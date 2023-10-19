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Инспекция говорит о том, что привлеченные налогоплательщиком субподрядные организации имеют признаки однодневки Как доказать реальность?

Претензии ФНС о работе с фиктивными подрядчиками.
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Наиболее часто выявляемые нарушения в ходе налоговых проверок и вне рамок проверок (ППА и прочее) нарушения, это фирмы - «однодневки», «технички», «прокладки» и тд, как не назови, смысл один.

Другой и наиболее важный вопрос, это доказательства вины налогоплательщика, при выявлении взаимодействия с такого рода фирмами, факт того, что именно этот налогоплательщик привлек однодневку и получил выгоду, для налоговиков все просто, красные кружочки в цепочке АСК НДС 2 видим, значит - виновен! По факту всем известно, что эти фирмы могут принадлежать и использоваться иными лицами, не ведомо для проверяемого налогоплательщика!

Продолжаем цикл публикаций из Обзора рассмотрения ФНС России жалоб налогоплательщиков, доведенных письмом от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@

Тема: Оценка доказательств, свидетельствующих о нарушении налогоплательщиком положений статьи 54.1 НК РФ при привлечении субподрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ

Позиция налогового органа, решение которого обжалуется: Инспекция по результатам выездной налоговой проверки выдвинула суждение о том, что привлеченные налогоплательщиком субподрядные организации имеют признаки технических организаций.

Кроме того, по мнению Инспекции, Обществообладало достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ, переданных на субподряд, а также привлекало иных, добросовестно исполняющих свои налоговые обязательства лиц, для выполнения работ. Инспекцией получены показания сотрудников Общества, исходя из которых сделан вывод об отсутствии на объектах каких-либо третьих лиц помимо сотрудников самого налогоплательщика.

Позиция налогоплательщика: Привлечение субподрядных организаций обусловлено недостаточностью собственного персонала. Общество не имело возможности выполнить работы собственными силами. Иные субподрядные организации работали на других объектах. Полученные Инспекцией показания сотрудников налогоплательщика не могут свидетельствовать об отсутствии спорных субподрядных организаций на объектах, поскольку допрошенные сотрудники не обладали всей полнотой информации о хозяйственной деятельности.  

Правовая позиция вышестоящего налогового органа, принявшего решение по жалобе:

Обществом в проверяемом периоде для исполнения обязательств перед заказчиками заключены договоры субподряда с проблемными контрагентами.

В соответствии с правовой позицией, отраженной в пункте 13 Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения
статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» положения подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ подлежат применению как в случае совершения налогоплательщиками умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов путем использования формального документооборота с участием «технических» компаний (раздел III настоящих рекомендаций), так и при установлении, что налогоплательщик должен был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и об исполнении обязательства иным лицом.

При применении подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ правовое значение имеют не только доказанные налоговым органом обстоятельства, характеризующие деятельность контрагента и свидетельствующие о невозможности исполнения им обязательств, но и то, должны ли данные обстоятельства были быть ясны налогоплательщику при совершении конкретной сделки с учетом характера и объемов деятельности налогоплательщика (величина сделки и регулярность совершения аналогичных сделок), специфики приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие специальных требований к исполнителю, в том числе лицензий и допусков к выполнению определенных операций), особенностей коммерческих условий сделки (наличие существенного отклонения цены от рыночного уровня, наличие у поставщика (подрядчика, исполнителя) предшествующего опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п.

Принимая во внимание изложенное, осведомленность налогоплательщика о неисполнении обязательства лицом, являющимся стороной договора, предполагается при установлении критической совокупности обстоятельств, характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и доказанности налоговым органом, что эти обстоятельства при совершении конкретной сделки в результате оценки контрагента исходя из требований, предъявляемых в имущественном обороте, должны были быть ясны налогоплательщику.

Данный подход направлен на обеспечение стабильности налоговой системы, стимулируя участников оборота к вступлению в договорные отношения с контрагентами, ведущими реальную хозяйственную деятельность и уплачивающими налоги. Он позволяет обеспечить равенство налогообложения по отношению ко всем плательщикам, которые действовали осмотрительно в хозяйственном обороте, исключая при этом необоснованные ценовые конкурентные преимущества, предоставляемые за счет неуплаты налогов.

ФНС России установлено, что Инспекцией не представлено доказательств того, что Обществообладало достаточным штатом сотрудников и привлеченных третьих лиц для одновременного выполнения работ на всех объектах с учетом сроков выполнения работ.

Доказательств, свидетельствующих о том, что Общество тем или иным образом осуществлялоконтроль за деятельностью спорных контрагентов, Инспекцией не получено.

Полученные налоговым органом показания сотрудников налогоплательщика не могут быть признаны достаточными для вывода об отсутствии на объектах работников спорных контрагентов, поскольку налоговым органом допрошены лица, которые в силу своих должностных обязанностей не могли обладать всей полнотой информации о привлечении субподрядных организаций (разнорабочие).

Привлечение спорных субподрядных организаций подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями сотрудников, обладавших всей полнотой информации о ходе работ (прорабы, технические директора).

На основании изложенного вывод Инспекции о нарушении Обществом положений статьи 54.1 НК РФ признан необоснованным.

ФНС России удовлетворила апелляционную жалобу Общества.

Иллюстрации и полный текст письма от 03.10.2023 №БВ-4-9/12603@, а также еще больше полезной информации тут ➡️@proff_nalog

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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