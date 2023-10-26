Можно ли бросить фирму с долгами по налогам и начать новый бизнес?

Как налоговики взыскивают долги фирм с взаимозависимых лиц, о том, как работает статья 45 НК РФ.

В отношении ООО «Евро-Керамика» проведены 3 выездные налоговые проверки. ООО «Евро-Керамика» обжаловало решения в УФНС. УФНС оставило решения без изменений, жалобы без удовлетворений.

Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда города Москвы решения инспекции оставлены без изменений.

В соответствии со статьей 69 НК инспекцией выставлены требования об уплате начисленных выездной налоговой проверкой сумм налогов и пеней.

Требование оставлено налогоплательщиком без исполнения.

Ввиду неисполнения ООО «Евро-Керамика» в установленный срок в добровольном порядке требования об уплате недоимки, инспекцией в соответствии со статьей 46 НК вынесено решение о взыскании налога, пеней за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках.

В последующем инспекцией в соответствии со статьей 47 НК вынесено решение и постановление о взыскании налогов, пеней за счет имущества налогоплательщика.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2021 ООО «Евро-Керамика» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство.

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО «Евро-Керамика» о своей деятельности общий размер реестра требований кредиторов ООО «Евро- Керамика» составляет 1 371 828 725 руб.

Инспекция указала, что имеющегося у ООО «Евро-Керамика» имущества, образующего конкурсную массу согласно статье 131 Закона о банкротстве, очевидно недостаточно для удовлетворения требований кредиторов и, в частности, налогового органа в сумме 598 723 726 руб. 47 коп. — требования третьей очереди (в сумму настоящего иска входит 598 307 949 руб. 44 коп.), а также в сумме 2 812 877 руб. 90 коп. — требования второй очереди (в сумму настоящего иска не входит).

Таким образом, инспекция указала, что исчерпала все возможные меры принудительного взыскания с ООО «Евро-Керамика» задолженности по налогам, сборам, пеням по трем перечисленным решения в общей сумме 598 млн руб.

На дату обращения в суд с рассматриваемым заявлением долг перед бюджетом ООО «Евро-Керамика» не погашен ни в какой части.

Вместе с тем налоговым органом установлено, что ООО «Евро- Керамика» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате доначисленных по результатам выездных налоговых проверок сумм налогов, пеней и штрафов перевело финансово-хозяйственную деятельность на зависимое юридическое лицо — ООО «Евро-Керамика Печоры», ссылаясь на доказательства аффилированности ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро- Керамика Печоры», указывая на то, что данные общества являются взаимозависимыми лицами для целей налогообложения в порядке статьи 20 и пункта 3 статьи 45 НК через деятельность руководителей и учредителей.

Как установлено инспекцией, основное и зависимое общества имеют:

идентичный адрес осуществления финансово- хозяйственной деятельности,

контактные телефоны,

один и тот же сайт www.euroceramica.net;

основной вид деятельности обеих организаций — производство керамических плит и плиток (ОКВЭД - 23.31).

ООО «Евро-Керамика Печоры» пользуется товарным знаком под регистрационным номером 250299, зарегистрированным 30.06.2003 и находящимся в собственности ООО «Евро-Керамика».

Посчитав, что ООО «Евро-Керамика» перевело бизнес (выручку) на взаимозависимое лицо – ООО «Евро-Керамика Печоры», поскольку:

-ответчик арендует те же объекты недвижимого имущества и оборудование, которые ранее арендовал и использовал в своей деятельности основной налогоплательщик;

-в настоящее время ответчиком заключены договоры на поставку сырья и договоры на покупку керамической плитки с тем же лицами, которые ранее являлись контрагентами основанного налогоплательщика;

-работники основанного налогоплательщика в 2019-2021 годах увольнялись с одновременным трудоустройством в ООО «Евро-Керамика Печоры»,

-при этом результатом перевода бизнеса стало снижение объема выручки и объема поступления денежных средств на счета ООО «Евро-Керамика», начиная со 2-го квартала 2020 года, при одновременном увеличении данных показателей у ООО «Евро-Керамика Печоры»,

Инспекция обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, указав при этом что в результате согласованных действий спорных организаций ООО «Евро- Керамика Печоры» продолжена деятельность, которую ранее вело ООО «Евро- Керамика», за счет доходов от которой должна быть исполнена обязанность по уплате налогов.

