Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

В каком  случае проигранное дело по налоговой проверке выливается в дополнительные расходы

О взыскании судебных расходов с налогоплательщика.
18

В соответствии со статьей 101 АПК судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно положениям статьи 106 АПК к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвоката и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 110 АПК судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» установлено, что расходы на проезд и проживание представителя возмещаются исходя из обычных цен на соответствующие услуги в месте их оказания.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 3 и 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», требования о возмещении судебных расходов подлежат удовлетворению в случае, когда расходы на оплату услуг представителя были фактически понесены. При этом лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказать их чрезмерность.

Вот пример: Дело № А12-33140/2021

Общество обратилось в суд с заявлением к МИФНС о признании недействительным решения о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Решением суда в удовлетворении требований отказано.

МИФНС обратилась в суд с заявлением о взыскании с Общества судебных расходов, связанных с участием представителей НО в судебных заседаниях суда апелляционной и кассационной инстанций (проезд, проживание представителей, а также выплата представителям суточных) в размере 60 413,05 руб. (в том числе за участие в суде апелляционной инстанции в размере 31 546,90 руб. и за участие в суде кассационной инстанции в размере 28 866,15 руб.).

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 30 марта 2023 года заявленные требования о взыскании судебных расходов удовлетворены, с Общества в пользу Инспекции взысканы судебные расходы в сумме 60 413,05 руб.

Удовлетворяя заявление о взыскании судебных расходов, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, установив участие работников Управления ФНС России по Волгоградской области в судебных заседаниях судов апелляционной и кассационной инстанций в качестве представителя Инспекции и несение в связи с этим Управлением расходов при отсутствии доказательств их несоразмерности со стороны Общества

Судебными инстанциями установлен факт несения судебных расходов в сумме 60 413,05 руб. МИФНС о чем свидетельствуют представленные электронные билеты, кассовые чеки, приказы о направлении работника в командировку, служебные задания, маршрутные квитанции, счета, приказы о направлении работника в командировку.

Суды первой и апелляционной инстанции правомерно не приняли во внимание доводы заявителя кассационной жалобы о том, что расходы на оплату проезда и проживания фактически понесены Управлением ФНС, а МИФНС не представлено доказательств несения судебных расходов, связанных с рассмотрением дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, руководствуясь пунктом 1 статьи 30 НК, статьей 2 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 5.14 Положения о ФНС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, Приказом ФНС России от 14.11.2016 № ММБ-7-18/560@ «Об организации работы по представлению интересов налоговых органов в судах».

Соответственно, судебные расходы в виде оплаты командировочных расходов, проезда, проживания сотрудника УФНС соответствующего субъекта РФ подлежат взысканию с проигравшего дело налогоплательщика по заявлению налогового органа в порядке главы 9 АПК.

Выводы судов согласуются правовой позицией, изложенной в определениях Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 309-ЭС19-79, от 30.08.2019 № 309-ЭС19-15693, от 25.07.2019 № 309-КГ18- 2687.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не усматривает правовых оснований для отмены или изменения принятых по делу обжалуемых судебных актов.

Безнадежные случаи, по собственному уверению налогоплательщика, не всегда нужно обжаловать в судебном порядке для «проформы», как говорится.

Практика взыскания налоговиками судебных издержек с налогоплательщиков сформирована и набирает обороты.

Однако данное правило работает и наоборот, налогоплательщик также может заявить и возместить судебные издержки.

Больше полезной информации тут ➡️  @proff_nalog

proffnalog

proffnalog

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Viktoria Bond в Красном уголке бухгалтера

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал по ИП на УСН 6% не подано уведомление. Если сейчас оплатить задолженность, а когда платеж упадет на ЕНС подать уведомление, пеня не начислится, верно? Т.к. сальдо ЕНС положительное будет

    3
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    ❤️Одна голова — хорошо, а тысячи — лучше! Вопросы из КУБ теперь выходят в Трибуне

    Коллеги, спешу поделиться хорошей новостью! Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» будут выходить в Трибуне. Получить ответ на свой вопрос можно будет 24/7.

