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Верховный суд рассмотрел вопрос о значении решений судов по гражданским спорам между контрагентами для легализации налоговых последствий сделок

Спор о преюдициальном влиянии решения суда по гражданско-правовому спору на налоговый спор и налоговые последствия. Обзор.
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Фабула такая: в отношении Общества проведена налоговая проверка. Основанием для доначислений послужил вывод инспекции о неправомерном включении обществом в состав налоговых вычетов по НДС и в расходы, стоимости ТМЦ, а также выполненных работ, услуг по документам, оформленным от имени спорных контрагентов.

Решением Арбитражного суда и суда апелляционной инстанции в удовлетворении заявленного обществом требования отказано.

Постановлением суда округа принятые по делу судебные акты по эпизоду, связанному с доначислением НДС и налога на прибыль, по взаимоотношениям НП с одним из спорных к/а, отменены, заявление общества в указанной части удовлетворено.

Суд кассационной инстанции при отмене принятых судебных актов исходил из того, что реальность хозяйственных операций с названным контрагентом была установлена в рамках иного судебного дела, где Арбитражный суд, рассматривая иск общества к спорному к/а о взыскании задолженности с Общества за выполненные работы, дал соответствующую оценку взаимоотношениям сторон по договору, удовлетворив заявленный иск субподрядчика.

В решении по названному делу суд, проанализировав условия договора, исходил из того, что Обществом работы по договору приняты, обязанность по их оплате наступила, в связи с чем требование к/а о взыскании задолженности признал правомерным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что данные юридические лица являлись контрагентами по сделке, оцениваемой при проведении налоговой проверки, суд округа, сославшись на положения статьи 69 АПК, пришел к выводу об отсутствии у инспекции доказательств получения обществом ННВ по взаимоотношениям с к/а.

Налоговики подали кассацию в ВС.

Налоговики приводили следующие доводы:

  • установлен факт фиктивного документооборота

  • проверяемый НП обладал необходимыми ресурсами для самостоятельного выполнения спорных работ.

В этой связи вывод суда кассационной инстанции об обратном, основанный на решении суда по иному делу при рассмотрении гражданско-правового спора, не может иметь преюдициального значения при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов.

Такой судебный акт имеет иной предмет и основание иска, оценка же налоговых последствий финансово- хозяйственных сделок производится налоговым органом в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.

  • налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции.

  • представленный договор с контрагентом и другие документы не свидетельствуют о том, что налогоплательщиком в полной мере были выполнены условия заключенной сделки.

СКЭС принял и рассмотрел жалобу в пользу налогового органа.

Коротко выводы ВС

Судом кассационной инстанции не было учтено следующее.

  • Законодательная дискреция в области налогообложения обусловлена его связью с экономически значимой деятельностью налогоплательщика, а потому и нормы налогового законодательства, определяя основания, порядок и условия налоговых изъятий в бюджет, находятся в объективной взаимосвязи с нормами гражданского законодательства

  • Оценка правомерности действий налогоплательщика предполагает оценку заключенных им сделок, которые должны не только формально соответствовать законодательству, но и быть реальными, и не вступать в противоречие с общим запретом недобросовестного осуществления налогоплательщиком своих прав.

  • Следует признать ошибочным вывод суда кассационной инстанции о том, что результат рассмотрения гражданско-правового спора сам по себе, без исследования и оценки доказательств в рамках налогового спора, имеет преюдициальное значение при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов. Вопреки выводу суда округа решение по гражданско-правовому спору имеет иной предмет, основание иска, и не учитывает налоговые последствия финансово-хозяйственных операций применительно к требованиям налогового законодательства.

  • Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции

Отбиться от претензий налоговиков по фирме «однодневке» решением суда по гражданскому спору с ней, как фактором реальных взаимоотношений, не получится.

Определение № 306-ЭС23-24623.

Полный текст определения Судебной коллегии ВС⬇️⬇️⬇️

Больше информации тут ➡️ ТГ канал Proff Налог.

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