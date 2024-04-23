Марафон «нежеланных» налогов. Схема Королевы марафонов была не по королевски проста

Схема Королевы марафонов была не по королевски проста, дробление…

В 2019 — 2021 ИП Блиновской Е.О. заключены лицензионные договоры на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности (далее — ИД).

Блиновская оказывала «информационные услуги» через Интернет и занижала доходы по схеме «дробления» бизнеса.

Стандартный набор доказательств

Инспекцией установлены и не опровергнуты Заявителем факты о том, что единым центром управления участниками схемы дробления бизнеса являлась ИП Блиновская Е.О., использование одних и тех же адресов электронной почты и телефонных номеров для управления расчетными счетами.

Инспекцией проанализированы данные ФИР (формы 2-НДФЛ) с целью определения предыдущего и последующего места работы физических лиц, на которых за период 2019-2021 представлены сведения по форме 2-НДФЛ, и установлено, что предыдущим и/или последующим местом работы физических лиц в основном являлись взаимозависимые с ИП Блиновская Е.О. участники схемы «дробления бизнеса» ИП Блиновской Е.О., которые осуществляли деятельность по проведению тренинг-марафонов ИП Блиновской Е.О.

Из свидетельских показаний сотрудников указанных организаций, являющихся участниками схемы следует, что работники находились в общих чатах и осуществляли деятельность как единое целое, при этом видимость действий нескольких налогоплательщиков прикрывала фактическую деятельность одного налогоплательщика — ИП Блиновская Е.О. Также свидетели сообщили и переходе персонала между участниками схемы без изменения их должностных обязанностей.

Установлена финансовая подконтрольность Заявителю участников схемы, а именно использование расчетных счетов участников схемы в интересах Заявителя (страница 113 решения — схема товарно-денежных потоков участников), а также использование активов участников схемы налогоплательщиком.

Кассовые терминалы, зарегистрировали их по одному адресу,

Расходы всех элементов дробления в пользу Блиновской.

Из открытых источников в сети Интернет Инспекцией установлено, что ИП Блиновская Е.О. в гостинице «Алтай Резорт» организовывала празднование дня рождения, куда, в том числе, были приглашены вышеуказанные артисты (Билык Р.В.— «ЗВЕРИ», Ургант И.А., Собчак К.А.).

Участники схемы оплачивают размещение рекламы продуктов интеллектуальной деятельности ИП Блиновской Е.О. в отсутствие договоров на использование результатов ИД.

В результате выездной налоговой проверки Инспекцией установлено, что ИП Блиновская Е.О. с помощью инструментов, применяемых в гражданско-правовых отношениях, с использованием взаимозависимых по основаниям статьи 105.1 НК РФ и подконтрольных ей лиц, применяющих специальный налоговый режим (УСН), инициировала схему незаконного снижения своих налоговых обязательств, при которой видимость финансово-хозяйственной деятельности участников схемы прикрывала фактическую деятельность одного налогоплательщика - ИП Блиновской Е.О., контролировавшего деятельность формально обособленных, но фактически подконтрольных ему организаций и ИП. Инспекцией установлено, что целью заключения Налогоплательщиком с участниками схемы лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности ИП Блиновской Е.О., являлось создание и использование Заявителем «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.

Суд соглашается с позицией Налогового органа о том, что в ходе проведения выездной налоговой проверки Инспекцией установлено, что налогоплательщик с использованием взаимозависимых и подконтрольных ей лиц, применяющих УСН, организовала схему незаконного снижения своих налоговых обязательств, при которой видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных лиц прикрывала ее фактическую деятельность по проведению тренинг-марафонов под брендом «Блиновская».

Схема заключалась в регистрации новых участников по реализации интеллектуальных продуктов Заявителя при достижении ей и каждого последующего участника схемы предельных показателей для применения УСН («дробление бизнеса»).

Все участники схемы осуществляли один вид деятельности, по реализации интеллектуальной деятельности Заявителя. При этом денежные средства, поступающие на расчетные счета участников схемы, расходовались в интересах Заявителя либо в целях ведения бизнеса всех участников схемы (общая реклама, разработка общих сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия и т.п.).

Регистрация участников осуществлялась незадолго до заключения договора с Заявителем. Имелся единый центр управления, перераспределение сотрудников внутри группы участников схемы «дробления бизнеса», для управления расчетными счетами использовались одни и те же адреса электронной почты и телефонные номера (использование расчетных счетов участников схемы в интересах Заявителя). Налоговым органом установлено, что участники схемы осуществляли оплату счетов ИП Блиновской Е.О. по её указанию.

Данная схема позволила ИП Блиновской Е.О. в нарушение статей 54.1, 208, 210, пункта 1, 2 статьи 221 НК РФ не отражать в полном объеме суммы доходов, полученных в результате осуществления предпринимательской деятельности в налоговых декларациях по НДФЛ и НДС за период 2019-2021, а также в нарушение пунктов 4, 6 статьи 346.13 НК РФ необоснованно применять УСН в 1-3 кварталах 2019 (сумма полученных налогоплательщиком доходов за указанный период существенно превышала ограничения для применения УСН) и уплачивать налоги по УСН с доходов, перераспределенных на участников схемы.

Налоговые претензии касаются периода 2019-2021 годов, когда, блогер вместе с соучастниками перечисляла доходы от своего бизнеса на расчетные счета 18 подконтрольных юр.лиц и трех ИП. Все они применяли УСН. Благодаря этому Блиновская сильно занизила сумму НДС и НДФЛ. Итого с учетом решения суда 907 млн. руб.

Инспекция торопилась и ошибалась в расчетах, Блиновская покупала предметы искусства, вот такой триллер на наших глазах.

Суд квалифицировал ее налоговый состав правонарушения как неосторожность! За эту неосторожность Блиновская сидит в СИЗО.

СК РФ Блиновской инкриминировали уклонение от уплаты налогов с физического лица (НДФЛ) в особо крупном размере — на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ), а также легализацию (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) еще свыше 43 млн рублей.

Источник ТГ канал Proff Налог