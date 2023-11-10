ФНС России повысит лимит по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту

Отсрочку, рассрочку в размере не более 50 миллионов рублей можно будет получить через региональное управление ФНС России, это упростит процесс.

Предлагают изменить лимит, в зависимости от которого выбирают, кто принимает решение по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту. Проект проходит публичное обсуждение.

Текущие параметры для рассрочки (отсрочки) в пределах 10 млн. ₽ нужно обратиться в УФНС региона, более 10 млн. ₽— в МРИ ФНС по управлению долгом.

C 1 января 2024 года заявления будут направляться:

по заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, поступившим после 01.01.2024, в сумме, не превышающей 50 миллионов рублей, — управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящего Порядка,

по заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, поступившим после 01.01.2024, в сумме, свыше 50 миллионов рублей, — Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по управлению долгом.

ФНС России также создала центр, который работает в рамках компетенций налоговых органов — «Площадку реструктуризации долга» на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом. Здесь налогоплательщики, испытывающие трудности с платежами, также могут получить помощь. Специалисты ведомства помогают им рассчитать, как восстановить платежеспособность и выбрать наиболее эффективный способ реабилитации. Это позволяет не только погасить бюджетный долг, но и сохранить бизнес должника.

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