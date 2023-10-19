Росфинмониторинг зафиксировал рост ставки на «обнал» средств внутри страны до 12–15%

Эффективные механизмы «антиотмывочной» системы позволили купировать крупные преступные схемы обналичивания денег в результате чего ставка на «обнал» внутри России выросла до 12–15%, рассказал «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он отметил, что «были крупные дела», когда страны Евразийской группы, в том числе Белоруссия и Киргизия, использовались как транзитные для вывода денег. И рассказал, в частности, о так называемой киргизской схеме, в рамках которой наличные деньги перевозились в Россию из третьих государств, а также вывозились из страны, при этом Киргизия была транзитером.

Это, по словам Чиханчина, нарушало финансовый баланс России. И Росфинмониторингу удалось разобраться, с какой целью шли эти потоки. Часть средств наличными рублями были вывезены уехавшими за рубеж россиянами и обменяны там на местную валюту, другая часть средств — долларами и евро, которые ввозились в Россию на продажу с учетом высокого на них спроса, выгодного курса и высоких комиссий. Схема «была купирована», ставка на обнал внутри страны выросла до 12–15%, работа рынка теневых финансовых услуг из-за их подорожания была затруднена, отметил директор службы.

Он подчеркнул, что сейчас большинство этих схем ушли в сторону, крупных теневых площадок в России не осталось, а есть площадки мелкие, которые живут по два-три месяца, а после ликвидации могут появляться снова в другом месте.

«Крупных схем, которые вызывали бы у нас опасения, сейчас нет. Стараемся пресекать их на ранней стадии», — подчеркнул Чиханчин.

При этом он признал, что организаторы этих схем быстро адаптируются и в схеме с выводом средств через онлайн-казино, к примеру, вместо микрофинансовых организаций появились агрегаторы такси, в основном небольшие. Актуальной остается и такая схема обналичивания, как теневая инкассации. Также регулятор беспокоит дропперство (нелегальная схема по выводу средств с банковских карт).

По словам Чиханчина, люди часто могут не знать, что их данные или они сами используются в мошеннических схемах.

«Для борьбы с дропперством используется комплекс мер. Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определенное время», — подытожил он.

Источник Forbes Russia

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