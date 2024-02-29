ФНС не может обжаловать прекращение уголовного дела по неуплате налогов. Судебная практика

Поскольку преступлением вред имуществу и деловой репутации ИФНС не причинен, решение о признании данного органа потерпевшим и, как следствие, наделение его правом обжалования судебных решений по вопросам, не связанным с разрешением гражданского иска, противоречит требованиям закона.

Налоговыми в погоне за взысканием долгов по налогам идут все возможные ухищрения и тут получила развитие практика участия налоговиков в судебном деле по неуплате налогов.

Предыстория

Органом предварительного следствия физическому лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК, а именно в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере.

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК, прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В кассационной жалобе представителем ИФНС выражал несогласие с решением суда о прекращении уголовного дела в отношении физ лица, а также апелляционным постановлением, заявляет о несоответствии обжалуемых судебных решений интересам государства, необоснованном изменении обвинения с ч.2 ст.199 УК на ч.1 ст.199 УК и, как следствие, невозможности возмещения в полном объеме причиненного государству в лице ИФНС России № 27 по Красноярскому краю ущерба.

Представителем ИФНС поставлен вопрос об отмене обжалуемых судебных решений, возвращении уголовного дела прокурору в порядке п.6 ч.1 ст. 237 УПК для предъявления физ лицо более тяжкого обвинения, либо о передаче уголовного дела на новое судебное рассмотрение.

В обоснование заявленных требований автор кассационной жалобы указывает на то, что в ходе налоговой выездной проверки было установлено уклонение от уплаты налогов в сумме НДС и по налогу на прибыль организаций, а всего неуплаченная сумма налогов составила более 45 млн.руб. что соответствует сумме исковых требований прокурора к физ лицу о взыскании в пользу ИФНС.

Исходя из установленной суммы неуплаченных налогов физ лицу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК, которое в последующем необоснованно было прекращено. При разрешении настоящего уголовного дела, а также при обращении в суд первой инстанции с жалобами в порядке ст. 125 УПК, налоговый орган был ограничен в праве обжаловать незаконное решение следственного органа.

Заявляет, что, начиная с момента рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, потерпевший в лице государства был лишен права на участие в уголовном процессе путем предоставления возражений и доказательств, опровергающих выводы следственного органа и суда. Суды двух инстанций оставили без проверки доводы о незаконности прекращения уголовного преследования по п. «б» ч.2 ст.199 УК.

Неверная квалификация действий физического лица и необоснованное освобождение его от уголовной ответственности привели к невозможности взыскания с физ лицо в гражданском судопроизводстве денежных средств в бюджет Российской Федерации в размере то есть всей суммы неуплаченных налогов.

Проверив материалы уголовного дела и изложенные в кассационной жалобе доводы, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Вопреки доводам автора кассационной жалобы, права ИФНС в лице ее представителя обжалуемым судебным решением не нарушены.

В силу требований закона, а также в соответствии с разъяснениями, изложенными в п.27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 года №48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», гражданский иск может быть предъявлен прокурором или налоговым органом.

По настоящему уголовному делу иск предъявлен прокурором в интересах Российской Федерации в лице ИФНС. Налоговый орган в лице представителя ИФНС признан гражданским истцом. В силу требований ч.4 ст. 44 УПК гражданский истец наделен правом обжалования судебного решения в части гражданского иска.

Прекратив уголовное дело в отношении физ лица, суд оставил гражданский иск без рассмотрения, что соответствует требованиям закона и разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в абз. 2 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу». Такое решение суда сохраняет за налоговыми органами право на обращение в порядке гражданского судопроизводства с иском о возмещении вреда, причиненного в результате неуплаты налогов. Прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает лицо, в отношении которого прекращено дело, от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда.

В этой связи доводы представителя ИФНС о том, что обжалуемое судебное решение создает препятствия в реализации налоговым органом права заявить в гражданском судопроизводстве требование о возмещении в полном объеме вреда, связанного с неуплатой налогов, нельзя признать обоснованными.

Содержащаяся в ч. 1 ст. 42 УПК норма имеет своим предназначением обеспечение в уголовном судопроизводстве защиты нарушенных преступлением прав и законных интересов граждан и их объединений и не регламентирует вопросы, связанные с защитой пострадавших от преступления публично-правовых интересов государства, которая обеспечивается публично-правовыми средствами путем осуществления от имени государства специально уполномоченными органами уголовного преследования, включая поддержание государственного обвинения в суде, и не предполагает привлечение к участию в уголовном деле таких субсидиарных обвинителей, как потерпевшие (определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 812-О-О). Органы государственной власти и органы местного самоуправления как юридические лица могут выступать в качестве потерпевших при причинении преступлением вреда непосредственно их имуществу или деловой репутации.

Поскольку преступлением вред имуществу и деловой репутации ИФНС не причинен, решение о признании данного органа потерпевшим и, как следствие, наделение его правом обжалования судебных решений по вопросам, не связанным с разрешением гражданского иска, противоречит требованиям закона.

С учетом изложенного, доводы кассационной жалобы о необоснованной квалификации действий физ лицо по ч.1 ст.199 УК, о наличии оснований для предъявления ему более тяжкого обвинения, фактически направленные на ухудшение положения лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, как заявленные лицом, не наделенным соответствующими полномочиями, разрешению не подлежат.

В данном случае уголовное дело, в рамках которого заявлены исковые требования — прекращено, гражданский иск оставлен без рассмотрения, в связи с чем отпала необходимость в сохранении указанной меры процессуального принуждения.

При этом права гражданского истца нельзя признать нарушенными, поскольку при прекращении производства по гражданскому иску, оставлении его без рассмотрения, уголовно-процессуальная мера принуждения в виде наложения ареста на имущество может быть заменена аналогичной гражданско-процессуальной мерой в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, КАССАЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по Делу № 77-4627/2023.

Источник ТГ канал Proff Налог