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Налог на прибыль

Минфин и ФНС предложили увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки

Размер штрафа при выявлении нарушений предлагают установить в размере 40%, от базы, а не от недоимки.
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Минфин и ФНС предложили увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки

Власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами — инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой, например от производителя к торговой компании. Обсуждение поправок в Налоговый кодекс ведется между Минфином, ФНС и крупным бизнесом, интересы которого представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с законопроектом.

Информацию подтвердили также собеседник, близкий к правительству, и источник в одной из крупнейших компаний. Одно из ключевых изменений касается подхода к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО), т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже.

Сейчас размер штрафа зависит от суммы недоимки по налогам, т. е. выявленной ФНС задолженности плательщика перед бюджетом. Законопроектом, по словам источников, знакомых с его текстом, предлагается привязать штраф к сумме корректировки налоговой базы — непосредственно к величине, на которую компания необоснованно занизила налогооблагаемый поток в результате применения нерыночных цен (речь идет о поправках в ст. 129.3 НК). Ставку при этом планируется сохранить на нынешнем уровне — 40%, но уже от базы, а не от недоимки. По словам источников, пока обсуждается, станет ли такой подход всеобщим или будет касаться только операций с нерезидентами.

Второй ключевой момент в законопроекте — это изменение подхода налоговых органов к операциям с нерезидентами.

Такие сделки подлежат контролю как с взаимозависимыми, так и с независимыми лицами, если предметом сделки является товар по перечню Минпромторга (нефть и товары, выработанные из нефти, минеральные удобрения, черные и цветные металлы, драгоценные металлы и камни) или иностранный контрагент из списка офшоров, который был расширен в этом году на так называемые недружественные страны (ст. 105.14 НК).

Согласно законопроекту, если инспектора обнаружат отток налоговой базы в таких сделках за рубеж, то, помимо штрафа в 40% от ее размера, компании придется уплатить налог у источника, поскольку занижение будет считаться скрытыми дивидендами (в данном случае речь идет о поправках в ст. 105.3; ставка этого вида сбора составляет 15%). При этом взаимозависимость контрагента в данном случае роли играть не будет.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 42 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    какое решение!! неужели примут???

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