Законопроект о внесении изменения в статью 82 НК, об ускоренной передаче материалов налоговых проверок в следствие отклонен

Указанный законопроект предлагал узаконить право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход ст. 32 НК путем изменения ст. 82 НК.

Как мы писали ранее, в Госдуму внесен законопроект № 409982-8 «О внесении изменения в статью 82 части первой НК РФ».

Указанный законопроект предлагал узаконить право ФНС на ускоренное возбуждение (передачу материалов для возбуждения) дел по налоговым преступлениям, в обход ст. 32 НК путем изменения ст.82 НК.

Сейчас действует следующий порядок, возбуждения уголовных дел (УД) по налоговым преступлениям:

В соответствии ч. 1.3 ст. 140 УПК (51-ФЗ от 09.03.2022), уголовное дело по неуплате налогов (СВ) может быть возбуждено только на основании материалов, которые направлены налоговой.

Ст. 32 НК регламентирует порядок направления материалов и является специальной нормой. Решение должно вступить с силу и момента вступления в силу должно пройти не менее 75 дней.

Ст. 82 НК про обмен материалами, не относится к основаниям для возбуждения дела по 198,199,199.3,199.4 УК, однако есть и отрицательная практика.

Законопроект отклонен по следующим мотивам:

➡️Рассматривая целесообразность предложенных изменений, необходимо отметить, что процедура направления налоговым органом материалов в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела предусмотрена пунктом 3 статьи 32 НК.

В случае принятия проектируемых изменений возникнет коллизия между нормами налогового законодательства, поскольку фактически будет создано два параллельных механизма направления материалов налоговыми органами в следственные органы, что приведет к трудностям в их применении налоговыми органами, следственными органами, судами.

➡️Установленный в настоящее время порядок направления налоговыми органами материалов в следственные органы обусловлен, в том числе, заинтересованностью государства в систематическом поступлении налоговых платежей от налогоплательщиков, а не в единовременном получении штрафов или иных санкций.

➡️Предлагаемое законопроектом нововведение снизит гарантии защиты прав налогоплательщиков от уголовного преследования, не учитывает право налогоплательщика оспорить содержание акта налоговой проверки и необходимость проведения дополнительных материалов налогового контроля в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки, право налогоплательщика обжаловать решение налогового органа, право налогоплательщика на получение отсрочки или рассрочки по уплате возникшей задолженности, а также право на добровольную уплату задолженности по итогам рассмотрения материалов налоговой проверки.

https://sozd.duma.gov.ru/download/ECD902EE-4742-4F2F-988C-6754CDDF07D4

Можно было бы сказать, что бизнес может выдохнуть, но на самом деле вряд ли это повлияет на передачу материалов не по срокам ст.32 НК.

А вот, что происходит сейчас:

В Компании прошла налоговая проверка. Налогоплательщик подал апелляционную жалобу.

Решение не вступило в силу, а налоговики направили материалы в следственный комитет.

Компания решила оспорить, ведь в законе указано четко, когда передавать в СК материалы проверок.

Суд указал:

«Передача заинтересованным лицом в Следственное управление сведений в рамках служебных отношений никак не влияет на деловую репутацию юридического лица, равно как и факт возможного проведения следственных мероприятий в отношении его руководителя не свидетельствует о том, что права Общества как субъекта предпринимательской деятельности были нарушены и возникли препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности» (дело А44-4876/2022).

Вот еще примеры, дела возбуждены в обоих случаях.

Передача в СК по ст. 32 НК (редакция до 01.01.23), не дожидаясь сроков и событий, указанных в статье, а также решения об отказе в привлечении (первое дело А64-9947/2022).

Две инстанции в пользу НП. Первое требование отменено, как незаконное самой службой, второе — выставлено в период обеспечительных мер суда.

Суд кассации отменил решения судов и признал действия налоговиков законными и не нарушающими прав налогоплательщика.

«Судами не учтено, что общество вправе в случае несогласия с постановлением о возбуждении уголовного дела обжаловать указанное постановление, а также осуществление процессуальных действий в рамках уголовного дела следственными органами, в установленном законом порядке.

Учитывая изложенное, выводы судов о нарушении оспариваемыми действиями налогового органа прав и законных интересов общества в предпринимательской деятельности сделаны при неправильном применении норм материального и процессуального права и представленные в материалы дела доказательства не свидетельствуют о наличии таких нарушений действиями налогового органа».

Второе дело А64-6512/2023 не рассмотрено.

Источник: ТГ канал Proff Налог.