Создание резерва о котором не знает НК РФ. Резерв по долгосрочной мотивации сотрудников

ООО «НОВАМЕДИКА» обратилось в суд с заявлением к Инспекции о признании недействительным решения.

Инспекцией установлено, что Общество при несоблюдении требований ст. 324.1, п. 1 ст. 252 НК неправомерно включило резерв по долгосрочной мотивации сотрудников (Резерв) в 2018 году на сумму 228 млн. руб. в расходы.

В ходе проверки установлено, что Общество в БУ и НУ в проверяемом периоде создавало и использовало резерв по долгосрочной мотивации сотрудников, создание которого отражено на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Согласно пояснениям, в Обществе действует Программа долгосрочного материального поощрения работников (Программа), которая предусматривает ежегодное начисление фантомных долей материального поощрения сотрудникам компании, являющихся участниками программы долгосрочного материального поощрения.

Фантомный опцион или фантомнаядоля — своеобразный инструмент мотивации сотрудников, который предполагает, что сотрудник как бы владеет «виртуальной» долей в компании. Если стоимость компании вырастет, то вырастет и стоимость такой «виртуальной» доли, а сотрудник сможет получить деньгами стоимость его доли или так называемый «апсайд», то есть сумму в размере прироста стоимости доли. (прим.ред.)

В 2017 г. и 2019 г. суммы начисленного резерва не включались в расходы, уменьшающие доходы в целях налогообложения прибыли.

В ходе проверки установлено, что с момента создания резерва (2013) до 31.12.2019 условия для выплаты вознаграждения, предусмотренные условиями Программы долгосрочной мотивации не наступили, соответственно, выплаты не производились.

Ежегодно сумма начисленного резерва на конец отчетного периода инвентаризировалась и корректировалась, так как Программа являлась долгосрочной.

До 2018 года, Общество не уменьшало налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму созданного Резерва, так как в компании финансовый результат был отрицательным, однако после внесения п.2.1 в статью 283 НК РФ, компания пересмотрела подход и начиная с 2018 года учитывало резерв в расходах, уменьшающих доходы от реализации.

В 2017 году резерв не был включен в расходы в связи с большой суммой накопленного убытка и невозможностью его использования в течении 10 лет. В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ в части использование убытка прошлых периодов, было принято решение о включении данного резерва с состав косвенных расходов в 2018 году.

В 2019 году в связи с изменением стратегии компании было принято решение о неиспользовании далее данного резерва в НУ.

Общество представило пояснения, что Программа направлена на увеличение лояльности ключевых сотрудников, которые обеспечивают целевой результат деятельности Общества для его Акционеров.

Экономическое обоснование под такую программу состоит в том, что за счет усиления мотивации ключевых сотрудников результат деятельности Общества будет лучше, чем в отсутствие такой программы.

В представленных возражениях на Акт Общество делает вывод о том, что выплаты в рамках Программы являются экономически обоснованными, а выплаты по обязательствам Общества являются обоснованными и высоковероятными.

При этом, следует отметить, что в учетной политике как для целей БУ и НУ, Обществом не определен порядок создания и использования Резерва, не определена предельная сумма резервирования и ежегодный процент отчислений в указанный резерв.

В ходе проверки установлено, что с момента создания Общества финансовый результат в целях БУ был отрицательным, в НУ заявлялся убыток, в том числе в проверяемом периоде.

Т.о. не соблюдаются условия для создания Резерва. Данный вид расхода не является экономически обоснованным, так как не направлен на получение дохода.

Исходя из вышеизложенного, следует, что деятельность Общества является убыточной с момента создания.

ООО «НоваМедика» в своих пояснениях по вопросу формированию Резерва ссылалась на ст. 324.1 НК, на основании которой долгосрочное материальное поощрение подлежало резервированию как выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет.

НК РФ не предусматривает создание и учета в целях налогообложения прибыли резерва по долгосрочной мотивации сотрудников.

Данный резерв не является по своей сути резервом на оплату отпусков работников и резервом на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, несмотря на то, что Общество считает вознаграждение по программе долгосрочной системы мотивации вознаграждением за выслугу лет.

Предоставленные Обществом документы, не подтверждают правомерность учета в целях налогообложения прибыли данного резерва на основании ст. 324.1 НК, поскольку суть резерва по выплатам ежегодного вознаграждения за выслугу лет иная, чем суть резерва долгосрочной мотивации сотрудников. Иные резервы, создание которых предусмотрено НК РФ, по своей сути также не подходят под резерв долгосрочной мотивации сотрудников.

Суть создания резерва по выплатам ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год заключается в том, чтобы равномерно учитывать расходы в течение налогового периода, в то время как созданный Обществом резерв долгосрочный мотивации сотрудников предполагает распределение расходов на несколько налоговых периодов без определения точной даты события, при наступлении которого резерв будет использован либо восстановлен.

дело № А40-218059/22.

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