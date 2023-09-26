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Зарплата

Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе. Как будут считать

Минтруд разработал методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих «всерую». Тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», метод не охватывает.
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О схемах по сокрытию реального дохода сотрудников и подмены трудовых отнтшений мы писали у себя в ТГ канале.

Проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению (как для регионов, так и для России в в целом).

Региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Предполагается, что за три года регионы должны будут обелить 30% теневого сектора.

Как будут считать

Расчет показателя потенциальной численности граждан в теневой занятости будет осуществляться в два этапа.

Первый — это определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающих лиц (их количество на начало прошлого года оценивалось Фондом ОМС в 80,9 млн) вычтут количество застрахованных по ОМС детей (до 15 лет включительно), а также пенсионеров, то есть тех, кто старше трудоспособного возраста.

Второй этап подразумевает определение потенциальной численности теневого сектора. Для этого из полученного на предыдущем этапе количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. К последним Минтруд относит ряд категорий, которые получают доход в виде социальных выплат от государства либо содержатся за счет третьих лиц. А именно — граждан в отпуске по уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам, инвалидов I и II групп, школьников 10–11-х классов и студентов колледжей в возрасте 16 лет и старше, студентов вузов, заключенных, зарегистрированных безработных и еще ряд категорий.

В результате указанного расчета Минтруд в идеале должен прийти к оценке численности граждан, чья деятельность имеет «признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (предпринимательской деятельности), связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, использованием личного труда и приносит им заработок, вознаграждение или иной доход», но осуществляется без оформления трудовых отношений, заключения договоров гражданско-правового характера, а также без регистрации в качестве ИП или самозанятого.

Ведомство признает, что итоговый показатель может не отражать реальность в точности, поскольку используются данные из разных административных источников, в потенциальную численность теневых занятых могут попасть незарегистрированные безработные и т.д. Если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет.

Оценку числа граждан, занятых в теневом секторе, ранее давала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в России около 12 млн человек не имеют трудовых договоров, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров и они не являются самозанятыми.

Какие KPI получат регионы

Министерство труда с периодичностью не реже чем раз в три года исходя из оценки потенциальной численности граждан в теневой занятости будет готовить предложения по целевым показателям для регионов, говорится в проекте методики.

Базовый KPI по снижению серого сектора будет находиться на уровне «не более 30% от потенциальной численности граждан в теневой занятости на трехлетний период в равном размере для всех субъектов Российской Федерации». Намеренно заниженный показатель связан с тем, что в потенциальную численность теневого сектора, рассчитанную по методике, попадут в том числе лица, ищущие работу, но не зарегистрированные в службе занятости, граждане, зарегистрированные в службе занятости, но по разным причинам не признанные безработными, а также лица трудоспособного возраста, находящиеся на содержании у членов семьи, следует из материалов. Исходя из экономического смысла теневой занятости, эти люди не должны в нее включаться.

Предполагается, что в первый год регионы должны будут выполнить 20% целевого показателя, во второй — довести степень выполнения до 50%, а в третий — до 100%.

В Минтруде отмечают, что у методики есть потенциал для доработки. В дальнейшем она может быть дополнена с учетом разных категорий граждан, которые могут входить в теневую занятость, но в данный момент не охвачены формулой расчета. В частности, методика может быть усовершенствована путем учета россиян, «осуществляющих деятельность с оформлением трудовых отношений искаженным образом, приводящую к нарушениям трудового законодательства», а также мониторинга «неправомерного сокрытия в налоговой отчетности действительного размера оплаты труда на основании оценки доходов и расходов». В будущем Минтруд планирует обратить внимание и на иностранных граждан, пребывающих на территории России и не осуществляющих официальную трудовую деятельность.

Чего не учитывает методика Минтруда

Методика, предлагаемая Минтрудом, во многом условная как раз в силу факторов, которые само ведомство обозначает как направления для улучшения, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Так, она не учитывает тех занятых, кому работодатели выплачивают часть зарплаты «в конверте» или кого переводят в самозанятость, подменяя трудовые отношения. Не подпадают под методику расчета и мигранты, которые работают без патента, приезжая в Россию в статусе туристов, перечисляет эксперт. Эти категории не входят в базу расчета, которой служит неработающее застрахованное население.

Кроме того, недостатком методики считается тот факт, что она не учитывает внутрироссийскую миграцию, считает эксперт. «Человек может работать и получать доход в одном регионе, но быть застрахованным в системе ОМС [как неработающий] в другом регионе. Особенно это актуально для московской агломерации (например, некто работает в Москве, а в области застрахован по ОМС как неработающий. — РБК). Это значит, что в своем регионе [по регистрации] такой человек, по методике Минтруда, может попасть в категорию теневых занятых», — предупреждает он.

По мнению Сафонова, лучший способ борьбы с теневой занятостью — это мониторинг доходов и расходов каждого конкретного лица. Такая возможность есть у ФНС, которая заинтересована в увеличении сбора налогов. Впрочем, даже в развитых странах, где подобные практики имеют более широкое распространение, до 10% граждан все равно работают «всерую», констатирует профессор.

Теневая занятость объективно не самая актуальная проблема сегодня, считает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская. Численность неофициально занятых не очень высока, а кроме того, граждане могут идти на такие отношения по взаимному согласию с работодателем, так как в краткосрочном периоде это выгодно обеим сторонам, поясняет она.

Основной вызов на рынке труда сегодня — дефицит кадров, и борьба с теневой занятостью эту проблему точно не решит, указывает эксперт. «Люди, которые работают в теневом секторе, имеют не те специальности, по которым сложился дефицит. Обелившись, они не перейдут работать, например, в промышленность», — полагает Варшавская.

Внутренние риски для экономики России связаны прежде всего с дефицитом кадров, заявилминистр экономического развития Максим Решетников. По его оценке, к 2030 году экономике дополнительно потребуется 2,3 млн занятых.

Источник РБК.

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7 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Assessor.ru
    Assessor.ru 11 минут назад

    бывший

    Тоже мне оценщики нашлись. Ну, для распила бюджета, наверное, самое то.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Зарплата

Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе. Как будут считать

Минтруд разработал методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих «всерую». Тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», метод не охватывает.

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