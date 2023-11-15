Об очередности платежей по единому налоговому счету

Вопрос о правомерности начисления пени на решение по налоговой проверке не вступившее в законную силу.

После введения ЕНС и ЕНП прошло уже 11 месяцев, а проблемы только увеличиваются, простоты взаимодействия с налоговиками не прибавилось, по всей видимости указанные изменения призваны служить в борьбе с недоимкой, а не рационально подходить к взаимодействию государства с бизнесом (налогоплательщиками). Соблюдения баланса частно-публичных интересов явно нет.

Вот очередной пример из судебной практики:

УФНС проведена выездная налоговая проверка в отношении АО по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 01.01.2018 по 31.12.2020.

По результатам указанной проверки налоговым органом вынесено решение от 28.02.2023 No 1643 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (далее – Решение), которым начислены налоги на общую сумму 397 472 700 рублей, а также общество привлечено к ответственности, предусмотренной пунктами 1 и 3 статьи 122, пунктом 1 статьи 123, пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в виде штрафов на общую сумму 6 282 119,28 рублей.

14.03.2023 платежным поручением АО в качестве уплаты единого налогового платежа в размере 150 000 000 рублей уплатило часть начисленной Решением недоимки, а также в отношении указанной суммы денежных средств 16.03.2023 подало заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента (далее – Заявление).

В соответствии с Заявлением оплата в сумме 150 000 000 рублей учтена налоговым органом при погашении следующих налогов: по налогу на добычу полезных ископаемых - 141 859 095 рублей; по налогу на доходы физических лиц - 5 977 011 рублей; по налогу на прибыль организаций - 2 163 894 рублей.

После проведения указанного зачета на сумму уплаченной обществом недоимки (150 000 000 рублей) налоговый орган осуществил начисление пеней за период с 27.02.2018 по 14.03.2023, что привело к образованию по состоянию на 25.03.2023 отрицательного сальдо на Едином налоговом счете налогоплательщика в размере 52 889 953,97 рублей.

В период с 27.03.2023 по 28.03.2023 общество перечислило на Единый налоговый счет денежные средства в общей сумме 35 112 676,19 рублей (в качестве текущих платежей НДФЛ, СВ, НДС -4кв22, НДПИ 02.2022, прибыль 1кв23)

В связи с наличием отрицательного сальдо на Едином налоговом счете налогоплательщика в размере 52 889 953,97 рублей, уплаченные обществом в период с 27.03.2023 по 28.03.2023 денежные средства в сумме 35 112 676,19 рублей были списаны налоговым органом в счет погашения указанного отрицательного сальдо, то есть фактически в счет пеней, начисленных за период с 27.02.2018 по 14.03.2023 на сумму уплаченной 14.03.2023 обществом части недоимки по Решению в размере 150 000 000 рублей.

В рассматриваемом случае, по требованиям пункта 5 статьи 11.3 и статьи 78 НК РФ оспариваются действия УФНС по формированию 25.03.2023 в совокупности обязанности и учету на едином налоговом счете общества: денежных средств в размере 150 000 000,00 рублей, уплаченных заявителем 14.03.2023 в качестве Единого налогового платежа с предоставлением заявления о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, основаниям несоответствия плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента; пеней, начисленных за период с 27.02.2018 по 25.03.2023 на недоимку, рассчитанную на основании не вступившего в силу решения о привлечении АО к ответственности за совершение налогового правонарушения. В обоснование нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявитель указывает, что оспариваемые действия УФНС привели к негативным имущественным последствиям для налогоплательщика, поскольку вследствие образования отрицательного сальдо по состоянию на 25.03.2023 общество вынуждено было изыскивать дополнительные внешние источники финансирования, необходимые для покрытия расходов, что привело к убыткам АО в виде обязательств по возврату суммы займа и уплаченных за него процентов.

СУД УКАЗАЛ:

Лицо, в отношении которого вынесено соответствующее решение, вправе исполнить решение полностью или в части до вступления его в силу. При этом подача апелляционной жалобы не лишает это лицо права исполнить не вступившее в силу решение полностью или в части (абзац третий пункта 9 статьи 101.1 НК РФ).

