Власти хотят разрешить налоговикам блокировать активы бизнеса до окончания налоговых проверок

Минфин вернется к вопросу о предоставлении налоговикам права блокировать имущество и активы бизнеса до завершения налоговых проверок. Такая инициатива включена в стратегический документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы».

Сейчас налоговики вправе запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом (вводить обеспечительные меры) исключительно по итогам выездной проверки. В среднем они длятся более шести месяцев, а с учетом вынесения решения растягиваются на год-полтора. За это время недобросовестный бизнес успевает беспрепятственно вывести активы, указано в документе. Каждый год за время налоговых проверок должники прячут имущество на 20-80 млрд рублей, сообщала Федеральная налоговая служба (ФНС).

ФНС позиционирует меру как элемент борьбы с преднамеренными банкротствами — популярным способом ухода от долгов. По данным Федресурса, 38,4% должников выходят на банкротство уже без имущества, а в 57% дел кредиторы ничего не получают. Поэтому превентивные блокировки защитят прежде всего добросовестный бизнес — контрагентов должников, и системных кредиторов — банки, объяснял замглавы ФНС Константин Чекмышев. С 2015 года при банкротстве списано почти 19 трлн рублей долгов — столько потеряли бюджет, контрагенты должников и банки.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о предварительных обеспечительных мерах еще в конце 2021 года. Обсуждение с бизнес-сообществом состоялось 24 февраля 2022 года и совпало с первым днем «спецоперации»*.

«Мы по-прежнему не договорились, ищем компромисс с бизнесом», — пояснил замглавы Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме 28 сентября.

Неизбежное ужесточение

«Инициатива встретила жесткое неприятие со стороны делового сообщества», — прокомментировал Forbes директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. «Предприниматели опасаются этой инициативы — все боятся перегибов», — рассказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, право налоговиков запрещать предпринимателям распоряжаться собственным имуществом создаст дополнительный рычаг давления на бизнес.

Основная цель инициативы — «получить рычаг давления», чтобы бизнес сам повышал платежи до начала выездной проверки, независимо от реального размера налоговых обязательств, скептичен управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Риск блокировки имущества сразу после начала выездной проверки сделает угрозу назначения проверки «еще более сильным инструментом давления во время предпроверочных мероприятий», пояснил руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов.

Такие рычаги нужны государству в условиях бюджетного дефицита, констатируют эксперты и представители бизнес-сообщества в разговорах с Forbes.

«Нужно отдавать себе отчет: вне зависимости от точечных движений и маневров, ключевым направлением развития налоговой системы в условиях радикального роста расходов может быть только рост налоговой нагрузки», — прокомментировал Никитин.

«Расходы на армию растут, да и в целом ситуация с наполнением бюджетов напряженная — нужны дополнительные доходы», — констатировал Вадим Зарипов.

«Потребности пополнять бюджет превысили те неудобства и шероховатости в отношениях с налогоплательщиками, которые первоначально возникли при обсуждении законопроекта», — заявил Forbes бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Перед президентскими выборами правительство не повышает ставки основных налогов, но хочет добиться роста сборов усилением администрирования. «Поэтому налоговой службе сейчас важно как никогда не только начислить, но и взыскать доначисленное на проверках», — подчеркивает Зарипов. Впрочем, реализована идея может быть нескоро и в компромиссном для бизнеса варианте.

«Основные направления» — это не дорога, а направление, такой своего рода склад идей, которые там лежат то до созревания, то до востребования, и тот факт, что тема поднята именно там, даже в какой-то степени обнадеживает», — считает Кирилл Никитин.

Расширять возможности блокировки пока рано, считает Шубин, «иначе под дамоклов меч попадет весь средний и малый бизнес, в то время как лишь недобросовестные элементы пользуются пробелами в законодательстве и нерасторопностью правоохранительных органов для вывода активов». По его мнению, у налоговиков совместно с органами внутренних дел и так достаточно полномочий. Например, налоговики вправе взыскивать сокрытое имущество с аффилированных лиц — судебная практика по этим спорам почти вся в пользу налоговиков, отмечает Костальгин. Есть и отдельный уголовный состав по статье 199.2 УК за сокрытие имущества.

Как могут блокировать имущество

Изначально законопроект предлагал «максимально непрозрачный жесткий механизм ограничения прав налогоплательщиков», говорит Костальгин. Но после «горячих обсуждений» с ФНС некоторые предложения бизнеса были учтены, отмечает Шубин.

Крупнейший бизнес — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — добился того, что от риска блокировок защитили крупнейшие компании (платят от 2 млрд рублей налогов) и участников налогового мониторинга (открывают налоговой свои данные).

Сначала ФНС хотела блокировать активы, если предприятие заплатило меньше налогов, чем в среднем по отрасли. В результате обсуждений с бизнесом в законопроект внесли допустимое отклонение в 10%, или 3 млн рублей.

«Более обоснованной была бы планка в 20%. По крайней мере, такое отклонение указано как подозрительное в Налоговом кодексе», — считает Вадим Зарипов.

Как ФНС будет определять среднеотраслевую нагрузку — неизвестно, подчеркивает Зарипов. Методику обещали утвердить постановлением правительства. Кирилл Никитин считает «порочной» саму идею оценки обязательств как разницы между фактической и средней нагрузкой. «Нагрузка ниже средней как минимум у половины налогоплательщиков», — отмечает эксперт.

Чтобы не останавливать производство, ФНС не будет замораживать счета, готовую продукцию, сырье и материалы. Блокировать будут последовательно недвижимость, транспорт, предметы дизайна помещений, иное имущество и в последнюю очередь — ценные бумаги. Стоимость замороженного имущества не должна превышать разрыва между среднеотраслевой налоговой нагрузкой и суммой налоговых платежей подозреваемых. Законопроект позволяет за пять дней перенести блокировку с одного имущества на другое. Блокировки можно будет обжаловать в ФНС или в суде. Чтобы минимизировать «перегибы», ФНС обещала проверять все решения и отменять необоснованные.

Законопроект предлагает публиковать на сайте ФНС, каким компаниям назначены выездные проверкии список заблокированного имущества, чтобы предупредить контрагентов таких компаний.

«Это уже репутационный удар по бизнесу», — подчеркивает Зарипов. Банки начнут отказывать таким предпринимателям в кредитах или резко ухудшать условия кредитования, предупреждают деловые объединения.

Законопроект требует дальнейшей доработки и обсуждений с предпринимательским сообществом, настаивает Андрей Шубин. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает уравнять позиции налоговиков и бизнеса. Сейчас недоимка списывается со счета по решению налоговой инспекции, и только если впоследствии предпринимателям удается оспорить взыскание в суде, деньги возвращаются на счет.

«Если будет принят новый порядок, ФНС должна отказаться от взыскания налоговой задолженности, пока не будут пройдены административный и судебный этапы обжалования», — предложил Титов.

С уважением @proff_nalog