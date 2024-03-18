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Судебная практика по налоговым спорам

Судебная практика. Определение ВС по делу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

Дело о налоговых последствиях увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет рассмотрено
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Кратко суть спорного вопроса

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к МРИ ФНС, налоговый орган) о признании недействительным решения «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», которым обществу доначислен налог на прибыль организаций с дохода, выплаченного иностранному юридическому лицу в виде дивидендов от российской организации.

Три инстанции в пользу налогового органа

Выводы налогового органа и судов:

При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет с даты государственной регистрации изменений в устав у иностранной организации — акционера возникает доход в размере суммы увеличения номинальной стоимости акций

Суды указали, что фактически Общество расширительно толкует положения пп 15 п 1 ст 251 НК.

Судом указано, что исключений в виде доходов, указанных в пп 15 п 1 ст 251 НК, при обложении налогом у источника выплаты не предусмотрено.

Судом указано, со ссылкой на многочисленные разъяснения Минфина России, резиденты РФ (на которых распространяются положения пп п 15 п 1 ст 251 НК) и нерезиденты не находятся в одинаковых обстоятельствах.

СКЭС ВС РФ логику нижестоящих судов не принял, поддержал позицию налогоплательщика.

Отменил решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции и принял новый судебный акт.

Выводы ВС РФ

➡️Запрет дискриминации состоит в недопустимости возникновения ситуаций, когда НП подвергается более обременительным условиям налогообложения в РФ только по причине его иностранного статуса (дискриминация по признаку резидентства получателя дохода). При этом требование о недискриминации не означает, что РФ обязана предоставлять резидентам другой страны какие–либо преференции в сфере налогообложения или обеспечивать полную идентичность условий налогообложения российских плательщиков и иностранных лиц. Однако это означает, что различия в условиях налогообложения дохода и капитала таких лиц не могут быть произвольными, в отсутствие экономических и иных разумных причин для дифференциации.

➡️Позиция налогового органа, в соответствии с которой российская организация, являющаяся акционером другой российской организации и принявшая решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала этой другой российской организации, при наличии Соглашения, находится в лучшем положении, чем иностранная организация, принявшая аналогичное решение, явно не соответствует основным целям Соглашения и не способствует поощрению инвестиций.

Наличие в настоящем деле признаков каких–либо злоупотреблений не усматривается.

➡️Поскольку выгода российской организации — акционера от прироста стоимости капитала акционерного общества в размере, соответствующем увеличению уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, не рассматривается законодателем в качестве подлежащего налогообложению дохода, то не имеется оснований подвергать более обременительному налогообложению в рассматриваемой части иностранного акционера, сохранившего капитализацию российской организации.

Одним из доводов Общества являлось, что выплат акционеру – нерезиденту не производилось, вследствие чего общество не могло исполнить обязанности налогового агента, а именно удержать и перечислить в бюджетную систему налог.

Два одинаковых по сути дела у данной организации, одно дошло до СКЭС ВС РФ А40-243943/2022, (второе А40-36071/2023) будет рассмотрено по аналогии.

Полный текст в ТГ канале.

Источник ТГ канал Proff Налог

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proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Судебная практика. Определение ВС по делу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

Дело о налоговых последствиях увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет рассмотрено

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