На основании указанной правовой нормы, до вступления в силу Решения, АО уплатило часть недоимки (150000000 рублей), начисленной указанным решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также в отношении указанной суммы денежных средств подало заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента. Федеральным законом от 14.07.2022 No263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2023 введен особый порядок уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового счета

Согласно пункту 1 статьи 11.3 НК РФ единым налоговым платежом (далее - ЕНП) признаются денежные средства, перечисленные налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом и (или) иным лицом в бюджетную систему Российской Федерации на счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, а также денежные средства, взысканные с налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента в соответствии с данным Кодексом.

Исходя из пункта 2 статьи 11.3 НК РФ единым налоговым счетом (далее - ЕНС) признается форма учета налоговыми органами: денежного выражения совокупной обязанности; денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа.

При этом, под совокупной обязанностью понимается общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которую обязан уплатить (перечислить) налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) налоговый агент, и сумма налога, подлежащая возврату в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом (пункт 2 статьи 11 НК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11.3 НК РФ положительное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, больше денежного выражения совокупной обязанности. При формировании положительного сальдо ЕНС не учитываются суммы денежных средств, зачтенные в счет исполнения соответствующей обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента на основании заявления, представленного в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса.

Пунктом 5 статьи 11.3 НК РФ определены основания для формирования совокупной обязанности, подлежащей учету на ЕНС налогоплательщика в отношении каждого физического лица и каждой организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами (в том числе при исполнении обязанности управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета в связи с выполнением договора инвестиционного товарищества) в валюте Российской Федерации.

Так, подпунктом 9 пункта 5 статьи 11.3 НК РФ установлено, что совокупная обязанность формируется и подлежит учету на едином налоговом счете лица, в том числе, на основе решений налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений, решений налоговых органов об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений, решений об отмене (полностью или частично) решений о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке, решений об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично со дня вступления в силу соответствующего решения.

Согласно пункту 3 статьи 75 НК РФ пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов начиная со дня возникновения недоимки по день (включительно) исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.

В силу пункта 6 статьи 11.3 НК РФ сумма пеней, рассчитанная в соответствии со статьей 75 данного Кодекса, учитывается в совокупной обязанности со дня учета на едином налоговом счете недоимки, в отношении которой рассчитана данная сумма.

Статьей 78 НК РФ налогоплательщику предоставлено право распорядиться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, в том числе путем зачета в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 5 статьи 11.3 НК РФ.

В случае представления налогоплательщиком заявления в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 78 НК РФ сумма задолженности, в отношении которой поданы такие заявления, учитывается в совокупной обязанности последовательно начиная с задолженности с наиболее ранним сроком уплаты в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС на дату ее учета, со дня, следующего за днем представления заявления.

Вместе с тем, согласно общим принципам права, при конкуренции общей и специальной нормы применению подлежит специальная норма.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации подлежит применению пункт 6 статьи 11.3 НК РФ (специальная норма), согласно которому, сумма пеней, рассчитанная в соответствии со статьей 75 НК РФ, учитывается в совокупной обязанности со дня учета на едином налоговом счете недоимки, в отношении которой рассчитана данная сумма.

В связи чем, по выводам суда, обязанность по уплате недоимки по решению налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в случае частичной уплаты недоимки до вступления в законную силу данного решения подлежит учету в совокупной обязанности на дату представления заявления о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента.

На основании изложенного, суд признает, что действия должностных лиц УФНС по г. Севастополю по формированию в совокупности обязанности и учету на едином налоговом счете общества денежных средств в размере 150 000 000,00 рублей, уплаченных заявителем 14.03.2023 в качестве Единого налогового платежа с предоставлением Заявления, а также пеней, начисленных на указанную сумму недоимки, являются правомерными и соответствуют нормам действующего законодательства Российской Федерации. В связи с чем, заявленные АО требования не подлежат удовлетворению.

Дело No А84-6720/2023