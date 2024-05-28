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Законопроекты

Утвердили рекомендации, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства

Повышение НДФЛ, налога на прибыль, обложение УСН с оборотом более 60 млн.руб. в год НДС и другие изменения в НК РФ. Обзор для бухгалтера.

Комитет по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства

Общая направленность мнений и предложений, высказанных на парламентских слушаниях, позволяет сделать вывод о необходимости и своевременности пересмотра основных параметров налоговой системы и наличии возможностей увеличения доходов бюджетов бюджетной системы РФ для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам проведенных парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства Российской Федерации. Общая направленность мнений и предложений, высказанных на Парламентских слушаниях, позволяет сделать вывод о необходимости и своевременности пересмотра основных параметров налоговой системы и наличии возможностей увеличения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах.

Основные резервы дополнительных доходов предлагается искать преимущественно путем корректировки ставок прямых, а не косвенных налогов. Так, повышение ставок налога на добавленную стоимость скажется на уровне инфляции и, прежде всего, на наименее обеспеченных категориях граждан. 

Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы должен стать не столько дополнительный объем поступлений доходов бюджетной системы Российской Федерации, сколько достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов. Кроме того, необходимо обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки и усилить стимулирующую функцию налоговой системы. 

В основу предстоящего совершенствования налоговой системы должны быть положены следующие основные принципы: справедливость, сбалансированность, стабильность и предсказуемость, соответствие интересам общества и экономики. При этом необходимо сохранить основные фундаментальные принципы действующей налоговой системы, доказавшие свою эффективность, включая презумпцию невиновности налогоплательщика, прямое действие налогового закона и другие.

В рекомендации включены следующие предложения: 

1. Обеспечение сохранения конкурентоспособности российской экономики и налоговой системы в результате совершенствования налогового законодательства.

2. Задачу по сокращению неравенства социально-экономического развития субъектов Российской Федерации предлагается решать путем выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований.

3. В отношении налога на доходы физических лиц предлагается:

— целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей разумную прогрессию, чтобы налоговая система РФ оставалась конкурентоспособной;

— повышение нагрузки по НДФЛ не должно коснуться большинства граждан;

— дополнительная поддержка наиболее нуждающихся в государственной поддержке граждан, прежде всего семей с детьми, в том числе путем увеличения стандартных вычетов и введения новых вычетов для многодетных семей;

— введение налоговых вычетов для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО;

— сохранить уровень изъятий по доходам в виде процентов по депозитам для стимулирования формирования сбережений.

4. Предлагаемое повышение НДФЛ не должно коснуться доходов участников специальной военной операции.

5. Сохранение условий применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до истечения срока проведения эксперимента.

6. В отношении налога на прибыль организаций

— при принятии решений о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, необходимо одновременно предусмотреть меры налоговой поддержки по стимулированию бизнеса, который вкладывает средства в развитие, расширение производства, новые технологии, свою страну, те регионы, где они получают прибыль, на социальную поддержку и благосостояние граждан;

— продление действия инструмента инвестиционного налогового вычета, совершенствование его механизма и распространение на федеральную часть налога на прибыль организаций для повышения заинтересованности у инвесторов и регионов;

— применение повышающих коэффициентов к базе для расчета амортизации и повышение коэффициента по расходам на НИОКР в высокотехнологичных отраслях;

— сохранение стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР).

7. Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

8. В отношении упрощенной системы налогообложения (УСН):

— для смягчения последствий резкого перехода с УСН на ОСН («плавный переход») предлагается рассмотреть применение механизма, предусматривающего признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн руб. налогоплательщиками НДС (по аналогии с механизмом, реализованным в отношении плательщиков единого сельскохозяйственного налога с указанной суммой годового дохода) с возможным повышением предельного уровня объема выручки;

— изменения УСН не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков (до 60 млн руб. имеют выручку 96,8 % предпринимателей на УСН);

— амнистия по «дроблению» для тех налогоплательщиков, кто готов начать работать «в белую» и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки;

— введение «плавного перехода» и амнистия «по дроблению» должны рассматриваться в одном законопроекте.

9. Необходимость поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в области обрабатывающего производства посредством введения льготного режима налогообложения.

10. В качестве резервов для дополнительных источников налоговых доходов бюджетной системы следует рассмотреть:

— устранение пробелов и «лазеек» в налоговом законодательстве для исключения возможностей ухода от уплаты налогов;

— усиление платежной дисциплины;

— закрепление за муниципалитетами дополнительного доходного источника в виде туристического сбора с включением новой главы в Налоговый кодекс Российской Федерации;

— повышение налоговой нагрузки на дорогостоящее имущество и земельные участки.

11. Переход к практике преимущественного принятия изменений налогового законодательства в весеннюю сессию ГД;

12. Повышение качества и статуса Основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики как документа для прогноза и планирования экономической деятельности.

13. Комплексное рассмотрение планируемого к внесению пакета законопроектов — НК РФ, изменение ФБ и БК РФ, синхронизация с рассмотрением внесенного в Государственную Думу законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики (проект № 577665–8).

Первоисточник Парламентская газата

Источник ТГ канал Proff Налог

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Законопроекты

Утвердили рекомендации, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства

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