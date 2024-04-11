Предложено доработать УСН для решения проблем с дроблением бизнеса

Глава палаты отметил, что при сокращении выручки, соответственно, должна снижаться и ставка налога

«Суть механизма сводится к тому, что ставка налога по упрощенной системе налогообложения могла бы стать прогрессивной, своего рода "скользящей", и увеличиваться в зависимости от роста выручки компании. При этом пороговые значения для упрощенцев также должны быть увеличены и приравнены к порогам для получения господдержки МСП».

К примеру, при выручке до 150 млн рублей можно было бы сохранить действующие ставки по УСН 6% и 15%; при росте выручки до 400 млн рублей — поднять их, к примеру, до 8% и 16%. Затем при выручке до 800 млн рублей — установить ставки 10% и 20%, а при увеличении выручки до 2 млрд рублей — уже применять исключительно общую систему налогообложения. При этом при сокращении выручки, соответственно, должна снижаться и ставка налога.

«Предприниматели также должны по своему выбору получить возможность становиться плательщиками НДС при работе в секторе B2B. Бизнес делится из-за того, что в секторе B2C выгоднее осуществлять реализацию, находясь на УСН, а при работе с крупными и средними компаниями уже выгоднее находиться на общей системе, где важен вопрос вычета по НДС».

Источник ТАСС

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