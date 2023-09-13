Логотип proffnalog
proffnalog
НДС

Проблемы налогообложения управляющих компаний. Массовые претензии ФНС. Разбор реального дела

Льготу по НДС, предусмотренную пп. 30 п.3 ст.149 НК — содержание и ремонт общего имущества в МКД, как известно, можно применять на суммы дохода, переданные в подряд, но не в случае, если УК своими силами будет выполнять работы (оказывать услуги).
9

Как мы писали тут, пункт 2️⃣, льготы под особым контролем ФНС

Налоговики провели проверку Управляющей компании.

Покупателями Общества являлись физ лица (оплата коммунальных услуг).

Основанием послужили выводы НО о создании УК схемы «дробления бизнеса» с участием подконтрольных организаций, формально привлеченных в качестве подрядчиков с целью применения льготы по НДС (пп. 30 п.3 ст.149 НК — содержание и ремонт общего имущества в МКД).

Заявитель привлекал подконтрольные организации с целью получения налоговой экономии выразившейся в том, что размер льготы заявленной обществом по содержанию МКД по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме состоит на 60-97 % от размера отказанной льготы, заявленной по подконтрольным взаимозависимым лицам.

Налоговики установили:

➡️к/а зарегистрированы в один день, все на УСН,

➡️спорные организации зарегистрированы по адресам нахождения ОП УК,

➡️по юр адресам к/а не находятся,

➡️установлено совпадение IP адреса УК и спорных к/а,

➡️в банковской анкете к/а указан адрес эл почты УК,

➡️все спорные к/а использовали один телефон,

➡️телефон, принадлежащий обществу, также указан в банковских анкетах к/а,

➡️в 2018 и в 2019 году к/а получали доход только от УК,

➡️транспортные услуги общества приобретали у подконтрольного УК общества,

➡️УК и подрядчики имели одних и тех же сотрудников,

➡️сотрудники УК проживают по одним адресам и имеют родственные связи с сотрудниками к/а,

➡️к/а сотрудничали с одинаковыми поставщиками и заказчиками.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что действия налогоплательщика направлены на необоснованное применение льготы по налогу на добавленную стоимость и занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

По эпизоду доначисления страховых взносов в результате не отражения выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в рамках трудовых отношений.

НО установлена схемы выплаты заявителем з/п сотрудникам подконтрольных организаций под видом материальной помощи от профсоюзной организации (ТПО «Самараоблпромпроф»), в результате чего установлена неуплата СВ, не исчисление и не удержание НДФЛ.

➡️у Общества и у к/а создан профсоюз в соответствии с 10-ФЗ

➡️к/а ежемесячно перечисляют в Профсоюз д/с с назначением пожертвования.

➡️Профсоюз полученные д/с перечислял на счета РОСТ-Поволжье с указанием в п/п - членские взносы профсоюза.

➡️далее д/с в течение 1-2 дней от РОСТ-Поволжье возвращались на р/с Профсоюза с назначением «возврат членских взносов».

➡️после возврата на счета Профсоюза, д/с списывались по реестрам с назначением платежей «выплата материальной помощи членам Профсоюза».

➡️Пожертвования перечислялись к/а Общества в адрес Профсоюза на постоянной основе, как и выплаты мат помощи Профсоюза членам профсоюза — работникам обществ.

Судом установлено, что полученные работниками контрагентов д/с не могут квалифицироваться как мат помощь, поскольку сумма мат помощи не носит социального характера, не зависят от материального состояния членов профсоюза — работников общества.

К/а НП получали доход только от УК. При этом НО установлено, что они не обладали самостоятельностью, а фактически осуществляли деятельность как единый с проверяемым лицом субъект хозяйственных отношений.

Под видом мат помощи работникам к/а (УК) как членам Профсоюза фактически выплачивалась з/п за счет пожертвований к/а, источником финансирования которых являлся заявитель, с целью ухода от налогообложения данных выплат СВ.

Выплаты, производимые через Профсоюз, являются «скрытой формой оплаты труда».

Выводы исходя из обстоятельств дела не утешительные, однако: как известнольготу, как известно, можно применять на суммы переданные в подряд, но не в случае, если сама УК будет выполнять работы.

Норма конечно так себе, может даже не быть претензий к расходам подрядчиков, но если есть факты зависимости и прочего, претензий не избежать.

Итог: НДС, прибыль, СВ, пени, штраф — 350 млн.руб.

Больше полезной информации тут ➡️@proff_nalog

proffnalog

proffnalog

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Ведение бизнеса

    Зависшие сделки. Клиенты, которые не отказались

    Недавно разбирали ситуацию с зависшими сделками: небольшая компания полгода запускает продажи нового продукта, и в их воронке без продвижения висит порядка 15-ти клиентов с суммарной выручкой на 9 млн.

    Зависшие сделки. Клиенты, которые не отказались
    6
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Расчетный счет

    Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо

    Почему? Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничестве, остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?

    Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо
    28
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻

    Гель-лак не имеет резкого запаха, быстро высыхает, долго сохраняется на ногтях и почти не скалывается. Преимуществ много, но это не значит, что он полезен для наших ногтей. Рассказывает дамам бухгалтерам дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

    Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻
    32
    Логотип lawkitchenspb
    lawkitchenspb
    Цифровой рубль

    Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов

    В чём отличие цифрового рубля от безналичных денег/ Как бы на первый взгляд не были похожи эти имущественные права, они, несомненно, имеют ряд отличий, которые подробно описаны ниже.

    Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов
    1
    64
    Логотип Такском
    Такском
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 

    Налоговики проанализировали существующую практику и выявили ошибки, которые совершают бухгалтеры при подаче уведомлений об исчисленных суммах налога. О них и поговорим.

    Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 
    83
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    ФСБУ Аренда

    Как арендодателю учесть инвестиции в аренду

    Если аренда квалифицирована как финансовая, арендодатель обязан признать в бухгалтерском учете инвестицию в аренду. Рассказываем, как ее оценить, признать и учитывать в дальнейшем.

    Как арендодателю учесть инвестиции в аренду
    62
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    НДС

    Проблемы налогообложения управляющих компаний. Массовые претензии ФНС. Разбор реального дела

    Льготу по НДС, предусмотренную пп. 30 п.3 ст.149 НК — содержание и ремонт общего имущества в МКД, как известно, можно применять на суммы дохода, переданные в подряд, но не в случае, если УК своими силами будет выполнять работы (оказывать услуги).

    9
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Самозанятые

    Самозанятые: формирование чеков

    Самозанятые должны формировать чеки. Они понадобятся не только покупателям, но и налоговой. Именно на основании чеков ИФНС рассчитает налог к уплате. В статье рассказываем о порядке формирования чека (даже при отсутствии интернета), а также о порядке их аннулирования

    Самозанятые: формирование чеков
    96
    Логотип Lifehacker Coffee
    Lifehacker Coffee
    Электронные подписи

    Глобальная цифровизация: ИП и электронная подпись в 2023 году

    В мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни, важно иметь средства, которые обеспечат безопасность и юридически подтвердят значимость электронных документов. Именно поэтому электронная подпись становится неотъемлемым инструментом для облегчения многих бизнес-процессов.

    Глобальная цифровизация: ИП и электронная подпись в 2023 году
    68
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Зарплата

    Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами

    Служба hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, что 38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег.

    Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами
    21
    Читать еще