    Аватарка в группе «Красный уголок бухгалтера»
    14

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Платежные системы

    Платёжный календарь: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

    Когда речь заходит об управлении финансами, почти всегда сразу вспоминают о платёжном календаре. Казалось бы, спланируй платежи, контролируй деньги, вовремя вноси коррективы, и всё будет хорошо. Однако даже в этом вопросе предостаточно нюансов. Рассказываем, как построить платёжный календарь и чем он отличается от бюджета движения денежных средств.

    Платёжный календарь: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
    8
    Логотип LRurist
    LRurist
    Алименты

    Не спрятаться не скрыться: для злостных алиментщиков создадут реестр

    Законодатель выступил с инициативой формирования реестра должников по алиментам. С этой целью подготовлены поправки к Закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Законопроект уже поступил в Госдуму.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    8
    Логотип Институт типовых решений — Производство
    Институт типовых решений — Производство
    Автоматизация учета

    Критические ошибки бухгалтеров при внедрении 1С:ERP — как их предотвратить

    Распределения ролей в проектах внедрения 1С:ERP — это такая система взаимодействия, которая основывается на принципе того, что успех одного из участников команды становится успехом каждого члена и всей команды в целом. Автоматизируемый участок нужно рассматривать как единый бизнес-процесс. При этом участники проекта не должны конкурировать между собой или ставить свои локальные цели выше целей проекта. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    50

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Лариса в Красном уголке бухгалтера

    Добрый день. Что то я запуталась с НДФЛ. Сотрудник уволился 27 июня, получил расчет.Я включила сумму НДФЛ в уведомление с 23.06 по 22.07 и подаю расчет 6-НДФЛ за 9 мес или надо было включить за 1 полугодие?

    12
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Ведение бизнеса

    Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

    Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.

    2
    43

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Ольга в Красном уголке бухгалтера

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто работает с Калмыкией и Казахстаном какие сложности в оформлении документации? Где и что лучше почитать? Хотим наладить торговые отношения по продаже и доставке железобетонных изделий автотранспортом, никогда не сталкивалась с этим, не знаю даже с чего начать. Большое спасибо всем заранее!

    12
    Логотип Джей энд Кей Лоерз
    Джей энд Кей Лоерз
    Субсидиарная ответственность

    Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.

    Дело было в банкротстве. Практика по субсидиарной ответственности.

    Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.
    4
    61
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Оксана 🍁 в Красном уголке бухгалтера

    Коллеги, всем Доброе утро! Подскажите, запросы по больничному из ФСС нормально поступают? Я с понедельника не могу получить запрос по закрытом больничному. Пишет что ошибка на сервере, попробуйте позже.

    8
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    В каком  случае проигранное дело по налоговой проверке выливается в дополнительные расходы

    О взыскании судебных расходов с налогоплательщика.

    18
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Юристы без статуса адвоката смогут защищать должников от коллекторов

    Рассматривается предложение по расширению возможностей защиты прав должников.

    19
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    Раздельный учет в ГОЗ

    Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности — один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?

    Раздельный учет в ГОЗ
    193

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Госдума рассмотрит проект по ужесточению наказания за диверсии по заданию иностранных государств

    Предлагается усилить ответственность за диверсии (Законопроект № 447902-8).

    29
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФы от УК Парус

    Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди фонды от УК Парус. Их фонды недвижимости по праву считаются самыми доходными среди тех, что есть на бирже. Среди фондов есть склады и БЦ, а также обещают скоро фонды на ТРЦ.

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФы от УК Парус
    35
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

    Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.

    46
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Коммунальщиков решили освободить от пошлин при взыскании долгов россиян за ЖКУ

    Рассматривается предложение по освобождению от Государственной пошлины предприятий ЖКХ при взыскании долгов за пользование жильем и коммунальным услугам.

    38
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Юлия Шишкова в Красном уголке бухгалтера

    Здравствуйте, как лучше с ООО списать дорогую мебель и предметы интерьера, которые по факту приобретались для личного пользования директора?

    4
    Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,3 тыс.
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    P S в Красном уголке бухгалтера: расходы на питание мигратнов

    Вопрос: расходы на питание мы должны закладывать в себестоимость стройки или же оформлять как мат. затраты?

    98
    Мнения