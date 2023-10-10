В каком  случае проигранное дело по налоговой проверке выливается в дополнительные расходы

В соответствии со статьей 101 АПК судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно положениям статьи 106 АПК к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвоката и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 110 АПК судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» установлено, что расходы на проезд и проживание представителя возмещаются исходя из обычных цен на соответствующие услуги в месте их оказания.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 3 и 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», требования о возмещении судебных расходов подлежат удовлетворению в случае, когда расходы на оплату услуг представителя были фактически понесены. При этом лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказать их чрезмерность.

Вот пример: Дело № А12-33140/2021

Общество обратилось в суд с заявлением к МИФНС о признании недействительным решения о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Решением суда в удовлетворении требований отказано.

МИФНС обратилась в суд с заявлением о взыскании с Общества судебных расходов, связанных с участием представителей НО в судебных заседаниях суда апелляционной и кассационной инстанций (проезд, проживание представителей, а также выплата представителям суточных) в размере 60 413,05 руб. (в том числе за участие в суде апелляционной инстанции в размере 31 546,90 руб. и за участие в суде кассационной инстанции в размере 28 866,15 руб.).

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 30 марта 2023 года заявленные требования о взыскании судебных расходов удовлетворены, с Общества в пользу Инспекции взысканы судебные расходы в сумме 60 413,05 руб.

Удовлетворяя заявление о взыскании судебных расходов, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, установив участие работников Управления ФНС России по Волгоградской области в судебных заседаниях судов апелляционной и кассационной инстанций в качестве представителя Инспекции и несение в связи с этим Управлением расходов при отсутствии доказательств их несоразмерности со стороны Общества

Судебными инстанциями установлен факт несения судебных расходов в сумме 60 413,05 руб. МИФНС о чем свидетельствуют представленные электронные билеты, кассовые чеки, приказы о направлении работника в командировку, служебные задания, маршрутные квитанции, счета, приказы о направлении работника в командировку.

Суды первой и апелляционной инстанции правомерно не приняли во внимание доводы заявителя кассационной жалобы о том, что расходы на оплату проезда и проживания фактически понесены Управлением ФНС, а МИФНС не представлено доказательств несения судебных расходов, связанных с рассмотрением дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, руководствуясь пунктом 1 статьи 30 НК, статьей 2 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 5.14 Положения о ФНС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, Приказом ФНС России от 14.11.2016 № ММБ-7-18/560@ «Об организации работы по представлению интересов налоговых органов в судах».

Соответственно, судебные расходы в виде оплаты командировочных расходов, проезда, проживания сотрудника УФНС соответствующего субъекта РФ подлежат взысканию с проигравшего дело налогоплательщика по заявлению налогового органа в порядке главы 9 АПК.

Выводы судов согласуются правовой позицией, изложенной в определениях Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 309-ЭС19-79, от 30.08.2019 № 309-ЭС19-15693, от 25.07.2019 № 309-КГ18- 2687.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не усматривает правовых оснований для отмены или изменения принятых по делу обжалуемых судебных актов.

Безнадежные случаи, по собственному уверению налогоплательщика, не всегда нужно обжаловать в судебном порядке для «проформы», как говорится.

Практика взыскания налоговиками судебных издержек с налогоплательщиков сформирована и набирает обороты.

Однако данное правило работает и наоборот, налогоплательщик также может заявить и возместить судебные издержки.

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