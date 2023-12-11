Займы и аренда у взаимозависимых индивидуальных предпринимателей не запрещены. Судебная практика.

Судами установлено и материалами дела подтверждено следующее.

Общество зарегистрировано 14.10.2015, осуществляло оптовую торговлю; применяет общий режим налогообложения.

Руководителем Общества является Кохан В.А. До 30.01.2020 учредитель с долей участия в уставном капитале 100% - Константинов М.А., также является ИП, арендодателем по договорам аренды, с 30.01.2020 учредитель (участник) - Кохан В.А.

В проверяемом периоде между Обществом (арендатор) и ИП Константиновым М.А., Борзуновым А.А., Яцентюком Е.М., Поляковым А.А. (арендодатели) были заключены договоры аренды сооружений, договоры займов.

Кроме того, между Обществом и ИП Новиковой К.М., Борзуновой Н.М., Яцентюком Е.М., Поляковым Д.А. (арендодатели) действовали договоры аренды судов.

По результатам проведения выездной налоговой проверки в отношении Общества Инспекцией принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым начислены налог на прибыль в сумме 419 248 463 руб..

В ходе налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о совершении умышленных и согласованных действий налогоплательщиком и взаимосвязанными с ним индивидуальными предпринимателями, направленных на неуплату Обществом налога на прибыль в результате завышения расходов на сумму арендных платежей и расходов на сумму процентов по договорам займов, заключенным с предпринимателями.

Давая оценку доводам Инспекции о взаимозависимости Общества и предпринимателей, подконтрольности последних заявителю, суды правомерно отметили, что взаимозависимость сама по себе не свидетельствует о недобросовестности действий налогоплательщиков при условии, что они являются самостоятельными субъектами хозяйственных и налоговых отношений, самостоятельно исполняют обязательства в рамках уставной деятельности, самостоятельно ведут учет своих доходов и расходов, исчисляют налоги и представляют в налоговый орган по месту учета налоговую отчетность.

Судами установлено и материалами дела подтверждено: право собственности на объекты недвижимого имущества и суда внутреннего плавания принадлежит физическим лицам и возникало по мере приобретения имущества начиная с 2001 года; в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности в 2010 году, то есть за 5 лет до создания Общества, физические лица зарегистрировались в качестве предпринимателей; физические лица осуществляли деятельность по предоставлению принадлежащего им имущества в аренду задолго до создания Общества, самостоятельно принимая решения о заключении договоров: аренды, дарения, поручительства, залога; доход от сдачи имущества в аренду получали в безналичной форме в соответствии с условиями заключенных договоров и соразмерно их долям в праве собственности.

Судами также учтено, что сдача имущества в аренду является одним из способов распоряжения собственником принадлежащим ему имуществом и самостоятельным видом предпринимательской деятельности (ОКВЭД 68.20.2), обеспечивает собственнику получение дохода; при этом по условиям договоров аренды, заключенных между Обществом и собственниками имущества, все обязанности по содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонтам возложены на арендатора. Следовательно, обязанность по содержанию объектов недвижимого имущества (а также водного транспорта), риски, связанные с эксплуатацией объектов, возложены на арендатора в силу договора.

Предприниматели используют помещение (87 кв.м) в принадлежащем им на праве долевой собственности здании (г. Хабаровск, ул. Кирова, д. 1), что, как верно отметили суды, объясняет использование одного IP-адреса.

Суды установили, что обоснованных претензий относительно финансовой возможности (невозможности) предпринимателями приобрести имущество, впоследствии сданное в аренду, налоговым органом не приведено. Согласно не опровергнутых налоговым органом доводов налогоплательщика, ранее полученные предпринимателями доходы (заработная плата, дивиденды, арендная плата) отражены в налоговой отчетности (справки по форме 2-НДФЛ, декларациях по упрощенной системе налогообложения), налоги с них уплачены.

Налоговым органом в ходе проверки не установлено, что выплаченные физическим лицам (Константинову М.А., Яцентюку Е.М., Полякову А.А. и Борзунову А.А.) заработная плата и/или арендные платежи превышали размер аналогичных платежей в сопоставимых сделках (должностях). Как обоснованно отметил суд, ранее в ходе проведения выездных налоговых проверок ООО «Амурская нефтебаза» (ИНН 2725026666) и ООО «Амурская нефтебаза» (ИНН 2724092257) таких нарушений также не было выявлено.

Довод о том, что некоторые из предпринимателей приобрели имущество, сдаваемое Обществу в аренду, на денежные средства, полученные в период трудовых отношений до создания заявителя, правового значения не имеет.

