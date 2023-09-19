В каких случаях помогающих в бизнесе родственников признают работниками? Судебная практика

Доводы о том, что члены семьи, оказывающие помощь в выполнении работ на безвозмездной основе, противоречат имеющимся в материалах проверки доказательствам наличия трудовых взаимоотношений.

В отношении ИП Лялин Е.А. Проедена ВНП, принято решение — УСН-доходы; — СВ.; — НДФЛ агент.— штраф, пени.

1.ИП в нарушение НК РФ при осуществлении деятельности, связанной с реализацией строй материалов, кормов — юр и физ лицам, неправомерно применял ЕНВД. ИП необоснованно квалифицировал как розничную торговлю.

ИП осуществлял деятельность на земельном участке с целевым назначением «для индивидуального жилищного строительства» и в помещении — пристрое к жилому дому, не относящемуся к объекту стационарной торговой сети. При этом право собственности на помещение пристроя не было зарегистрировано в ЕГРН, указанный объект не может использоваться в качестве объекта розничной торговли.

Т.о. ИП осуществлял реализацию товаров вне стационарной торговой сети; — на территории площадью более 150 кв. м и в помещениях, не являющихся объектами стационарной и (или) нестационарной торговой сети и не предназначенных для использования в торговой деятельности.

Последствиями неправомерного применения ЕНВД является исчисление налогов по УСН. По акту обсчитали по ОСНО. Потом нашли заявление ИП 2003 года о переходе на УСН

2.Полученные ИП суммы доходов превышают 300 000 рублей. Следовательно, доначисление СВ в размере 1,0% с суммы дохода плательщика (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК).

То обстоятельство, что в ходе ДМНК доначисления по СВ составили сумму больше, чем было отражено в акте проверки, и этот размер налоговой недоимки выявлен в связи с предоставлением ИП дополнительных документов, не может служить основанием для признания неправомерным доначисления, поскольку в противном случае это повлечет освобождение НП от уплаты СВ при фактическом выявлении сокрытого объекта налогообложения.

Данные действия не нарушают права Предпринимателя, не привели к увеличению налоговых обязательств, а наоборот, произведено уменьшение доначисленных сумм.

Уменьшение это получилось в связи с пересчетом налогов с ОСНО на УСН и не имеет отношения к соблюдению прав НП, изначально обязаны были считать по УСН (прим.ред.).

3.Выводы НО о наличии трудовых отношений между ИП и его женой и сыном.

Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже МРОТ

Независимо от наличия или отсутствия родственных отношений трудовые отношения между работником и работодателем носят возмездный характер.

При безвозмездной работе работник лишается оплаты листков нетрудоспособности, которая рассчитывается исходя из официального заработка, либо исходя из МРОТ.

Неправомерное неудержание (неперечисление) НДФЛ влечет взыскание штрафа в 20% от неудержанной (неуплаченной) суммы налога, а также уплату налога за счет средств налогового агента при доначислении (взыскании) НДФЛ по итогам налоговой проверки (п. 1 ст. 123, п. 9 ст. 226 НК).

Как установлено проверкой, в проверяемом периоде ИП фактически ИП деятельность велась совместно с членами семьи.

Жена — являлась как продавцом, так и товароведом, сын — являлся водителем, осуществлял доставку товаров от поставщиков и до покупателей.

Ведение деятельности ИП осуществлялось при режиме работы «с 9-00 до 18-00 без выходных дней», о чем свидетельствует размещенная при входе в павильон вывеска.

Инспекцией проведен анализ оплаты стоимости товаров поставщикам путем списания д/с со счета ИП и наличными д/с, а также анализ поступления д/с согласно данным отчета банка-эквайера и данным с фискального накопителя.

Анализ показал, что ИП регулярно осуществлял оплату товаров не по месту осуществления деятельности. Т.о. в дни поездок за товаром ИП отсутствовал на рабочем месте. В магазине работали его жена и сын.

В ходе допросов жена и сын показали, что периодически помогали ИП вести торговлю. Свидетели — покупатели в ходе допросов показали, что отпуск товаров жена и сын. Согласно проведенной проверке ККТ, установлено, что обязанности продавца исполняла жена.

Привлечение ИП членов своей семьи к работе подтверждается 2-НДФЛ за периоды предшествующий и последующий проверяемому периоду., а также отсутствием в течение продолжительного периода времени доходов у жены и сына от иных источников. При этом, ИП в 2017-2019 не заявил ни одного работника.

Следовательно, утверждения о том, что члены семьи, оказывающие помощь в выполнении определенных работ на безвозмездной основе, не относятся к наемным работникам и не обязаны оформлять трудовые отношения, противоречат имеющимся в материалах проверки доказательствам наличия трудовых взаимоотношений, а также заявленным самим же налогоплательщиком сведений по форме 2-НДФЛ на Лялину М.Н. (жену) и Лялина В.Е. (сына) за периоды, предшествующий и последующий проверяемому периоду.

Кроме того, жена ИП в кредитном досье в качестве работодателя указан ИП, должность бухгалтер, доход 40 000 рублей. Жена и сын регулярно вносились д/с на свои карточные счета.

Таким образом, все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически допущенные к работе лица (жена и сын) относятся к наемным работникам.

Инспекцией установлено количество дней, отработанных женой и сыном, в период отсутствия ИП на рабочем месте, определена сумма доходов, непосредственно связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, исходя из фактически отработанных дней за проверяемый период, в размере МРОТ с учетом уральского коэффициента.

Дело No А60-42938/2022.

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