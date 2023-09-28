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Зарплата

ФНС заявила о намерении «потихонечку» формировать меры по борьбе с теневыми доходами

У ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневых доходов, перечень мер по борьбе с ними будет «потихонечку» формироваться
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О схемах по сокрытию реального дохода сотрудников и подмены трудовых отношений мы писали у себя в ТГ канале.

Прежде чем усиливать контроль, необходимо определить, за кем его вести. Ведомство изучает, нужны ли «какие-то активные мероприятия» по борьбе с серой занятостью, но пока на это нет «санкции»

За У ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневой занятости и теневых доходов, служба занимается их анализом и выявлением, перечень мер по борьбе с ними будет постепенно формироваться, заявила РБК замглавы ФНС Светлана Бондарчук на полях Московского финансового форума.

«У нас сейчас консервативная история — наблюдения, анализа, выявления. Перечень мер (по борьбе с теневой занятостью) потихонечку будет формироваться, очень аккуратно», — сказала Бондарчук.

Она отметила, что прежде чем усиливать контроль, необходимо определить, за кем его вести. «Нужно тех людей, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, как-то окрасить. Нужно их определить, сегментировать, понять, за счет чего они живут. Конечно, они имеют источники доходов. Но эти источники могут быть разные, не всегда налогооблагаемые», — пояснила замглавы службы.

По словам Бондарчук, ведомство изучает, нужны ли «какие-то активные мероприятия» по борьбе с серой занятостью, пока на это нет «санкции». Кроме того, по ее словам, непросто доказать, что доходы получены нелегально. ФНС сейчас получает сведения об объемах средств на банковских счетах «только в исключительных случаях», добавила замглавы ведомства.

В выведении заработков «из тени» заинтересованы прежде всего власти регионов, которые недополучают доходы, отметила замглавы ФНС.

Как мы писали ранее: Минтруд подготовил проект методики для оценки потенциальной численности россиян, занятых в теневом секторе экономики, сообщил на этой неделе РБК, который ознакомился с документом. На основе разработанной ведомством формулы расчета потенциальной величины теневой занятости региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан, чтобы за три года обелить 30% теневого сектора.

ТАСС сообщил также, аналитика зарплат в компаниях может стать индикатором выявления теневой занятости в РФ. Об этом нам сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

Кроме того, таким индикатором может стать и соотношение числа сотрудников организации и объема выполняемых заказов.

Как пояснил Талбацкий, эти и другие меры по борьбе с нелегальной занятостью предложены в проекте закона «О занятости населения в РФ». В марте Госдума приняла законопроект в первом чтении.

proffnalog

proffnalog

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    proffnalog
    Зарплата

    ФНС заявила о намерении «потихонечку» формировать меры по борьбе с теневыми доходами

    У ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневых доходов, перечень мер по борьбе с ними будет «потихонечку» формироваться

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