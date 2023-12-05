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Обзор судебной практики

Уменьшение налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов умершего лица

Реализация права на вычет входящего НДС у наследника, по товару, принятого по наследованию, реализовавшего этот товар и уплатившего НДС.
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Судебная практика по указанному вопросу, не обширная и заслуживает внимания, обстоятельства следующие:

Предпринимателем Петровой И.Е. в состав налоговых вычетов по НДС включены 4 млн руб по счетам-фактурам, предъявленным индивидуальному предпринимателю Петрову А.К. (её умершему супругу) на основании заключенных им договоров поставки товара, согласно которым Петров А.К. (покупатель) обязался принимать и оплачивать товары на условиях, определенных договорами.

Предприниматель Петрова И.Е. приняла товар к учету и реализации как новый собственник товара, поскольку спорные счета-фактуры выставлены в конце 2020 года, тогда как её супруг Петров А.К. умер 11.01.2021, товары доставлены в г. Якутск после его смерти и приняты к учету во 2 квартале 2021 года.

Петров А.К. объективно не мог вступить во владение и пользование товарами, отгруженными по спорным счетам-фактурам, поскольку он на момент своей кончины не вступил в права пользования и распоряжения товаром, не принял его к учету, не понес полного бремени содержания товара, оплата за перевозку товара произведена частично предпринимателем Петровой И.Е. после его смерти.

Являясь единственным выгодоприобретателем, Петрова И.Е. распоряжалась собственным имуществом и несла расходы на приобретение и транспортировку товара по спорным счетам-фактурам, что не отрицается налоговым органом.

В данном случае, под покупкой подразумевается не только реализация предпринимателем Петровой И.Е. права на вступление в наследство, но также и исполнение обязанности по отчуждению из состава наследства денежных средств её супруга во исполнение обязательств, взятых им на себя при жизни.

Поскольку товар получен Петровой И.Е., принят к учету и реализован, ею же был уплачен НДС от реализации, а право на вычет входного НДС в этом случае содержалось в наследственной массе (как обязательственное право), и он не был предъявлен к вычету ранее, цепочка плательщиков НДС в данном случае не прерывается.

По результатам проверки представленной 23.07.2021 Петровой И.Е. налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2021 года налоговым органом установлено неправомерное включение 4 млн руб в состав налоговых вычетов по НДС по счетам-фактурам, предъявленным иному лицу – предпринимателю – Петрову А.К., умерший супруг Петровой И.Е.), вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым налогоплательщику начислено 4 млн рублей НДС, пени по нему и штрафа по части 2 статьи 122 НК.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что предпринимателем не выполнены условия для принятия к вычету сумм НДС по приобретенным товарам, установленные положениями статей 169, 171, 172 НК.

Удовлетворяя требование, арбитражные суды исходили из наличия у предпринимателя Петровой Е.И., как у наследника спорного товара, принявшего, реализовавшего этот товар и уплатившего НДС от реализации права на вычет входящего НДС, поскольку она совершила все необходимые действия и выполнила соответствующие обязательства как плательщика НДС для принятия его к вычету.

Понятие налоговой базы и вычетов по НДС, основания, порядок и условия их применения установлены положениями статей 153, 166, 169, 171, 172 НК.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 11 НК институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.

Конституционный Суд РФ в своих решениях (постановления от 14.07.2003 No 12-П, от 23.12.2009 № 20-П) неоднократно указывал, что нормы налогового законодательства — исходя не только из публичных интересов государства, но и из частных интересов физических и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений — должны быть гармонизированы с носящими обычно диспозитивный характер нормами гражданского законодательства; налоговые обязательства, будучи прямым следствием деятельности в экономической сфере, неразрывно с нею связаны, их возникновению, как правило, предшествует вступление лица в гражданские правоотношения, то есть налоговые обязательства базируются на гражданско-правовых отношениях либо тесно с ними связаны.

В соответствии с положениями статьи 1178 ГК, наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (статья 132 ГК) с соблюдением правил статьи 1170 настоящего Кодекса.

Законодательство РФ в области наследования предусматривает особый порядок наследования имущества, прав и обязанностей индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, но не конкретизирует порядок перехода права на налоговый вычет, равно как и порядок ведения налогового учета в случае смерти индивидуального предпринимателя, оплатившего, но не получившего товар, облагаемый НДС.

Согласно положениям пункта 7 статьи 3 НК все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

Под реализацией товаров (работ, услуг) в целях применения норм главы 21 НК РФ признается, в том числе передача имущественных прав (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК), что является сутью наследования.

Статьей 1112 ГК предусмотрено, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности; не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами.

Из указанного следует, что право на налоговый вычет как обязательственное право (один из видов имущественных прав) — это право по отношению к государству требовать предоставления вычета ранее уплаченного налога.

Кроме того, по общему правилу, обязательственные права могут возникать в отношении имущественных прав, которые еще не существуют (как например обязательство передать товар, который продавец должен будет купить или произвести).

Более того, согласно буквальному толкованию данной нормы, перечень обязательственных прав является открытым.

Исходя из анализа действующего законодательства Российской Федерации запрет на наследование права на налоговый вычет не установлен, что корреспондирует с содержанием вышеуказанной нормы ГК РФ.

При этом, арбитражные суды обоснованно указали на то, что в данной ситуации оспариваемым решением создается ситуация, когда отказывая в предоставлении вычета, налоговый орган возлагает на предпринимателя обязанность повторно уплатить в бюджет уже уплаченный предыдущими поставщиками НДС, что нарушает права заявителя.

Дело № А58-4995/2022.

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Комментарии

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