Суд установил, что предпринимателями арендные платежи получены в полном объеме, возникшая в 2018 году задолженность по арендной плате была полностью погашена Обществом в первом квартале 2019 года. Денежные средства предпринимателями направлялись, в том числе на приобретение в собственность другого имущества, что подтверждает выводы судов о наличии у предпринимателей цели получения прибыли от использования принадлежащего им имущества, о самостоятельном характере деятельности Общества и предпринимателей. Суд также считает необходимым отметить следующее: установление в договорах размера арендной платы в процентном соотношении от прибыли, полученной заявителем от использования сооружения (имущества), не противоречит нормам гражданского законодательства; то обстоятельство, что Общество выступало единственным арендатором у предпринимателей, соответствует предмету договоров аренды; передача предпринимателями судов своим родственникам не связана с деятельностью именно заявителя (обратное не доказано).

Таким образом, с учетом установленных обстоятельств суды верно указали, что налоговый орган не доказал, что договоры аренды и договоры займа, заключенные между Обществом и предпринимателями, не имели деловой цели, то есть результаты сделок не использовались в деятельности Общества, приносящей доходы, и не были реально исполнены сторонами, указанными в договорах, что арендная плата за арендуемое имущество была многократно завышена по сравнению с рыночным уровнем именно арендных платежей на аналогичное имущество (а не с некой стоимостью имущества), не доказан факт завышения расходов по уплате процентов.

Суды отметили, что Инспекция не оспаривает факт использования Обществом имущества, арендованного у предпринимателей, как и заемных средств, но не представляет надлежащих доказательств того, что сделки по передаче сооружений, судов в аренду, по предоставлению займов осуществлены формально лишь для создания видимости и разделения некоего бизнеса, что свидетельствовало бы о создании формального документооборота с целью минимизации налоговых обязательств Общества.

Судами принято во внимание, что проверки в отношении предпринимателей налоговым органом не проводились, с упрощенной системы налогообложения они не переводились, им не вменялось в вину нарушение правил ведения налогового учета.

В данном случае, несмотря на взаимозависимость Общества и его контрагентов (арендодателей), вопреки доводам Инспекции, их деятельность осуществлялась раздельно по соответствующим сегментам рынка. Основным осуществляемым видом деятельности предпринимателей является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2). Торговлю моторным топливом и авиационным бензином осуществляло только Общество.

Учитывая данные обстоятельства, а также то, что физические лица были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и начали осуществлять предпринимательскую деятельность по сдаче имущества в аренду в 2010 году, а Общество было создано только в 2015 году, судами правомерно отклонен довод Инспекции об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности одним налогоплательщиком (Обществом), формально разделенной на отдельные субъекты, зарегистрированные, в том числе в качестве индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, из кассационной жалобы не усматривается, какие именно действия Общества и в какой период (начиная с какой даты) могут быть квалифицированы как «дробление бизнеса».

Суды установили, что при вынесении оспариваемого решения налоговый орган исключил из состава расходов всю сумму затрат по аренде недвижимого имущества (а также судов внутреннего плавания), фактически признал реальными безвозмездные сделки, в то время как согласно пункту 1 статьи 105.3 и пункту 8 статьи 250 НК РФ такие сделки не соответствуют рыночным условиям.

Доводы Инспекции о том, что часть денежных средств, перечисленных в адрес предпринимателей за аренду, возвращалась налогоплательщику в виде займов, были всесторонне рассмотрены судами и мотивировано отклонены в качестве доказательства получения необоснованной налоговой выгоды.

Так, судами принято во внимание, что предоставление займов не носило регулярного характера, арендная плата, которую Общество начало выплачивать во 2 квартале 2016 года, являлась одним из источников дохода предпринимателей; проценты по займам и арендные платежи уплачены в полном объеме Обществом, которое уплачивало проценты по займам ежемесячно, нарушений договорных сроков уплаты процентов в ходе проверки не установлено; сумма задолженности по арендной плате, возникшая в 2018 году, учтена Обществом в расходах и уплачена в первом квартале 2019 года, а также, по утверждению заявителя, отражена в налоговой базе предпринимателей по общей системе налогообложения (указанный довод Инспекцией документально не опровергнут).

Кассационная инстанция соглашается с выводами судов о непоследовательности действий налогового органа, который, констатируя нарушение предпринимателями условий применения упрощенной системы налогообложения (в частности, контроль дохода в целях сохранения указанного режима налогообложения), в то же время контрольных мероприятий в отношении них не проводил. Фактически выявив нарушения со стороны предпринимателей (нарушений со стороны Общества в части расходов по причине установления различия между фактическими расходами на аренду и оплату процентов по займам и рыночной величиной соответствующих видов расходов , нахождения заявителя на методе начисления, не обнаружено), налоговый орган произвел доначисление налога на прибыль (пени, штрафа) Обществу.

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии у Инспекции оснований для доначисления Обществу налога на прибыль (соответствующих сумм пеней и штрафа), в связи с чем правомерно признали недействительным решение Инспекции.

А45-27009/2021

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