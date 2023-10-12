Зависшие на казначейском счете деньги нельзя исключить из авансов по НДС, даже если вы не можете ими распорядиться

Общество указывает, что им были исключены из налоговой базы авансы по муниципальным контрактам, так как у НП не имелось возможности ими распоряжаться, в следствии ошибок в идентификаторе контракта.

Разбираем позицию налогоплательщика, налоговиков и суда

В Арбитражный суд поступило заявление ООО «Элиткрымстрой» к УФНС о признании недействительным решения. УФНС проведена КНП. По решению были доначислен НДС, пени, штраф.

Общество указывает, что им были исключены из налоговой базы авансы по муниципальным контрактам, так как у НП не имелось возможности ими распоряжаться, в следствии ошибок в идентификаторе контракта.

По муниципальным контрактам обществом были получены авансы, на счета, открытые Обществом в УФК РК, в общей сумме 90 млн. руб., которые в силу ст. 167, 168 НК должны были быть включены в налоговую базу, данные авансы не отражены.

Из анализа уточненок по НДС (корректировки 4, 5) установлено, что общество из книги продаж удалены 2 записи, касающиеся получения авансов от Департамента городского хозяйства на сумму НДС млн. руб. по муниципальным контрактам.

Общество пояснило, исключение произведено в связи с тем, что в результате ошибок заказчика в идентификаторах контрактов, органы казначейства отказали в проведении каких-либо операций с д/с по данным контрактам, а, следовательно, НП не получил авансы в свое пользование и не мог распоряжаться по назначению.

Попытки исправить ошибки в идентификаторах не принесли результата.

Счета-фактуры на авансы были выставлены и при подаче декларации по НДС были учтены при определении налоговой базы.

Суд указал. Дальнейшее исключение авансовых платежей и НДС в сумме 13 млн.руб. нельзя признать правомерным исходя из следующего.

Муниципальные контракты, с учетом судебных актов № А83- 18087/2019 и № А83-18069/2019, на момент подачи уточненки по НДС (корр No 5) являлись действующими.

Д/с, перечисленные в качестве авансов в сумме 90 млн. руб., в том числе НДС 13 млн. руб., возвращены заказчику не были и находились на лицевых счетах, открытых в УФК по РК.

Таким образом, если бы НП и заказчиком по контрактам были устранены ошибки в идентификаторах контрактов, ООО «Элиткрымстрой» имел все возможности распоряжаться д/с.

Ошибки, допущенные заказчиком, являются устранимыми, по своей сути не влияющими на существо обязательств по контрактам.

НК РФ также не устанавливается связь налогообложения с возможностью распоряжаться перечисленными средствами. Невозможность перечислить д/с с лицевых счетов не являлась непреодолимой, достаточно было устранить неточности в идентификаторе.

Доводы заявителя

О том, что д/с, находящиеся на лицевых счетах не включаются в конкурсную массу должника, а значит, средства неиспользованного аванса по муниципальным контрактам не могут рассматриваться как денежные средства должника, судом отклоняется как несостоятельный.

Позиция суда

Перечисление денежных средств в виде аванса произошло до того как Общество было признано банкротом, а следовательно, общество имело возможность (при устранении ошибок) пользоваться ими.

Факт признания общества банкротом не меняет налоговые обязательства общества в отношении данных д/с лишь тем, что д/с находятся на лицевых счетах.

Дело No А84-4890/2022.

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