Суд удовлетворил заявленные инспекцией требования в полном объеме.

Таким образом, для реализации права налогового органа на взыскание в судебном порядке задолженности с зависимого лица необходимо наличие следующих обстоятельств:

1) обязанность основного налогоплательщика должна возникнуть по итогам налоговой проверки,

2) лица должны быть взаимозависимы,

3) должен быть доказан факт передачи денежных средств и иного имущества зависимому обществу,

4) такая передача должна быть связана с осведомленностью налогоплательщика о проведении в отношении него мероприятий налогового контроля,

5) передача имущества должна быть направлена на невозможность взыскания налоговой задолженности.

Признавая общества взаимозависимыми, суд правомрено исходил из следующего.

Взаимозависимые организации – это организации, способные оказывать влияние на условия и (или) результаты совершаемых ими сделок, на экономические результаты деятельности друг друга либо деятельности представляемых ими лиц (абзац 1 пункта 1 статьи 105.1 НК РФ). Условия, при которых организации признаются взаимозависимыми, установлены законодательством (пункт 1 статьи 20, пункт 2 статьи 105.1 НК РФ).

Вместе с тем суд может признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок и если будет доказана их объективная взаимозависимость (пункт 2 статьи 20, пункт 7 статьи 105.1 НК РФ).

При этом используемое в пункте 2 статьи 45 НК РФ понятие «иной зависимости» между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о взыскании налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение и должно толковаться с учетом цели данной нормы - противодействие избежанию налогообложения в тех исключительных случаях, когда действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный (зависимый друг от друга) характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том числе при отсутствии взаимозависимости, предусмотренной статьей 105.1 НК РФ.

Истец указал, что ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» являются взаимозависимыми для целей налогообложения согласно статьям 20 и 45 НК РФ через наличие доказательств указанных выше.

Помимо вышеизложенного, согласно анализу банковских выписок по счетам ООО «Евро-Керамика Печоры» ответчик с 2019 года осуществлял оплату товаров и услуг, приобретенных ООО «Евро-Керамика», с назначением платежа «за ООО «Евро-Керамика».

В некоторых поступлениях контрагентами в назначении платежа указывалась «Оплата за ООО «Евро-Керамика» (Позиция и дополнительные документы истца от 07.04.2022).

Таким образом, суд пришел к верному выводу о том, что в силу статьи 20 НК РФ через деятельность руководителей и учредителей, единство производственного комплекса и вида деятельности общества являются взаимозависимыми.

Доводы ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» о том, что настоящее исковое заявление направлено на двойное взыскание задолженности (в рамках банкротства и по ст 45 НК РФ, прим.ред.), судом также отклоняются, поскольку статья 45 НК РФ предусматривает взыскание задолженности, в первую очередь, с самого налогоплательщика, а затем с зависимого лица, при этом зависимое лицо не заменяет основного налогоплательщика в исполнении его налоговой обязательства, а становится солидарным исполнителем. Суммы, поступающие в счет погашения налоговой задолженности, независимо от организации– плательщика, будут относиться на лицевой счет основного налогоплательщика и закрывать его недоимку, при уплате задолженности в полном объеме кем- либо из солидарных плательщиков, взыскание задолженности сверх объема налоговой обязанности перед бюджетом исключается. Даже если будут выявлены суммы переплат, то налогоплательщики согласно статье 21 НК РФ будут вправе инициировать установленную законом процедуру возврата излишне уплаченного налога.

А52-434/2023

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