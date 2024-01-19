Интернет взорвал пародийный ролик по мотивам сериала «Слово пацана» о бумажном НДС

Бывает ли качественный бумажный НДС❓❓❓
Наш ответ — нет. О каком качестве можно говорить в контексте незаконной минимизации налогов? В чем качество его должно быть?
Отсутствие претензий налоговой — вероятно, так как тут надо понимать, что если вам счет-фактура идет не от лица, осуществляющего реальную деятельность, то последствия всегда одни и те же!
Конечно кого-то и не тронут, пропустят, просмотрят…
Примеров раскрутки площадок бумажного ндс много, а после введения в силу закона об ответственности непосредственно за торговлю бумажным ндс будет реализоны материалы, накопившиеся за время существования такой услуги.
После вскрытия площадки пойдут за выгодоприобретателями, а потом проверки, неуплаты налогов и прочее. Тяжеловато будет в суде объяснять характер взаимоотношений с компанией, площадки по которой вынесен обвинительный приговор и решение суда вступило в силу 🙊
Вот громкие дела бумажного НДС 🧻🧻🧻: 🗂️А40-173196/2022. 🗂️А55-7689/2021. И вот еще дело: А55-26806/21.
Претензии по этим площадкам много кому предъявили 😢 Большая часть в суд не пошла, понимая, что шансов отстоять позицию по взаимоотношениям с такой историей нет.
Если даже вас не тревожит местная налоговая, на этот случай есть органы из нашего поста про суперконтроллеров🦸♂️🦸♀️🦸, почитайте.
P.S. Бумажный НДС — зло 😈🧻🧻🧻⛔️⛔️⛔️
С уважением @proff_nalog✊
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