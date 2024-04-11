Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей УК

Согласно документу, изменения пороговых значений были внесены в следующие статьи УК РФ: уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другие.

Документ, изменяет пороги значений в следующие статьи УК:

➡️в ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) крупным размером признается сумма налогов (или взносов), превышающая 18 млн 750 тыс. руб. за три финансовых года (ранее — 15 млн руб.), в особо крупном размере — превышающая 56 млн 250 тыс. руб. (ранее — 45 млн руб.);

➡️в ст. 199.1 (неисполнение обязанности налогового агента) крупной считается сумма налогов, превышающая за три финансовых года 18 млн 750 тыс. руб. (ранее — 15 млн руб.), особо крупной — превышающая 56 млн 250 тыс. руб. (ранее — 40 млн руб.);

➡️в ст. 200.3 (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве) деяние будет считаться совершенным в крупном размере, если сумма привлеченных средств превышает 4,5 млн руб. (ранее — 3 млн руб.), в особо крупном — 7,5 млн руб. (ранее — 5 млн руб.).

➡️в ст. 159 (мошенничество) значительным теперь считается ущерб в сумме не менее 250 тыс. руб. (ранее — не менее 10 тыс. руб.), крупным — стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб. (ранее — 3 млн руб.), особо крупным — превышающая 18 млн руб. (ранее — 12 млн руб.);

➡️в ст. 171.5 (незаконная выдача потребительских кредитов) ущерб считается крупным, если сумма выданных кредитов превышает 3,5 млн руб. (ранее — 2 млн 250 тыс. руб.);

➡️в ст. 172.3 (невнесение в финансовые документы сведений о размещенных физлицами и ИП денежных средствах) крупным размером ущерба признана сумма сокрытых денежных средств более 4,5 млн руб. за период одного финансового года (ранее — более 3 млн руб.);

➡️в ст. 178 (ограничение конкуренции) доходом в крупном размере признан доход в 80 млн руб. (ранее 50 млн руб.), доходом в особо крупном размере — 395 млн руб. (ранее — 250 млн руб.). Крупным ущербом признана сумма 16 млн руб. (ранее — 10 млн руб.), особо крупным — 47,5 млн руб. (ранее — 30 млн руб.);

➡️в ст. 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации) пороги ущерба, дохода, убытков в крупном размере повышены с 3 млн 750 тыс. руб. до суммы, превышающей 5,5 млн руб.;

➡️в ст. 193.1 (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам) деяние будет считаться совершенным в крупном размере, если сумма незаконно переведенных средств превышает 13,5 млн руб. (ранее — 9 млн руб.), в особо крупном размере — 65 млн руб. (ранее — 45 млн руб.);

В законе декриминализован ряд составов преступлений. В частности, речь идет о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, и незаконном использовании предупредительной маркировки.

Закон вступает в силу спустя десять дней после его опубликования.

Источник Коммерсант

P.s. Закон будет иметь обратную силу, все у кого приговор не вступил с силу должны быть рассмотрены с учетом новых требований, материалы ФНС в следствие порогом ниже 56 250 т.р. вернут по сроку давности первой части, по 198 УК без изменений‼️

Федеральный закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодексРоссийской Федерации».

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