскольку сумма мат помощи не носит социального характера, не зависят от материального состояния членов профсоюза — работников общества.
К/а НП получали доход только от УК. При этом НО установлено, что они не обладали самостоятельностью, а фактически осуществляли деятельность как единый с проверяемым лицом субъект хозяйственных отношений.
Под видом мат помощи работникам к/а (УК) как членам Профсоюза фактически выплачивалась з/п за счет пожертвований к/а, источником финансирования которых являлся заявитель, с целью ухода от налогообложения данных выплат СВ.
Выплаты, производимые через Профсоюз, являются «скрытой формой оплаты труда».
Выводы исходя из обстоятельств дела не утешительные, однако: как известнольготу, как известно, можно применять на суммы переданные в подряд, но не в случае, если сама УК будет выполнять работы.
Норма конечно так себе, может даже не быть претензий к расходам подрядчиков, но если есть факты зависимости и прочего, претензий не избежать.
Итог: НДС, прибыль, СВ, пени, штраф — 350 млн.руб.
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